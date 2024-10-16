Иркутск расположен на берегу Ангары в 66-ти километрах от Байкала. Его строительство началось в середине XVII века в период освоения Сибири.
С тех пор много времени прошло, но на улицах города до сих пор сохранилась уникальная застройка — резные купеческие дома, деревянные усадьбы и старинные церкви.
Всё это вы увидите во время экскурсии, а также познакомитесь с историей города и местными традициями.
С тех пор много времени прошло, но на улицах города до сих пор сохранилась уникальная застройка — резные купеческие дома, деревянные усадьбы и старинные церкви.
Всё это вы увидите во время экскурсии, а также познакомитесь с историей города и местными традициями.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Автомобильная экскурсия Прогулка начнётся там, где был заложен первый деревянный острог — на месте слияния рек Ангара и Иркут. Вы поговорите об истории Иркутского острога и пройдётесь по «Площади трёх храмов». Затем отправитесь на прогулку по тихим улочкам с купеческими особняками и деревянными «кружевными» домами. Вас ждёт прогулка по центральной улице — Карла Маркса, бывшей Большой. Увидите гостиницу, где останавливался Чехов; Русско-Азиатский банк, драмтеатр им. Охлопкова и Иркутский областной краеведческий музей. Прогуляетесь по набережной Ангары, где увидите Белый дом и памятник Александру III. Завершится экскурсия в 130-м квартале, где представлены воссозданные и перенесённые из области дома сибирской деревянной застройки XIX века. Вы увидите сувенирные лавки, гончарные и кузнечные мастерские, современный торговый центр, планетарий, а также кафе и рестораны на любой вкус, куда можно будет отправиться после экскурсии. Автобусная экскурсия Иркутск — это один из немногих сибирских городов, где сохранилась историческая застройка. Гуляя по улочкам города, можно почувствовать атмосферу прошлого и познакомиться с событиями, которые происходили здесь несколько веков назад. На этой экскурсии вы:
- Узнаете историю появления острога на реке Ангаре.
- Познакомитесь с архитектурой и деревянным зодчеством.
- Прочувствуете атмосферу сибирского города.
Увидите резные купеческие дома, деревянные усадьбы и старинные церкви. Пешеходная экскурсия На этой экскурсии с гидом — коренной иркутянкой — вы посетите старинный центр Иркутска: это роскошные купеческие особняки и православные храмы в уникальном стиле сибирского барокко, деревянные дома с резным декором возрастом 150 лет. Перед вами пройдёт история города с основания в XVII веке до наших дней. Что вас ждёт:.
Увидите резные купеческие дома, деревянные усадьбы и старинные церкви. Пешеходная экскурсия На этой экскурсии с гидом — коренной иркутянкой — вы посетите старинный центр Иркутска: это роскошные купеческие особняки и православные храмы в уникальном стиле сибирского барокко, деревянные дома с резным декором возрастом 150 лет. Перед вами пройдёт история города с основания в XVII веке до наших дней. Что вас ждёт:.
• Увидите резные купеческие дома, деревянные усадьбы и старинные церкви. Пешеходная экскурсия На этой экскурсии с гидом — коренной иркутянкой — вы посетите старинный центр Иркутска: это роскошные купеческие особняки и православные храмы в уникальном стиле сибирского барокко, деревянные дома с резным декором возрастом 150 лет. Перед вами пройдёт история города с основания в XVII веке до наших дней. Что вас ждёт:
- Главные достопримечательности города.
- Старинные особняки с интересной историей.
- Уникальная архитектура сибирского барокко.
- Городские обычаи и легенды.
- Красивые виды города.
- Яркие эмоции и хорошее настроение. Гид с огромным удовольствием расскажет вам о самых интересных местах Иркутска.
