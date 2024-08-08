Поездка на озеро Кезеной-Ам с остановками в интересных местах

Приглашаем вас присоединиться к увлекательной экскурсии, которая подарит вам возможность увидеть множество интересных достопримечательностей культурного, исторического и природного характера!
5
2 отзыва
Поездка на озеро Кезеной-Ам с остановками в интересных местах
Поездка на озеро Кезеной-Ам с остановками в интересных местах
Поездка на озеро Кезеной-Ам с остановками в интересных местах
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Насладитесь комфортной поездкой на озеро Кезеной-Ам с остановками по пути у знаменитых и интересных достопримечательностей. Что вас ждет:

  • Мечеть «Сердце матери» — мечеть построена в классическом османском стиле. Наружные и внутренние стены мечети отделаны мрамором-травертином, а интерьер декорирован белым мрамором.
  • Мечеть «Гордость мусульман» — самая большая мечеть в Европе. Мечеть построена из белого мрамора с греческого острова Тасос. При отделке мечети использованы чистое золото и ручная роспись.
  • Родник «Девичья коса» — свое романтическое название он получил из-за сходства с женской косой — струи родника с вершины горы спускаются по расщелине, которая образовалась из отложения солей.
  • Памятник Зелимхану Харачоевскому — находится рядом с родником. Чеченский Робин Гуд.
  • Высокогорное озеро Кезеной-Ам — самое большое озеро Северного Кавказа. Озеро питают впадающие в него ручьи, выбивающие в самой котловине ключи и речки.
  • Город-музей Хой — самое древнее поселение на территории Чеченской Республики.

Сеансы начинаются <b>с 9:00 до 11:00</b>.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть «Сердце матери»
  • Мечеть «Гордость мусульман»
  • Родник «Девичья коса»
  • Памятник Зелимхану Харачоевскому
  • Озеро Кезеной-Ам
  • Город-музей Хой
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обед и напитки
  • Билеты в музей
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Сеансы начинаются с 9:00 до 11:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • В оговоренное вами время к вашему отелю или к гостинице подъедет гид. Подробнее можно будет узнать по звонку на номер телефона гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
8 авг 2024
Я с подругами шикарно провела время. Нам достался чудесный гид Арби, останавливал нам в красивых местах для фотографий)) очень интересно рассказывал о местах, даже услышали пару легенд) мы увидели в
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Шали мечеть Гордость мусульман, красота неописуемая, заезжали в древний город стражников Хой, озеро Кезеной-Ам просто потрясающее, бонусом побывали на обратном пути в мечети в Аргуне. Вобщем поездкой довольны, гид отличный,приятный человек и аккуратный водитель 👍🫶

О
4 авг 2024
Большое спасибо Арби за насыщенный и интересный день! Мы увидели гораздо больше, чем ожидали. Арби - интересный рассказчик, который много знает о родном крае. Отдельно отмечу, что Арби всегда оперативно отвечает на сообщения и всегда находится на связи.

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