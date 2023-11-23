Мы отправимся в одну из главных жемчужин Бурятии — Тункинскую долину. Здесь расположился живописный поселок Аршан.
Мы прогуляемся по горному ущелью реки Кынгарга, попробуем чистейшую воду у минеральных источников, заглянем в Хойморский дацан. Наше путешествие будут сопровождать виды на Саянские гольцы.
Мы прогуляемся по горному ущелью реки Кынгарга, попробуем чистейшую воду у минеральных источников, заглянем в Хойморский дацан. Наше путешествие будут сопровождать виды на Саянские гольцы.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Аршан
- Хойморский дацан
- Горное ущелье реки Кынгарга и водопад
- Источники с минеральной водой
- Монгольский рынок
- Термальные источники
Описание
Аршан — это замечательный уголок сибирской земли. Он находится в необыкновенной по красоте раздольной Тункинской долине, у подножия монументальных Саянских гольцов. Давайте на один день покинем шумный город и отправимся наслаждаться сибирской природой! На экскурсии мы:
- посетим буддийский храм — Хойморский дацан;
- прогуляемся по горному ущелью реки Кынгарга к водопаду;
- дойдем до источников с питьевой минеральной водой;
- заглянем на монгольский рынок, где можно приобрести не только сувениры, но и лечебные травы;
- искупаемся в термальном источнике в п. Жемчуг.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Обед
- Билеты в национальный парк
- Что не входит
- Купание в источниках — 300 руб. с человека
- Место начала и завершения?
- Ваша гостиница в Иркутске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Сообщите нам заранее адрес вашей гостиницы в городе Иркутске
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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