Я с подругами шикарно провела время. Нам достался чудесный гид Арби, останавливал нам в красивых местах для фотографий)) очень интересно рассказывал о местах, даже услышали пару легенд) мы увидели в

Шали мечеть Гордость мусульман, красота неописуемая, заезжали в древний город стражников Хой, озеро Кезеной-Ам просто потрясающее, бонусом побывали на обратном пути в мечети в Аргуне. Вобщем поездкой довольны, гид отличный,приятный человек и аккуратный водитель 👍🫶

О Ольга

Большое спасибо Арби за насыщенный и интересный день! Мы увидели гораздо больше, чем ожидали. Арби - интересный рассказчик, который много знает о родном крае. Отдельно отмечу, что Арби всегда оперативно отвечает на сообщения и всегда находится на связи.