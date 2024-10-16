Автомобильная экскурсия Прогулка начнётся там, где был заложен первый деревянный острог — на месте слияния рек Ангара и Иркут. Вы поговорите об истории Иркутского острога и пройдётесь по «Площади трёх храмов». Затем отправитесь на прогулку по тихим улочкам с купеческими особняками и деревянными «кружевными» домами. Вас ждёт прогулка по центральной улице — Карла Маркса, бывшей Большой. Увидите гостиницу, где останавливался Чехов; Русско-Азиатский банк, драмтеатр им. Охлопкова и Иркутский областной краеведческий музей. Прогуляетесь по набережной Ангары, где увидите Белый дом и памятник Александру III. Завершится экскурсия в 130-м квартале, где представлены воссозданные и перенесённые из области дома сибирской деревянной застройки XIX века. Вы увидите сувенирные лавки, гончарные и кузнечные мастерские, современный торговый центр, планетарий, а также кафе и рестораны на любой вкус, куда можно будет отправиться после экскурсии. Автобусная экскурсия Иркутск — это один из немногих сибирских городов, где сохранилась историческая застройка. Гуляя по улочкам города, можно почувствовать атмосферу прошлого и познакомиться с событиями, которые происходили здесь несколько веков назад. На этой экскурсии вы:

Узнаете историю появления острога на реке Ангаре.

Познакомитесь с архитектурой и деревянным зодчеством.

Прочувствуете атмосферу сибирского города.

Увидите резные купеческие дома, деревянные усадьбы и старинные церкви. Пешеходная экскурсия На этой экскурсии с гидом — коренной иркутянкой — вы посетите старинный центр Иркутска: это роскошные купеческие особняки и православные храмы в уникальном стиле сибирского барокко, деревянные дома с резным декором возрастом 150 лет. Перед вами пройдёт история города с основания в XVII веке до наших дней. Что вас ждёт:.

Увидите резные купеческие дома, деревянные усадьбы и старинные церкви. Пешеходная экскурсия На этой экскурсии с гидом — коренной иркутянкой — вы посетите старинный центр Иркутска: это роскошные купеческие особняки и православные храмы в уникальном стиле сибирского барокко, деревянные дома с резным декором возрастом 150 лет. Перед вами пройдёт история города с основания в XVII веке до наших дней. Что вас ждёт:.

• Увидите резные купеческие дома, деревянные усадьбы и старинные церкви. Пешеходная экскурсия На этой экскурсии с гидом — коренной иркутянкой — вы посетите старинный центр Иркутска: это роскошные купеческие особняки и православные храмы в уникальном стиле сибирского барокко, деревянные дома с резным декором возрастом 150 лет. Перед вами пройдёт история города с основания в XVII веке до наших дней. Что вас ждёт: