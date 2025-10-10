Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старухиной горе: тайны и панорамы
Узнайте секреты Амурского утёса, прогуляйтесь по старейшему парку Дальнего Востока и насладитесь панорамой Хабаровска. Легенды и истории ждут вас
Начало: У музея ИМ.Н.И. Гродекова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Комсомольской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск театральный: погружение в мир искусства и истории
Познакомьтесь с театральной жизнью Хабаровска, открывая тайны истории и современности на увлекательной прогулке
Начало: У Театра юного зрителя
12 окт в 10:00
13 окт в 10:00
6670 ₽ за всё до 5 чел.
