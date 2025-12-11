Активный тур на зимний Байкал: катание на снегоходе, хивусе и коньках и подлёдная рыбалка
Отведать бурятской кухни и свежесваренной ухи, встретиться с шаманом и прокатиться в упряжке
Начало: Аэропорт Иркутска, время прибытия ваших рейсов
3 фев в 10:00
17 фев в 10:00
188 300 ₽ за человека
На Байкал под Новый год: катание на санях, прогулки по Ольхону и хрустальный лёд
Промчаться по сибирскому лесу на снегоходе, подняться на Камень Черского и побывать на мысе Хобой
Начало: Иркутск, 10:00. Если прилёт/приезд планируется в д...
30 дек в 08:00
31 дек в 08:00
103 700 ₽ за человека
-
15%
На Байкал за впечатлениями: подлёдная рыбалка, ритуалы, катание на снегоходах и купание в проруби
Протий обряд очищения у шамана, попариться в баньке и увидеть Мраморный карьер
Начало: Аэропорт Иркутска, время по договорённости
5 мар в 08:00
12 мар в 08:00
83 725 ₽
98 500 ₽ за человека
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Увидеть сибирские края с собачьей упряжки, хивуса, багги, снегохода и посетить сакральные места
Начало: Иркутск, аэропорт/ж. - д. вокзал/ваша гостиница, д...
20 фев в 09:00
4 мар в 09:00
179 800 ₽ за человека
Вкусы и народы Байкала: активный этногастротур в мини-группе
Объехать Ольхон и Огой, попробовать блюда купцов, бурят, голендров, покататься на джипе, коне, сапе
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
10 янв в 08:00
6 фев в 08:00
170 000 ₽ за человека
Большое Байкальское путешествие: Ольхон, Байкальск и бескрайнее озеро
Исследовать остров Ольхон, полюбоваться мысом Хобой и самостоятельно погулять по Байкальску
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день...
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
74 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экстремальные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
- Активный тур на зимний Байкал: катание на снегоходе, хивусе и коньках и подлёдная рыбалка
- На Байкал под Новый год: катание на санях, прогулки по Ольхону и хрустальный лёд
- На Байкал за впечатлениями: подлёдная рыбалка, ритуалы, катание на снегоходах и купание в проруби
- Жизнь в движении: активный тур на Байкале
- Вкусы и народы Байкала: активный этногастротур в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Иркутске в декабре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Экстремальные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 74 500 до 188 300 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Иркутске на 2025 год по теме «Экстремальные туры», 1 ⭐ отзыв, цены от 74500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль