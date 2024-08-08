5 дней
Очарование Малого моря. Зимнее путешествие на Байкал
Начало: Иркутск
16 фев в 10:00
18 фев в 10:00
49 000₽ за человека
3 дня
Джип-экспедиция по Ольхону. Зимнее или весеннее приключение
Начало: Россия, Иркутск
7 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 49 600₽ за человека
4 дня
Чудеса Ольхонской земли
Начало: Иркутск
от 45 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей8 августа 2024Мне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самого омуля, окунулся и активно
- ААнастасия6 августа 2024Организаторы на связи всё время. С нами был гид Илья - считаю нам очень повезло, с таким человеком точно и в горы не страшно и в любые маршруты.
- ЕЕлена2 августа 2024Всё отлично организовано!
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мраморный карьер»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Иркутске в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Мраморный карьер" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 49 600. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год по теме «Мраморный карьер», 9 ⭐ отзывов, цены от 45000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь