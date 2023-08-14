Ольхон: джип-сафари и водные прогулки

Проехать по острову с севера на юг, побывать в священных местах и зарядиться энергией Байкала

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Почувствовать себя единственным во Вселенной среди бескрайних Тажеранских степей? Или испытать волшебную силу мыса Любви? Или ощутить мощную энергетику острова Огой? — Не надо выбирать: в этом путешествии вас ждёт всё сразу! Мы проедем на джипах по всему Ольхону и домчим на скоростном катере до знаменитой буддийской ступы Просветления.

С обзорных точек и возвышенностей вы полюбуетесь водной гладью самого глубокого в мире озера и насладитесь пикником на свежем воздухе.

А в свободное время сможете покататься на сапах или лошадях, прогуляться по длинному пляжу или просто позагорать.
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Ближайшие даты:
14
авг
15
авг
16
авг
17
авг
18
авг
19
авг
20
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Джипинг по Тажеранским степям, долина Каменных духов, закат в Хужире

Встретим вас в Иркутске и отправимся в настоящее приключение — джип-сафари по Тажеранским степям. Их сравнивают с монгольскими южными и сухими степями Казахстана, а возраст оценивается учёными в 300-400 миллионов лет! Степи тянутся вдоль живописных бухт, есть тут и чисто степные участки, и обширные сосновые боры, и живописные скальные останцы.

Мы увидим древние петроглифы, заедем в долину Каменных духов, поднимемся на самую высокую гору Тажеранов — Тан-Хан — и посетим обзорные площадки, с которых полюбуемся водной гладью самого глубокого в мире озера. Эти места настолько безлюдны и бескрайни, что можно почувствовать себя здесь единственными во Вселенной, ощутить гармонию с природой, замедлиться и зарядиться сильной энергетикой этих мест.

К вечеру прибудем в «столицу» острова Ольхон — посёлок Хужир — и встретим закат с видом на сакральное место Байкала — скалу Шаманка (мыс Бурхан).

Джипинг по Тажеранским степям, долина Каменных духов, закат в ХужиреДжипинг по Тажеранским степям, долина Каменных духов, закат в ХужиреДжипинг по Тажеранским степям, долина Каменных духов, закат в ХужиреДжипинг по Тажеранским степям, долина Каменных духов, закат в ХужиреДжипинг по Тажеранским степям, долина Каменных духов, закат в Хужире
2 день

Хобой, Три брата, мыс Любви и посёлок Узуры

После завтрака вас снова ждёт джип-сафари: на этот раз отправляемся на север Ольхона — мыс Хобой. Мы проедем по песчаным дюнам, лесу и степи. Вы понаблюдаете за сменой пейзажей и полюбуетесь видами с самых верхних точек скал острова.

Остановимся у скалы Три брата, или Саган-Хушун, что переводится как «белый мыс» — трёх выступающих массивов, обрывающихся в воду. Побываем на мысе Любви (Шунтэ) — высоком берегу в форме сердца, по преданиям, обладающем волшебной силой — и в посёлке Узуры. Вы услышите много красивых легенд о шаманах, их женах и детях, а на обед попробуете уху, приготовленную нашим водителем.

Хобой, Три брата, мыс Любви и посёлок УзурыХобой, Три брата, мыс Любви и посёлок УзурыХобой, Три брата, мыс Любви и посёлок УзурыХобой, Три брата, мыс Любви и посёлок УзурыХобой, Три брата, мыс Любви и посёлок Узуры
3 день

На катере к острову Огой, ступа Просветления, свободное время

Утром на скоростном катере направимся к острову Огой, известному тем, что на нём установлена белоснежная буддийская ступа Просветления. Внутри неё хранятся буддийские реликвии: тексты, вода всех океанов и земля святых мест, минералы и орудия труда, а также статуэтка дакини — демонические существа женского пола в индуистской мифологии, которой и посвящена эта святыня.

После экскурсии будет свободное время. Можно покататься на сапах, совершить конную прогулку по берегу Байкала, прогуляться по 3-километровому Сарайскому пляжу босиком или просто позагорать, заглянуть в сувенирные лавочки и прочувствовать мощную энергетику острова.

На катере к острову Огой, ступа Просветления, свободное времяНа катере к острову Огой, ступа Просветления, свободное времяНа катере к острову Огой, ступа Просветления, свободное времяНа катере к острову Огой, ступа Просветления, свободное время
4 день

Мыс Хоргой, Трезубец, озеро Ялга, переправа на пароме и возвращение в Иркутск

Сегодня поедем обратно в Иркутск, но сначала побываем на юге Ольхона. Посетим мыс Хоргой, с которого полюбуемся завораживающим видом на остров Огой, посмотрим на мыс Кобылья голова и озеро Сердце.

Затем заберёмся на скальный комплекс Трезубец, покрытый ярко-зелёным лишайником и напоминающий полуразрушенный средневековый замок с башнями. С него открывается чарующая панорама залива Хул. При подходящей погоде искупаемся в озере Ялга. Оно отделено от Байкала песчаной косой и хорошо прогревается летом — возьмите с собой купальники.

Пообедаем на свежем воздухе — вы попробуете уху из свежайшего омуля, местные пряники и горячий чай. Затем на пароме переправимся в посёлок Сахюрта, откуда на комфортном микроавтобусе направимся в Иркутск. Во второй половине дня в одном из ресторанов города поделимся друг с другом впечатлениями от нашего путешествия.

Мыс Хоргой, Трезубец, озеро Ялга, переправа на пароме и возвращение в ИркутскМыс Хоргой, Трезубец, озеро Ялга, переправа на пароме и возвращение в ИркутскМыс Хоргой, Трезубец, озеро Ялга, переправа на пароме и возвращение в ИркутскМыс Хоргой, Трезубец, озеро Ялга, переправа на пароме и возвращение в Иркутск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 08:00
Завершение: Иркутск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Групповые
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
Ольхон
3-дневные туры
Популярные места
Туры на 4 дня
Перезагрузка
Джиппинг
Природа и пейзажи
Водные развлечения

Похожие туры из Иркутска

Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Иркутск, 9:00
16 авг
23 авг
30 авг
6 сен
65 000 за человека
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Аэропорт Иркутска, 9:00
17 авг
20 авг
24 авг
27 авг
53 900 за человека
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Иркутск, раннее утро
23 авг
68 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