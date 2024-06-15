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Порт-Байкале вы сможете насладиться тишиной и красотой природы, уединившись от толп туристов. Вашему взору откроются захватывающие виды с горы на озеро Байкал и исток Ангары. Музей КБЖД и железнодорожная станция расскажут о знаменитых ледоколах и истории железной дороги.



Прогулка до Галереи №1, созданной итальянскими инженерами, позволит вам прикоснуться к историческому наследию региона.



Завершит экскурсию посещение Листвянки, где вы сможете попробовать местные деликатесы и приобрести уникальные сувениры. Не забудьте о комфортной одежде и перекусе, чтобы ваше путешествие было максимально приятным