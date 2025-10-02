Индивидуальная
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
Прикоснуться к китайской чайной культуре в старинном доме на Волочаевской
Начало: На улице Волочаевская
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 20:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2000 ₽ за человека
Хабаровск - город большой реки
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотовыезд на сопки под Хабаровском
Остановиться среди красивых пейзажей - и попасть в кадр
Завтра в 12:00
11 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
- ННаталья2 октября 2025Шикарная получилась прогулка. Еще один невероятный день, красоты. Алексей, наш гид по сопкам, есть о чем поговорить, общительный, компанейский, очень
- ААнна24 сентября 2025Незабываемо!!! Благодарим Алексея за эту поездку на встречу рассвета, сразу с головой погружаешься в природу Хабаровска, особенно после Москвы с
