Алтай - страна чудес
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд
Сбор всей группы в селе Элекмонар.
Переезд до базового лагеря в урочище Сортеш на внедорожнике.
Размещение в палатках.
Баня.
Инструктаж, занятия по верховой езде.
Получение снаряжения, набора продуктов.
Вечером вы сможете полюбоваться закатом с вершины горы Сортеш, и познакомиться с национальным алтайским обычаем «Чёй-Чёй».
Урочище Сортеш - г. Кылай (~12 км / 2-3 часа)
Первый ознакомительный переход от ур. Сортеш (от алт. «Желтый камень»).
В течение этого перехода Вы увидите Вершины горы Ак-Кая, путь к которой мы продолжим на следующий день, а сегодня мы прибудем на поляну на реке Кылай, где и останемся на ночевку.
С этой стоянки открывается вид на Вершны Кылая, от которой уже подать рукой до Каракольских озер, но их мы посетим на обратном пути.
Кылай - озеро, водопад Виктории - урочище Айрык (~30 км / 4-5 часов)
Первая половина дня нацелена на посещение озера Виктории.
По прибытию на озеро – небольшой обед и часовая пешая прогулка вдоль озера к водопаду.
Отдохнув, снова в путь – в урочище Уул, которое удивит Вас великолепными пейзажами таинственной алтайской тайги.
Далее через Байюкский перевал и одноименные озера двигаемся в сторону Лунной долины, где будет долгожданная стоянка.
Лунная долина - «живое» болото - верховье реки Ложа (~20 км / 3-4 часа)
Утром запланировано посещение Каракокшинской пещеры, далее движемся через «живое болото» – одеваем все самое грязное, лошадок не чистим!
Это, по истине, экстремальный переход!
После болота будет умопомрачительный спуск и вот она – одна из самых живописных стоянок в корнях могучих кедров.
Во второй половине дня Вас ожидает истинный сюрприз – пешая прогулка по неисхоженным тропкам вдоль реки Ложа вниз по течению, где путешественникам откроется небывалой красоты водопад.
Его высота приблизительно 20 метров, а объемы воды – колоссальны.
Верхняя Ложа. Дневка, радиальная прогулка. (2 - 3 часа пешком)
После обеда – Вы посетите высокогорные озера в верховье р. Ложа.
Около часа пешком (вещи, лошади, палатки остаются на стоянке – идем «налегке»), и вы оказываетесь среди озер небесно-голубого цвета, где, кажется, можно гулять бесконечно.
После прогулки – возвращение в лагерь, отдых.
р. Ложа - ущелье Балыктуса - лог Чевош (~35 км - 5 часов)
Один из наиболее насыщенных переходов.
Он открывает мир сказочного Алтая с сияющими перевалами, извивающимися в дали реками, бескрайними цветочными лугами и заснеженными скалами.
Делаем перекус на берегу озера Балыхту и движемся дальше мимо «черной долины» Караербах.
С одноименного перевала видно красивейшее «гольцовое» озеро, наполняемое водопадом, но нам мимо – в лог Чевош!
Лог Чевош - озеро Уймень (~20 км - 3-4 часа)
Преодолев несколько перевалов, проходим мимо ледникового лазурно-бирюзового озера и поднимаемся на самый высокий перевал Уймень (2600 м.), где непременно нужно сделать остановку, чтобы полюбоваться на озеро–сердце и озеро Уймень с высоты птичьего полета.
Чудесный вид, а нам, да-да, туда – в сааааамый низ!
Головокружительный пеший спуск и мы у озера.
Тут, кажется, совсем дико, редко бывает человек, а в мыслях звучит: «Ведь создал Бог такую красоту»
Дневка
Свободный день.
Вы сможете отдохнуть от длинного пути, насладиться красотами озера, искупаться или устроить походную баню.
А любителям рыбалки будет приятно наловить к ужину хариуса – редкий и очень ценный вид.
Также, рекомендуем посетить верхние озера Уйменьского ущелья.
Это великолепная прогулка на четыре-шесть часов откроет для вас таинственные уголки, где крайне редко ступает нога человека.
Если вам улыбнется удача – увидите бунов – горных козлов, которые обитают на близлежащих к озеру склонах.
Оз Уймень - форелевые озера Уй-Караташ (30 км, 5-6 ч.)
Очень серьезный переход ожидает Вас в этот день.
Первая часть пути вдоль реки Кара-каскан по кедровому лесу, далее группа поднимается на перевал Кара-Каскан, несколько километров и главное испытание дня – восхождение на перевал Штатив.
Но поднявшись, Вы будете вознаграждены потрясающими перспективами, открывающимися со всех сторон!
Спуск с перевала уже пологий и через полтора часа Вы оказываетесь на уютной стоянке под озерами Уй-Караташ.
Дневка - форелевые озера Уй-Караташ
Сегодня вы можете порыбачить (выдаются снасти – спиннинги, блесна) – в озерах обитает радужная форель или просто погулять по крестностям и отдохнуть от долгого пути.
Уй-Караташ - оз. Уймень (30 км, 5-6 ч.)
Итак, в обратный путь!
На участке тропы от Уй-караташ до перевала Штатив можно увидеть – белого «гольцового» медведя.
Это обычный алтайский мишка, просто белый!
Когда видишь это существо, кажется, что это «перенасыщение горным воздухом», но он настоящий!
Оз. Уймень - лог Чевош (~20 км - 3-4 часа)
На подъеме с озера Уймень не все верят своим глазам – да, алтайская лошадь все равно что внедорожник!
Спуск по уже знакомому логу, потом опять подъем и вот мы уже практически на стоянке!
Лог Чевош - ущелье Балыктуса (~30 км - 5-6 часов)
Кажется, самое интересное в нашем путешествии уже позади, но в ущелье Балыктуса, куда мы сегодня направляемся.
Вас ожидает истинный сюрприз – в этот же вечер или утром следующего дня запланирована пешая прогулка по неисхоженным тропкам к верхнему озеру Балыкту и одноименному водопаду, который, будто рассекая скалу, бадет нам под ноги!
Балыктуса - озеро Ашпагач - Сурдинские озера - Лунная долина (~25 км - 4-5 часов)
Один из наиболее насыщенных переходов.
Он открывает мир сказочного Алтая с сияющими перевалами, извивающимися в дали реками, бескрайними цветочными лугами и заснеженными скалами.
Кедровая тайга, Сурдинские озера, которые, кажется, застыли словно зеркала, одноименный перевал, с одной стороны которого открывается великолепная панорама Лунной долины, а на другой растеклось высокогорное форелевое озеро – вот план на сегодня.
ур. Айрык - лог Муихта (~25 км - 4-5 часов)
Направляемся в сторону дома, но приключения только начинаются!
Путь держим вдоль по Лунной долине на Ак-Каинские плато.
И сегодня по плану озера и перевалы – Айрыкский, Аккаинский, в зависимости от погодных условий смотрим также сапфировое озеро Вероники и «падаем» в уютнейший лог Муихта.
Кстати, здесь есть баня и можно за доп. плату попариться!
лог Муихта - замки Горных духов - Каракольские озера (~25 км - 4-5 часов)
Утром собираемся и идем на водопад – Муихтинский водопад.
Находится он в настоящем ущелье – спуск туда около 20 минут под углом 45% – тем, кто морально не готов к подъему, лучше остаться на стоянке.
И снова в седло! Поднимаемся на перевал Багаташ к Замкам Горных духов – их таинственную историю Вам расскажет проводник, и продолжаем путь к «цирку» Каракольских озер.
С него Вашему взору откроются четыре из семи Каракольских озер – великолепная картина!
Далее спуск и прогулка непосредственно по озерам.
На стоянку остановимся недалеко от озер.
Вот такой вот насыщенны приключениями день!
Каракольские озера - урочище Сортеш (25 км - 4 - 6 часов)
Наш конный тур подходит к завершению, но по пути мы увидим еще чудеса Алтая – Каракольские озера и Куюмские «провалы».
Туристы смогут увидеть шестое и седьмое Каракольские озера и направятся в сторону дома через провалы – это пещеры, уходящие вглубь земли, однако, посмотрим мы их только сверху, т. к. доступ в них ограничен – без спец. оборудования не пробраться.
Мимо маральника Ингурек приближаемся к урочищу Сортеш.
Баня. Прощальный вечер. Ночевка в палатках.
ур. Сортеш - с. Элекмонар
Отъезд с базы в 07:00 утра, посадка на автобус.
Кто хочет, может заказать дополнительную экскурсию или сплав.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от г. Горно-Алтайск туда-обратно (только в день заезда и день выезда)
- Транспортное обслуживание в соответствии с программой тура
- Баня в соответствии с программой тура
- Питание
- Аренда лошадей
- Работа инструктора- проводника (1-3 в зависимости от количества участников в группе)
- Рекреационные сборы
- Страховки от несчастного случая / медицинская страховка
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска
- Переезд до с. Элекмонар из других городов, кроме Горно-Алтайска
- Приобретение сувениров
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- Спальник (температура комфорт 0 - +5)
Одежда:
- нательное белье;
- свитер теплый;
- свитер более легкий;
- теплые штаны на холодную погоду;
- штаны из плотной ткани (возможет камуфляж);
- шорты или легкие штаны;
- майка / футболка (2-3 в зависимости от длинны маршрута);
- шерстяные носки (больше одной пары);
- х/б носки (несколько пар);
- утепленная, просторная куртка;
- ветровка (штормовка);
- перчатки;
- головной убор;
- купальник.
Обувь:
- РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ (желательно на гладкой подошве с каблуком);
- кеды либо кроссовки
Будет полезно:
- фонарик карманный либо налобный;
- набор ниток с иголками;
- запасные батарейки к фотоаппаратам, фонарям и другой технике;
- плотные полиэтиленовые пакеты для укладки вещей во время похода;
- походный нож;
- влажные гигиенические салфетки в поход;
- туалетная бумага;
- крем от солнечных ожогов;
- необходимые лично Вам лекарственные препараты;
- средства личной гигиены (обязательно влажные салфетки);
- специфические лекарственные средства, которые могут пригодиться именно Вам;
- старайтесь не брать лишних вещей.
Корректировки программы тура
Если из-за индивидуальных особенностей группы или погодных условий сильно увеличивается время переходов – инструктор в праве сократить одну дневку на оз. Уймень в пользу разделения следующего длинного перехода на 2 коротких.
Кольцо маршрута может проходить как в прямом, так и в обратном направлении, в зависимости от подготовленности группы и погодных условий.
Данные коррективы ни коем образом не влияют на маршрут, а только делают его более безопасным и комфортным для Вас!
Доброй дороги!)
Какое снаряжение выдается?
На конный маршрут:
- все необходимое для снаряжения лошади;
- все необходимое для групповое-костровое снаряжение;
- непромокаемые плащи ОЗК;
- сумки – арчимаки;
- палатки;
- коврики;
- посуда;
- аптечка для оказания первой медицинской помощи находится у инструктора группы;
- спальник. Да, спальник мы тоже предоставим. Однако, будет лучше, если Вы возьмете свой или попросите у друга, т. к. спальник - это все же вещь индивидуального пользования. В личном спальнике вам, однозначно, будет уютнее.
