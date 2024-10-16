Иркутск - обзорная экскурсия с выбором транспорта

Иркутск расположен на берегу Ангары в 66-ти километрах от Байкала. Его строительство началось в середине XVII века в период освоения Сибири.

С тех пор много времени прошло, но на улицах города до сих пор сохранилась уникальная застройка — резные купеческие дома, деревянные усадьбы и старинные церкви.

Всё это вы увидите во время экскурсии, а также познакомитесь с историей города и местными традициями.
4.85
714 отзывов
Иркутск - обзорная экскурсия с выбором транспорта
Иркутск - обзорная экскурсия с выбором транспорта
Иркутск - обзорная экскурсия с выбором транспорта
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Автомобильная экскурсия Прогулка начнётся там, где был заложен первый деревянный острог — на месте слияния рек Ангара и Иркут. Вы поговорите об истории Иркутского острога и пройдётесь по «Площади трёх храмов». Затем отправитесь на прогулку по тихим улочкам с купеческими особняками и деревянными «кружевными» домами. Вас ждёт прогулка по центральной улице — Карла Маркса, бывшей Большой. Увидите гостиницу, где останавливался Чехов; Русско-Азиатский банк, драмтеатр им. Охлопкова и Иркутский областной краеведческий музей. Прогуляетесь по набережной Ангары, где увидите Белый дом и памятник Александру III. Завершится экскурсия в 130-м квартале, где представлены воссозданные и перенесённые из области дома сибирской деревянной застройки XIX века. Вы увидите сувенирные лавки, гончарные и кузнечные мастерские, современный торговый центр, планетарий, а также кафе и рестораны на любой вкус, куда можно будет отправиться после экскурсии. Автобусная экскурсия Иркутск — это один из немногих сибирских городов, где сохранилась историческая застройка. Гуляя по улочкам города, можно почувствовать атмосферу прошлого и познакомиться с событиями, которые происходили здесь несколько веков назад. На этой экскурсии вы:
  • Узнаете историю появления острога на реке Ангаре.
  • Познакомитесь с архитектурой и деревянным зодчеством.
  • Прочувствуете атмосферу сибирского города.
Увидите резные купеческие дома, деревянные усадьбы и старинные церкви. Пешеходная экскурсия На этой экскурсии с гидом — коренной иркутянкой — вы посетите старинный центр Иркутска: это роскошные купеческие особняки и православные храмы в уникальном стиле сибирского барокко, деревянные дома с резным декором возрастом 150 лет. Перед вами пройдёт история города с основания в XVII веке до наших дней. Что вас ждёт:.
Увидите резные купеческие дома, деревянные усадьбы и старинные церкви. Пешеходная экскурсия На этой экскурсии с гидом — коренной иркутянкой — вы посетите старинный центр Иркутска: это роскошные купеческие особняки и православные храмы в уникальном стиле сибирского барокко, деревянные дома с резным декором возрастом 150 лет. Перед вами пройдёт история города с основания в XVII веке до наших дней. Что вас ждёт:.
• Увидите резные купеческие дома, деревянные усадьбы и старинные церкви. Пешеходная экскурсия На этой экскурсии с гидом — коренной иркутянкой — вы посетите старинный центр Иркутска: это роскошные купеческие особняки и православные храмы в уникальном стиле сибирского барокко, деревянные дома с резным декором возрастом 150 лет. Перед вами пройдёт история города с основания в XVII веке до наших дней. Что вас ждёт:
  • Главные достопримечательности города.
  • Старинные особняки с интересной историей.
  • Уникальная архитектура сибирского барокко.
  • Городские обычаи и легенды.
  • Красивые виды города.
  • Яркие эмоции и хорошее настроение. Гид с огромным удовольствием расскажет вам о самых интересных местах Иркутска.

