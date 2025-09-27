Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие, раскрывающее богатую историю, религию и природу Чеченской Республики.
Вы осмотрите грандиозные мечети «Сердце матери» и «Гордость мусульман», побываете в древнем поселении Хой и этнографическом парке.
А затем отправитесь в горы! Полюбуетесь озером Кезеной-Ам, Чеберлоевским каньоном и Главным Кавказским хребтом.
Описание экскурсии
Аргун, Шали и этнопарк
Аргун и Шали запомнятся вам великолепными мечетями «Сердце матери» и «Гордость мусульман». Этнографический парк Шира-Котар наглядно покажет жизнь и быт чеченцев в разные эпохи. А в древнем селе Харачой вы увидите тоненький ручеек с родниковой водой «Девичьи слезы» и памятник национальному герою Зелимхану Гушмазукаеву. Мы расскажем о его подвигах и гибели.
Озеро Кезеной-Ам, «город стражников» и не только
Живописный горный серпантин приведет нас к самому крупному озеру Северного Кавказа — Кезеной-Ам. Вы погуляете по его живописному берегу, отдохнете и полюбуетесь ярко-бирюзовой водой. За следующим перевалом нам откроется вид на Чеберлоевский каньон, Главный Кавказский хребет и «город стражников» Хой. Вы рассмотрите их с разных ракурсов и услышите связанные с ними факты.
Организационные детали
Обратите внимание: начать экскурсию в других городах нет возможности
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Транспорт включен в стоимость
Дополнительные расходы
- Входные билеты — 200 руб. с человека
- По желанию, на месте можно прокатиться на лодке, лошадях или зиплайне
- Питание во время экскурсии
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 1650 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена, я представляю команду гидов в Грозном. Все мы — люди, безгранично влюблённые в свою республику. Каждый из нас хорошо знает историю родных мест, безопасно управляет автомобилем и с душой относится к работе. Лёгкая, дружеская и по-семейному добрая атмосфера будет сопровождать вас всю дорогу.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
27 сен 2025
Гид - Руслан. великолепно прошло знакомство с главными достопримечательностями Чечни!
Приятно общаться со знающим историю Республики гидом.
Всё очень понравилось и природа и погода, и внимание.
Обязательно ещё вернусь в Грозный!
С
Светлана
12 авг 2025
Спасибо Руслану за очень познавательное путешествие по Чечне и посещение мечетей с глубоким погружением в историю и каноны ислама. РЕКОМЕНДУЮ.
Анастасия
25 июн 2025
Огромное спасибо нашему гиду Муслиму! Экскурсия получилась очень насыщенная, интересная и познавательная. Полное погружение в культуру, историю и традиции замечательной Чечни. Наш гид провез нас по красивейшим местам, показал и
В
Вероника
12 мая 2025
Были на экскурсии с гидом Муслимом. Нам очень понравилось! В Чечне побывали первый раз, гид рассказал много интересных фактов о Чечне и маршруте экскурсии. Поездка была комфортной, всегда делали остановки
N
Nastya
17 фев 2025
Добрый день.
Экскурсия прошла идеально:))
Маршрут сбалансирован: природа, архитектура, все основные локации и время на них подобраны отлично- не устаешь гулять и засидеться в машине тоже не успеваешь.
По моей практике экскурсию делают
Д
Дарья
11 фев 2025
Экскурсовод Сулумбек достойно отработал оплаченные за экскурсию деньги. Уехали в 9 утра, приехали обратно после 19ч. Посмотрели ВСË! Наелись национальных блюд, наслушались интересных историй) спасибо! Было круто!
