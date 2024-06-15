Индивидуальная экскурсия в Порт-Байкал - это уникальная возможность познакомиться с живописными уголками Байкала и его историей. Переправа на пароме через Ангару подарит вам незабываемые впечатления от первых минут путешествия. В
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Проезд на пароме через Ангару - где вы увидите исток Ангары из Байкала, после чего прибудем в Порт Байкал В Порт-Байкале вы полностью насладитесь природой и захватывающими видами с горы самого большого озера в мире, вам никто не помешает - туда не возят толпы туристов и не будет шумных очередей. Рекомендуем для ценителей природы Мы с вами погуляем по набережной, поднимемся на небольшую гору и увидим Байкал во всей красе с высоты, откуда откроется прекрасный вид на исток Ангары и поселок Листвянку. Также посетим музей КБЖД и ж/д станцию (по желанию), увидим древнейший горный хребет Хамар-Дабан на фоне Байкала. Услышите историю КБЖД и знаменитых ледоколов Байкал и Ангара, увидите старинный Маяк, а если позволит время и силы мы сможем прогуляться до первого архитектурного сооружения участка КБЖД - Галерея №1 созданную итальянскими инженерами (4 км. в одну сторону) После мы проедем в самую популярное место всех туристов в Листвянку, прогуляемся по набережной, посетим местный рыбный и сувенирный рынки, где вы сможете попробовать вкуснейшего Байкальского омуля и купить классные сувениры местного производства. Важно:
- Обязательно позавтракайте!
- Возьмите с собой ветровку (бывают холодные ветра).
- Захватите с собой перекус и наличные деньги.
- Иногда музей может быть закрыт в зависимости от дня недели.
Ежедневно в 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поселок Порт-Байкал
- Шаман-камень
- Камень Любви
- Станция КБЖД + музей (в случае его работы + история КБЖД)
- Паровоз-легенда Л-4657
- Храм Преображения Господня
- Старинный Маяк
- Поселок Листвянка
Что включено
- Индивидуальный трансфер на легковом авто
- Проезд на пароме
- Входные билеты
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Сувениры
- Обед
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Обязательно позавтракайте
- Возьмите с собой ветровку (бывают холодные ветра)
- Захватите с собой перекус
- Возьмите деньги для сувениров
- Иногда музей может быть закрыт в зависимости от дня недели
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
15 июн 2024
Л
Люба
5 окт 2023
Это было просто нереально! Показали самые красивые места поселка Порт-Байкал, рассказали историю, легенды и все о флоре и фауне Байкала. Очень довольна экскурсией
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