Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчега

Горы Чеченской Республики могут стать ближе

5
2 отзыва
Горы Чеченской Республики могут стать ближе.

Мы отправимся в путешествие, в котором за день увидим все разнообразие республики.

Насладимся глубоким умиротворением и величием природы, глубиной и мудростью внутренней атмосферы религиозных сооружений.

Но главная цель данной поездки - это увидеть одно из главных достояний региона — высокогорное озеро Кезеной-Ам.

За необычайную привлекательность это озеро называют «Жемчужиной Кавказа».
Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчега
Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчега
Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчега
Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчега
Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчега
Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчега

Что вы увидите 🤩

  • Первая мечеть в России в стиле хай-тек «Сердце Матери»
  • Стилизованная этнографическая деревня «Шира-котар»
  • Самая большая мечеть в Европе — Мечеть имени Пророка Мухаммада
  • Перевал «Харами»
  • Высокогорное озеро «Казеной-Ам»
  • Древнее селение стражников Хой
Об экскурсии
Горы Чеченской Республики могут стать ближе. Мы отправимся в путешествие, в котором за день увидим все разнообразие республики. Насладимся глубоким умиротворением и величием природы, глубиной и мудростью внутренней атмосферы религиозных сооружений. Но главная цель данной поездки - это увидеть одно из главных достояний региона — высокогорное озеро Кезеной-Ам. Оно расположено в зоне альпийских лугов на высоте 1870 м над уровнем моря, на южном склоне Андийского хребта. За необычайную привлекательность озеро Кезеной-Ам называют «Жемчужиной Кавказа».
Что вас ждет
  • Первая мечеть в России в стиле хай-тек «Сердце Матери»
  • Стилизованная этнографическая деревня «Шира-котар»
  • Самая большая мечеть в Европе — Мечеть имени Пророка Мухаммада (с. а. в.) — «Гордость мусульман».
  • Легенда о чеченском Робин Гуде — Зелимхане Харачоевском. Памятник, воздвигнутый ему у родника «Девичья коса»
  • Выше гор: перевал «Харами» (серпантинная дорога)
  • Великолепие высокогорного озера «Казеной-Ам»
  • Свободное время (обед в кафе у озера, зиплайн, катание на лодках, лошадях)
  • Прогулка по древнему селению стражников Хой
  • Возвращение в Грозный

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
9 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном семиместном автомобиле бизнес-класса.
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Национальный музей — 150 рублей
  • Смотровая площадка — 100 рублей
  • Обед
Где начинаем и завершаем
Начало: Я за вами заеду в отель
Завершение: Я вас отвезу в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в удобное для вас время
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в удобное для вас время

Адам С.
Адам С.
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