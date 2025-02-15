Мобильный квест «Расследование Фандорина в Иркутске: найти и обезвредить»

Статский советник Эраст Фандорин преследует в Иркутске диверсанта по кличке Акробат, который намерен взорвать самый длинный тоннель КБЖД — Половинный. Но Фандорина срочно вызывают в Москву.
Надежда только на вас: найдите и обезвредьте подрывника! Если не сделать этого вовремя, Транссибирская магистраль встанет — и Дальний Восток будет отрезан от России.
Надежда только на вас: найдите и обезвредьте подрывника! Если не сделать этого вовремя, Транссибирская магистраль встанет — и Дальний Восток будет отрезан от России.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Вы посетите центр Иркутска и узнаете об одном из самых драматичных моментов его истории. Познакомитесь с деталями шпионской жизни, методам разведки и вербовки.
Увидите:
- здание старинной аптеки с красивыми арками, колоннами, лепниной и вензелем в виде буквы «П» снаружи и со старинными интерьерами и коллекцией антикварной аптечной посуды внутри
- синагогу. Осмотрите снаружи и пройдёте в молитвенный зал
- дом Слона
- улицу Карла Маркса
- магазин «Детский Континент»
- здание «Грандъ-Отеля»
- таинственный двор-колодец
- кинотеатр Don Otello
- здание старейшего в Сибири Пехотного училища
- набережную, с которой открывается вид на Белый дом, здание краеведческого музея и памятник Александру III
Организационные детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём после бронирования
- Квест занимает приблизительно 2 часа и проходит преимущественно на улице, но иногда понадобится заходить внутрь зданий
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Возрастные рекомендации — 16+
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Дзержинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 465 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
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