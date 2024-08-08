С Сергей Очарование Малого моря. Зимнее путешествие на Байкал читать дальше поплавал в священных водах Байкала! Отдельное благодарность водителям за их филигранное вождение, кулинарные способности, интересные истории и хорошее чувство юмора! Спасибо за классное Байкальское настроение!!! Мне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самого омуля, окунулся и активно

А Анастасия Очарование Малого моря. Зимнее путешествие на Байкал Организаторы на связи всё время. С нами был гид Илья - считаю нам очень повезло, с таким человеком точно и в горы не страшно и в любые маршруты.

Е Елена Очарование Малого моря. Зимнее путешествие на Байкал Всё отлично организовано!

А Ася Чудеса Ольхонской земли Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

И Ирина Чудеса Ольхонской земли Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

М Марина Чудеса Ольхонской земли Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!

Г Галина Джип-экспедиция по Ольхону. Зимнее или весеннее приключение Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

К Константин Джип-экспедиция по Ольхону. Зимнее или весеннее приключение Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.