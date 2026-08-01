Золотые пейзажи октябрьского Алтая: Чемал, Катунь, Манжерок и Кызыл-Чин в мини-группе
Полюбоваться осенними перевалами, посмотреть в «Глаза Катуни» и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска или Горно-Алтайск: 9:00-10...
«Голубая вода, скалы, православный храм — мы будто оказались в Греции»
3 окт в 08:00
7 окт в 08:00
59 900 ₽ за человека
Алтай многоликий. Экскурсионный тур
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
«Здесь вы пройдёте по «Козьей тропке», заглянете в Ворота Сартакпая, а затем посетите храм Иоанна Богослова на острове Патмос, соединённый с берегом подвесным мостом»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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