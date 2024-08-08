Приглашаем вас присоединиться к увлекательной экскурсии, которая подарит вам возможность увидеть множество интересных достопримечательностей культурного, исторического и природного характера!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Описание экскурсии
Насладитесь комфортной поездкой на озеро Кезеной-Ам с остановками по пути у знаменитых и интересных достопримечательностей. Что вас ждет:
- Мечеть «Сердце матери» — мечеть построена в классическом османском стиле. Наружные и внутренние стены мечети отделаны мрамором-травертином, а интерьер декорирован белым мрамором.
- Мечеть «Гордость мусульман» — самая большая мечеть в Европе. Мечеть построена из белого мрамора с греческого острова Тасос. При отделке мечети использованы чистое золото и ручная роспись.
- Родник «Девичья коса» — свое романтическое название он получил из-за сходства с женской косой — струи родника с вершины горы спускаются по расщелине, которая образовалась из отложения солей.
- Памятник Зелимхану Харачоевскому — находится рядом с родником. Чеченский Робин Гуд.
- Высокогорное озеро Кезеной-Ам — самое большое озеро Северного Кавказа. Озеро питают впадающие в него ручьи, выбивающие в самой котловине ключи и речки.
- Город-музей Хой — самое древнее поселение на территории Чеченской Республики.
Сеансы начинаются <b>с 9:00 до 11:00</b>.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Родник «Девичья коса»
- Памятник Зелимхану Харачоевскому
- Озеро Кезеной-Ам
- Город-музей Хой
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед и напитки
- Билеты в музей
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Сеансы начинаются с 9:00 до 11:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- В оговоренное вами время к вашему отелю или к гостинице подъедет гид. Подробнее можно будет узнать по звонку на номер телефона гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
8 авг 2024
Я с подругами шикарно провела время. Нам достался чудесный гид Арби, останавливал нам в красивых местах для фотографий)) очень интересно рассказывал о местах, даже услышали пару легенд) мы увидели в
О
Ольга
4 авг 2024
Большое спасибо Арби за насыщенный и интересный день! Мы увидели гораздо больше, чем ожидали. Арби - интересный рассказчик, который много знает о родном крае. Отдельно отмечу, что Арби всегда оперативно отвечает на сообщения и всегда находится на связи.
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии из Грозного
8 часов
Групповая
Лучший выборИз Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Посетить мечети, полюбоваться горной природой, заехать в этнодеревню и раскрыть тайны древнего села
Сегодня в 08:00
1 сен в 08:00
от 13 000₽ за всё до 4 чел.