Мобильный квест «Расследование Фандорина в Иркутске: найти и обезвредить»

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Статский советник Эраст Фандорин преследует в Иркутске диверсанта по кличке Акробат, который намерен взорвать самый длинный тоннель КБЖД — Половинный. Но Фандорина срочно вызывают в Москву.



Надежда только на вас: найдите и обезвредьте подрывника! Если не сделать этого вовремя, Транссибирская магистраль встанет — и Дальний Восток будет отрезан от России.