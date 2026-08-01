Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 5 авторских туров от 44 900 до 149 900. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5