Сопка Двух братьев – экскурсии в Хабаровске

Найдено 4 экскурсии в категории «Сопка Двух братьев» в Хабаровске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Хабаровск - «город над вольной рекой»
На машине
2 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
Прикоснуться к китайской чайной культуре в старинном доме на Волочаевской
Начало: На улице Волочаевская
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 20:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2000 ₽ за человека
Хабаровск - город большой реки
На машине
4 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск - город большой реки
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотовыезд на сопки под Хабаровском
На машине
4.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотовыезд на сопки под Хабаровском
Остановиться среди красивых пейзажей - и попасть в кадр
Завтра в 12:00
11 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 октября 2025
    Фотовыезд на сопки под Хабаровском
    Шикарная получилась прогулка. Еще один невероятный день, красоты. Алексей, наш гид по сопкам, есть о чем поговорить, общительный, компанейский, очень
    читать дальше

    интеллигентный, добрый, тактичный, и очень приятный молодой человек. Лояльный, может подстроиться под каждого и скорректировать разные моменты прямо на месте. А еще у него очень интересный формат прогулок с фотосессией. Я кстати оторвалась по полной 🤭. Невероятно красивые места, захватывающие дух. Угощал нас вкуснейшим чаем… Вкусный на столько, что я думаю о нем даже дома)))))) Очень рекомендую. Обязательно поедем еще, а Алексей нам придумает еще, что то интересное.

  • А
    Анна
    24 сентября 2025
    Фотовыезд на сопки под Хабаровском
    Незабываемо!!! Благодарим Алексея за эту поездку на встречу рассвета, сразу с головой погружаешься в природу Хабаровска, особенно после Москвы с
    читать дальше

    задержкой рейса на 14 часов((
    Большое спасибо за продуманность, от фонариков, до горячего вкусного чая. Очень приятно, когда действительно есть люди влюблённые в свой край и умеющие это передать!!!

    Незабываемо!!! Благодарим Алексея за эту поездку на встречу рассвета, сразу с головой погружаешься в природу Хабаровска