В 11:00 ежедневно.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет2 500 ₽
Общий1 900 ₽
Взрослый1 800 ₽
Школьный1 200 ₽
Дошкольный700 ₽
Пенсионный1 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Автомобильная экскурсия:
  • Спасская церковь
  • Вечный огонь
  • Набережная реки Ангары
  • Памятник казакам Первопроходцам
  • Богоявленский Собор
  • Памятник Колчаку
  • Кружевной дом
  • Памятник Александру III
  • Улица Карла Маркса
  • Улица Декабрьских событий
  • 130-й квартал
  • Автобусная экскурсия:
  • Историческое начало города, где располагался Иркутский острог
  • Площадь им. графа Сперанского / сквер им. Кирова
  • Собор Богоявления
  • Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
  • Памятник Петру и Февронии Муромским
  • Памятник первопроходцам
  • Московские ворота
  • Знаменский женский монастырь
  • Место расстрела А.В. Колчака, памятник А.В. Колчаку
  • Собор Казанской иконы Божией матери
  • Центральная историческая улица Карла Маркса
  • Драматический театр имени Охлопкова, памятник Вампилову
  • Краеведческий музей (по окончании экскурсии вы сможете посетить отдел истории самостоятельно)
  • Пешеходная экскурсия:
  • Спасская церковь и другие соборы города
  • Место постройки первого иркутского острога
  • Старинные купеческие особняки
  • Деревянные дома возрастом 150 лет
  • Старейшая центральная площадь
  • Памятник Бабру
Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Когда и сколько длится?
Когда: В 11:00 ежедневно.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 714 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
645
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7
С
16 окт 2024
Замечательный гид Ольга. Доступно и интересно провела экскурсию по городу Иркутск.
Спокойно рассказала всё, что нам хотелось услышать про чудесные места, которые мы посещали, про город и его жителей. Она передала нам частичку своей любви к городу и дала спокойно насладиться его красотой.
Спасибо! 14.10.2024.
Ю
15 окт 2024
Экскурсовод Ольга - высокоуровневый специалист и человек, любящий и знающий свой город и его историю. Большое спасибо Вам за экскурсию.
Б
1 окт 2024
Лучший экскурсовод, которого мы слышали в Иркутске за 3 дня. Максимум информации и эмоций за 3 часа. Сформировалось ощущение и восприятие Иркутска. Очень и очень понравилось, очень и очень рекомендую.
Г
26 сен 2024
Хорошая организация экскурсии. Передвигались на автомобиле в группе из 5 человек. Узнали много интересного, что помогло полюбить город.
М
24 сен 2024
Отличная экскурсия. Узнала много нового и интересного о городе. Рекомендую всем, кто сомневается идти или нет.
Т
24 сен 2024
Е
22 сен 2024
Отличная экскурсия, гид молодец, только было холодно, одевайтесь тепло
Л
20 сен 2024
Были на экскурсии с мужем 18 сентября. Организация экскурсии безобразная, в автобус на 25 посадочных мест было 28 человек, вообщем как в общественном транспорте, кто успел сесть, тот ехал сидя,
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в группе большая часть были пенсионеры и ехать было не 5 минут. Полное неуважение, неужели доход от экскурсии вам важнее, чем ваше имя. Только не нужно говорить, что автобус сломался, потому что это неправда, мы случайно услышали разговор водителя. Но надо отдать должное гиду, Константину, очень увлекательно рассказывал о городе, много нового и интересного узнали об Иркутске, и извиняться за всех тоже пришлось ему. Хотелось бы посоветовать ему поменять туристическое агентство. В следующий раз сами и своим знакомым посоветуем обратиться в другое агентство

О
15 сен 2024
Отличная экскурсия, грамотный и приятный экскурсовод. Два часа экскурсия пешеходная, увлекательная. Автобусная часть прошла быстро, время провели познавательно. Спасибо
Т
12 сен 2024
Понравилась и сама экскурсия и гид был интересен!
О
11 сен 2024
Экскурсия понравилась. Качеством материала, экспертностью экскурсовода, насыщенностью маршрута. Даже предпервосентябрьские пробки не помешали! Благодарю за самые лучшие впечатления об Иркутске!
В
10 сен 2024
С
9 сен 2024
Л
9 сен 2024
Наш гид Антонина с увлечением рассказала нам о памятниках,соборах,провела от Московских ворот до 130-го квартала. Понравилась история герба Иркутска. Впечатлили купечасввсеческие деревянные дома. Видно,что Антонина любит свой город. Несмотря на дождь,который шел все 3 часа,мы получили удовольствие и полюбили Иркутск
М
8 сен 2024
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Константин живо, увлекательно, основательно и в то же время легко рассказал об Иркутске, основных достопримечательностях города и о людях, которых судьба связала с этим замечательным краем. Три с половиной часа пролетели незаметно! Большое спасибо за профессионализм, вовлечённость и отличную организацию экскурсии!

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