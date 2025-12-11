Мои заказы

Экстремальные туры – туры в Иркутске

Найдено 6 туров в категории «Экстремальные туры» в Иркутске, цены от 74 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Активный тур на зимний Байкал: катание на снегоходе, хивусе и коньках и подлёдная рыбалка
На машине
На снегоходах
9 дней
1 отзыв
Активный тур на зимний Байкал: катание на снегоходе, хивусе и коньках и подлёдная рыбалка
Отведать бурятской кухни и свежесваренной ухи, встретиться с шаманом и прокатиться в упряжке
Начало: Аэропорт Иркутска, время прибытия ваших рейсов
3 фев в 10:00
17 фев в 10:00
188 300 ₽ за человека
На Байкал под Новый год: катание на санях, прогулки по Ольхону и хрустальный лёд
На машине
На снегоходах
5 дней
На Байкал под Новый год: катание на санях, прогулки по Ольхону и хрустальный лёд
Промчаться по сибирскому лесу на снегоходе, подняться на Камень Черского и побывать на мысе Хобой
Начало: Иркутск, 10:00. Если прилёт/приезд планируется в д...
30 дек в 08:00
31 дек в 08:00
103 700 ₽ за человека
На Байкал за впечатлениями: подлёдная рыбалка, ритуалы, катание на снегоходах и купание в проруби
На машине
На снегоходах
6 дней
-
15%
На Байкал за впечатлениями: подлёдная рыбалка, ритуалы, катание на снегоходах и купание в проруби
Протий обряд очищения у шамана, попариться в баньке и увидеть Мраморный карьер
Начало: Аэропорт Иркутска, время по договорённости
5 мар в 08:00
12 мар в 08:00
83 725 ₽98 500 ₽ за человека
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
На машине
На снегоходах
Багги
6 дней
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Увидеть сибирские края с собачьей упряжки, хивуса, багги, снегохода и посетить сакральные места
Начало: Иркутск, аэропорт/ж. - д. вокзал/ваша гостиница, д...
20 фев в 09:00
4 мар в 09:00
179 800 ₽ за человека
Вкусы и народы Байкала: активный этногастротур в мини-группе
На машине
Конные прогулки
Джиппинг
SUP-прогулки
7 дней
Вкусы и народы Байкала: активный этногастротур в мини-группе
Объехать Ольхон и Огой, попробовать блюда купцов, бурят, голендров, покататься на джипе, коне, сапе
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
10 янв в 08:00
6 фев в 08:00
170 000 ₽ за человека
Большое Байкальское путешествие: Ольхон, Байкальск и бескрайнее озеро
На машине
7 дней
Большое Байкальское путешествие: Ольхон, Байкальск и бескрайнее озеро
Исследовать остров Ольхон, полюбоваться мысом Хобой и самостоятельно погулять по Байкальску
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день...
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
74 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экстремальные туры»

Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Озеро Байкал
  8. Набережная
  9. Мыс Кобылья голова
  10. Ангара
Сколько стоит тур в Иркутске в декабре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Экстремальные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 74 500 до 188 300 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