В 11:00 ежедневно.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|2 500 ₽
|Общий
|1 900 ₽
|Взрослый
|1 800 ₽
|Школьный
|1 200 ₽
|Дошкольный
|700 ₽
|Пенсионный
|1 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Автомобильная экскурсия:
- Спасская церковь
- Вечный огонь
- Набережная реки Ангары
- Памятник казакам Первопроходцам
- Богоявленский Собор
- Памятник Колчаку
- Кружевной дом
- Памятник Александру III
- Улица Карла Маркса
- Улица Декабрьских событий
- 130-й квартал
- Автобусная экскурсия:
- Историческое начало города, где располагался Иркутский острог
- Площадь им. графа Сперанского / сквер им. Кирова
- Собор Богоявления
- Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
- Памятник Петру и Февронии Муромским
- Памятник первопроходцам
- Московские ворота
- Знаменский женский монастырь
- Место расстрела А.В. Колчака, памятник А.В. Колчаку
- Собор Казанской иконы Божией матери
- Центральная историческая улица Карла Маркса
- Драматический театр имени Охлопкова, памятник Вампилову
- Краеведческий музей (по окончании экскурсии вы сможете посетить отдел истории самостоятельно)
- Пешеходная экскурсия:
- Спасская церковь и другие соборы города
- Место постройки первого иркутского острога
- Старинные купеческие особняки
- Деревянные дома возрастом 150 лет
- Старейшая центральная площадь
- Памятник Бабру
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Когда и сколько длится?
Когда: В 11:00 ежедневно.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 714 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
16 окт 2024
Замечательный гид Ольга. Доступно и интересно провела экскурсию по городу Иркутск.
Спокойно рассказала всё, что нам хотелось услышать про чудесные места, которые мы посещали, про город и его жителей. Она передала нам частичку своей любви к городу и дала спокойно насладиться его красотой.
Спасибо! 14.10.2024.
Спокойно рассказала всё, что нам хотелось услышать про чудесные места, которые мы посещали, про город и его жителей. Она передала нам частичку своей любви к городу и дала спокойно насладиться его красотой.
Спасибо! 14.10.2024.
Ю
Юрий
15 окт 2024
Экскурсовод Ольга - высокоуровневый специалист и человек, любящий и знающий свой город и его историю. Большое спасибо Вам за экскурсию.
Б
Белоглазова
1 окт 2024
Лучший экскурсовод, которого мы слышали в Иркутске за 3 дня. Максимум информации и эмоций за 3 часа. Сформировалось ощущение и восприятие Иркутска. Очень и очень понравилось, очень и очень рекомендую.
Г
Галина
26 сен 2024
Хорошая организация экскурсии. Передвигались на автомобиле в группе из 5 человек. Узнали много интересного, что помогло полюбить город.
М
Маргарита
24 сен 2024
Отличная экскурсия. Узнала много нового и интересного о городе. Рекомендую всем, кто сомневается идти или нет.
Т
Татьяна
24 сен 2024
Е
Евгения
22 сен 2024
Отличная экскурсия, гид молодец, только было холодно, одевайтесь тепло
Л
Любовь
20 сен 2024
Были на экскурсии с мужем 18 сентября. Организация экскурсии безобразная, в автобус на 25 посадочных мест было 28 человек, вообщем как в общественном транспорте, кто успел сесть, тот ехал сидя,
О
Ольга
15 сен 2024
Отличная экскурсия, грамотный и приятный экскурсовод. Два часа экскурсия пешеходная, увлекательная. Автобусная часть прошла быстро, время провели познавательно. Спасибо
Т
Татьяна
12 сен 2024
Понравилась и сама экскурсия и гид был интересен!
О
Ольга
11 сен 2024
Экскурсия понравилась. Качеством материала, экспертностью экскурсовода, насыщенностью маршрута. Даже предпервосентябрьские пробки не помешали! Благодарю за самые лучшие впечатления об Иркутске!
В
Вадим
10 сен 2024
С
Сергей
9 сен 2024
Л
Людмила
9 сен 2024
Наш гид Антонина с увлечением рассказала нам о памятниках,соборах,провела от Московских ворот до 130-го квартала. Понравилась история герба Иркутска. Впечатлили купечасввсеческие деревянные дома. Видно,что Антонина любит свой город. Несмотря на дождь,который шел все 3 часа,мы получили удовольствие и полюбили Иркутск
М
Майя
8 сен 2024
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Константин живо, увлекательно, основательно и в то же время легко рассказал об Иркутске, основных достопримечательностях города и о людях, которых судьба связала с этим замечательным краем. Три с половиной часа пролетели незаметно! Большое спасибо за профессионализм, вовлечённость и отличную организацию экскурсии!
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