Мраморный карьер – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Мраморный карьер» в Иркутске, цены от 45 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Очарование Малого моря. Зимнее путешествие на Байкал
3 отзыва
5 дней
Очарование Малого моря. Зимнее путешествие на Байкал
Начало: Иркутск
16 фев в 10:00
18 фев в 10:00
49 000 за человека
Джип-экспедиция по Ольхону. Зимнее или весеннее приключение
Джиппинг
3 отзыва
3 дня
Джип-экспедиция по Ольхону. Зимнее или весеннее приключение
Начало: Россия, Иркутск
7 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 49 600 за человека
Чудеса Ольхонской земли
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Чудеса Ольхонской земли
Начало: Иркутск
от 45 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мраморный карьер»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Очарование Малого моря. Зимнее путешествие на Байкал
  2. Джип-экспедиция по Ольхону. Зимнее или весеннее приключение
  3. Чудеса Ольхонской земли
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тункинская долина
  5. Озеро Байкал
  6. Тажеранские степи
  7. Тальцы
  8. Набережная
  9. Мыс Саган-Хушун
  10. Сад камней
Сколько стоит тур в Иркутске в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Мраморный карьер" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 49 600. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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