На водный - сплав маршрут:
- все необходимое для групповое-костровое снаряжение;
- все необходимое для пребывания на воде;
- гидрокостюмы;
- каски;
- сумки – драй-беги для вещей;
- палатки;
- коврики;
- аптечка для оказания первой медицинской помощи находится у инструктора группы;
- спальник. Да, спальник мы тоже предоставим. Однако, будет лучше, если Вы возьмете свой или попросите у друга, т. к. спальник - это все же вещь индивидуального пользования. В личном спальнике вам, однозначно, будет уютнее.
Какая погода в горах?
Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны.
Температура воздуха летом колеблется от +10 до +35 градусов по С днём и от +5 до +15 градусов по С ночью. В конце июня и в конце августа в высокогорных районах возможно понижение температуры ночью до 0 градусов. На перевале может выпасть снег или град. Возможны частые и быстрые смены погодных условий.
В связи с этим фактором, подробно изучите рекомендованный список вещей и возьмите с собой теплый спальник: «Жар костей не ломит»..
Мобильная связь
В пределах с. Элекмонар ловит Билайн, Мегафон и МТС, соответственно возьмите с собой sim данных операторов.
В горах связи нет (кроме маршрутов «Каракльские озера» и «Долина семи озер» – ловит в одном месте), соответственно, предупреждайте родственников, что сможете позвонить только в день заезда и в день выезда.
Как добраться?
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км не доезжая с. Чемал).
Самолет:
- стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 16 000 руб.
- стоимость Москва – Новосибирск – Москва ~ 12 000 руб.
- стоимость Москва – Горно-Алтайск – Москва ~ 17 000 руб.
Время в пути ~ 4 ч 20 мин.
Поезд: стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 6 000 р.
Время в пути 56 ч.
Автобус:
- Новосибирск – Чемал (~1500 р.), 500 км, время в пути ~ 9 ч;
- Барнаул – Чемал (~1200 р.), 350 км, время в пути ~ 6 ч.
Стоимость билета может меняться. Рекомендуем заранее приобретать электронный билет на автобус.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8:00 утра – до 11:00 дня (заранее обговаривается с организатором), т. к. в 12:00 уже запланирован выезд на лошадях.
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.
Как добраться шаг за шагом
Через г. Горно-Алтайск (основной и самый удобный вариант):
Шаг 1. Заходите на сайт www.s7.ru и покупаете билеты по направлению Горно-Алтайск (мы заранее поможем Вам подобрать авиабилеты)
Шаг 2. Прилетаете в Горно Алтайск - звоните организатору и в течение 5 минут Вас встречают у входа в аэропорт.
Шаг 3. Через час прибываем в гостевой дом с. Элекмонар, откуда и начнется наше путешествие.
Через г. Барнаул (вариант 1) - описание пути без пересадок.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала (ж/д вокзал на одной площади с автовокзалом)
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Чемал (~ 650 р.)
Шаг 4. Едете ~ 4,5 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)
Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.
Через г. Барнаул (вариант 2) – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта - на маршрутном такси до автовокзала (ж/д вокзал на одной площади с автовокзалом).
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Барнаул – Горно-Алтайск (~ 450 р.)
Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 150 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала - звоните организатору.
Шаг 6. Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.
Через г. Новосибирск (вариант 1) – описание пути без пересадок.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Новосибирск.
Шаг 2. Из аэропорта/ ж/д вокзала - на маршрутном такси до автовокзала
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Чемал (~ 800 р.)
Шаг 4. Едете ~ 6 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)
Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут
Через г. Новосибирск (вариант 2) – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Новосибирск.
Шаг 2. Из аэропорта/ ж/д вокзала – на маршрутном такси до автовокзала
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск– Горно-Алтайск (~ 600 р.)
Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 150 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
Шаг 6. Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут
ИЛИ:
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск - Бийск (~ 350 р.)
Шаг 4. На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 4. Едете ~ 3 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)
Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут
ИЛИ:
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Бийск (~ 350 р.), едете ~ 5 часов
Шаг 4. На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до г. Горно-Алтайск (~ 300 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 5. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 150 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 6. Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
Шаг 7. Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 8. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 9. Вас встречают в течение 5 минут.
