Об экскурсии
Горы Чеченской Республики могут стать ближе. Мы отправимся в путешествие, в котором за день увидим все разнообразие республики. Насладимся глубоким умиротворением и величием природы, глубиной и мудростью внутренней атмосферы религиозных сооружений. Но главная цель данной поездки - это увидеть одно из главных достояний региона — высокогорное озеро Кезеной-Ам. Оно расположено в зоне альпийских лугов на высоте 1870 м над уровнем моря, на южном склоне Андийского хребта. За необычайную привлекательность озеро Кезеной-Ам называют «Жемчужиной Кавказа».
Что вас ждет
- Первая мечеть в России в стиле хай-тек «Сердце Матери»
- Стилизованная этнографическая деревня «Шира-котар»
- Самая большая мечеть в Европе — Мечеть имени Пророка Мухаммада (с. а. в.) — «Гордость мусульман».
- Легенда о чеченском Робин Гуде — Зелимхане Харачоевском. Памятник, воздвигнутый ему у родника «Девичья коса»
- Выше гор: перевал «Харами» (серпантинная дорога)
- Великолепие высокогорного озера «Казеной-Ам»
- Свободное время (обед в кафе у озера, зиплайн, катание на лодках, лошадях)
- Прогулка по древнему селению стражников Хой
- Возвращение в Грозный