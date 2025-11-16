Индивидуальная
до 3 чел.
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
Прикоснуться к китайской чайной культуре в старинном доме на Волочаевской
Начало: На улице Волочаевская
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 20:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Тёплая прогулка к загадочной Старухиной горе
Подняться на Амурский утёс, раскрыть тайны Хабаровска и увидеть 100-летний абрикос
Начало: У музея ИМ.Н.И. Гродекова
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск - город большой реки
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна16 ноября 2025Интересная подача, учли все наши запросы. Смело рекомендую!
- ВВлад13 октября 2025В Хабаровске был первый раз, поэтому захотелось узнать о городе от профессионала. Татьяна, в компании которой гулял по историческому центру города, - отличный рассказчик, показала и рассказала о самых интересных местах, скучно не было
- ТТатьяна8 октября 2025Добрый день. Шикарная пешая экскурсия! Это одна из немногих экскурсий, где, практически, все факты запомнились на раз-два. И все потому, что интересно, необычно, богатый материал, который не найдешь просто так. Рекомендую.
- ААлексей29 сентября 2025Очень, понравилась экскурсовод Анастасия, отвечала на все вопросы. Рассказала много интересного.
- ООксана11 сентября 2025Не плохая экскурсия для тех кто впервые в городе.
- ЖЖеня8 сентября 2025Отличный вариант прогуляться с пользой.
Узнали много интересного.
Огромное спасибо Анастасии за эту прогулку и великолепный рассказ.
- ННаталья4 сентября 2025Иван очень приятный рассказчик, подстроился под наши запросы, уделил внимание именно тем моментам, что нас заинтересовали. Сам маршрут не очень
- ТТатьяна30 августа 2025Прекрасный город сопок,бульваров и величавого Амура! Очень интересная экскурсия с гидом Валентином. Его рассказ о любом историческом событии или месте
- ТТатьяна19 августа 2025Всё очень понравилось.
- ММаксим10 августа 2025Интересная экскурсия, как раз то, что было нужно: мы приехали в Хабаровск на 2 дня и хотели познакомиться с городом
- ККапранова6 августа 2025экскурсия отличная, очень понравилась, мы в Хабаровске первый раз, но за небольшое время Евгению удалось составить для нас довольно ёмкое представление об истории города и края, информация преподнесена прям качественно, рекомендую
- KKatya1 августа 2025Иван очень профессиональный гид, интересный рассказчик, живой собеседник, исследователь и проводник. Знакомство с Хабаровском надо было начать сразу с экскурсии
- ЕЕвгения1 августа 2025Очень понравилась экскурсия!
Евгений отличный гид и организатор.
У нас был всего 1 день в Хабаровске и решение о такой обзорной экскурсии
- ННадежда16 июля 2025В городе была проездом, свободного времени было мало, поэтому я выбрала такой формат экскурсии. Очень понравился гид Иван, приятный, знающий
- ЕЕлена12 июля 2025Оказывается в два часа экскурсии вмещаеся много интересного из истории Хабаровска! Успеваешь познакомиться с городом как бы с самого его
- ВВалентина30 июня 2025Очень понравилось
- ООльга26 июня 2025Большое спасибо за интересно проведенное время, в первую очередь экскурсоводу Ларисе, во вторую очередь организатору Елене.
Побывали в самых знаковых местах Хабаровска, узнали много из истории города.
- ВВера14 июня 2025Экскурсия очень понравилась… Экскурсовод Лидия Афанасьевна очень интересно рассказывала про историю города. Рекомендую 👍.
- ППотапенкотЕлена3 июня 2025Экскурсия по городу Хабаровск, понравилась! За 2 часа экскурсии, нам показали интересные места города, рассказали интересные исторические факты! Атмосфера была теплой и дружественной! Спасибо и организатору и экскурсоводу!!!
- ЕЕлена30 апреля 2025Осталась экскурсией, очень довольна. Гид Валентин, очень интересно и подробно всё рассказывал. Рекомендую.
