4 день

Лунная долина - «живое» болото - верховье реки Ложа

Утром сегодняшнего дня направляемся к Каракокшинской пещере.

С высотой входа порядка 1700 метров над уровнем моря и суммарной протяженностью ходов 490 метров – это особо охраняемый объект, о котором есть записи в «красной книге» Республики Алтай.

По завершению пешей прогулки продолжаем наш конный поход по Алтаю и через перевал Куралбас выходим к «живому болоту».

Эта часть конного тура весьма экстремальна, так что от Вас потребуется полное доверие, и повиновение инструктору и лошадкам.

Это место как будто служит преградой к тому величественному миру Алтая, к умиротворенной земле – сюда стремятся многие в поисках спокойствия и единения с природой.

Пройдя болото, спускаемся в каньон реки Ложа по извилистой тропе, будто вырубленной в скалах.

Группа конного похода расположится под кронами могучих кедров и после обеденного перерыва совершит пешую прогулку вдоль реки Ложа к одноименному водопаду высотой около 20 метров.

Эта прогулка, однозначно, станет отличным завершением этого экстремального дня.

Расстояние: ~20 км, 3-4 часа.