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.
Есть ли клещи на Алтае?
Считается, что до конца июня есть опасность укуса клеща, поэтому, каждому туристу желательно заранее сделать прививку. В каждом городе есть прививочные пункты. (Есть срочная вакцина - не менее чем за 2 недели до выезда и простая - 1 укол за месяц и еще 1 укрепляющий за 2 недели). Те, кто не успел сделать прививку, могут приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "Йодантипирин" и за три дня до приезда к нам начать его принимать по инструкции.
Отмечаем Ваше внимание также на том, что в ВЫСОКОГОРЬЕ, ГДЕ ПРОХОДИТ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МАРШРУТА клещей нет. Обезопасить себя от укуса необходимо только в первый и последний день похода.
Какая техника безопасности?
Лошади:
В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся одна за другой самостоятельно, это для них привычное дело, тропы они знают хорошо, а задача всадника только:
- держать дистанцию (не слишком далеко и не слишком близко),
- следить за тем, чтобы не проходить слишком близко от стволов деревьев и под низкими ветками,
- не давать постоянно есть траву путем натягивания и поднятия поводом головы лошади,
- не ездить через кусты,
- не заходить в опасные места (залезать на скалы, на крутые откосы, в глубокие места рек),
- не давать прыгать с камней.
Все это достаточно просто делать, имея даже самый небольшой опыт "наездничества" и благодаря прохождению инструктажа в начале похода и под чутким наблюдением наших инструкторов.
Так же, хочу отметить, что лошади сами достаточно умны, чтобы не делать больших глупостей. Нужно просто контролировать иногда, чтобы лошадь шла, как все.
Основные моменты, которые следует выполнять/не выполнять (подробнее на инструктаже):
- К лошади подходить сзади не надо – наши лошади спокойны, но все ж они ЛОШАДИ. Могут испугаться и лягнуть.
- Лошадь – большое и мощное животное, следите, чтобы случайно не наступила вам на ногу.
- При остановке лошадь не отпускать. Ее необходимо привязывать или попросить подержать товарища.
- Чембур – веревка, предназначенная для того, чтобы лошадь привязывать на время остановки и подгонять во время перехода.
- Если вы понимаете, что отстаете – лошадь необходимо подгонять, если не получается, то можно воспользоваться чембуром – это нормально, лошади не будет больно.
- Дистанция между всадниками 2 – 3 метра, желательно не отставать и, соответственно, не догонять, упираясь во впереди идущего коня, т. е. держать дистанцию. Это сэкономит и силы лошади (каждому существу при физических нагрузках необходимо придерживаться определенного темпа, нагрузки) и время, особенно драгоценное при длинных переходах.
- В течение перехода по возможности или по ощущениям контролировать и следить, не ослабились ли подпруги (шлейки, фиксирующие седло на лошади).
- Знать, как выглядит амуниция вашей лошади. Конечно, все сразу не запомнить, но по крайней мере запоминайте место, куда положили амуницию после того, как расседлали.
- Знать и учиться, как правильно седлать и рассёдлывать лошадь.
- Следить за состоянием лошади – ноги (хромота), спина (шишки, ссадины). Если что то увидели – сообщите инструктору.
- Лошадь – лучший друг, товарищ и брат во время похода. Надо установить в ней контакт, чтобы вы друг другу доверяли и было взаимопонимание, разговаривайте с лошадью, хвалите, гладьте… и т. д. Достоверно известно – ей это очень приятно!
Есть ли ограничения по весу участника?
Да, максимально допустимый вес туриста – 100 кг.
Где можно оставить чемоданы, рюкзаки на время тура?
Все вещи перепаковываются в арчимаки, а чемоданы и рюкзаки остаются в специальной кладовке для вещей до времени возвращения с маршрута.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Вообщем, всем советую, не пожалеете ни разу!