Об экскурсии

Горы Чеченской Республики могут стать ближе. Мы отправимся в путешествие, в котором за день увидим все разнообразие республики. Насладимся глубоким умиротворением и величием природы, глубиной и мудростью внутренней атмосферы религиозных сооружений. Но главная цель данной поездки - это увидеть одно из главных достояний региона — высокогорное озеро Кезеной-Ам. Оно расположено в зоне альпийских лугов на высоте 1870 м над уровнем моря, на южном склоне Андийского хребта. За необычайную привлекательность озеро Кезеной-Ам называют «Жемчужиной Кавказа».

Что вас ждет