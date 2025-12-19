Мои заказы

Экспресс-путешествие на Байкал в мини-группе: Листвянка и Ольхон

Посетить музей «Тальцы», остановиться у истока Ангары и ощутить энергетику скалы Шаманки
Приглашаем вас окунуться в сибирскую сказку! Вы проедете вдоль живописных берегов, среди величественных гор и древних лесов, чтобы окунуться в культуру и традиции озера.

уголках, от музея деревянного зодчества до берегов, где начинается река Ангара.

Прогулки по острову Ольхон подарят уникальные виды на окрестности, а в зимний период ледяные гроты и прозрачный лёд оставят неизгладимые впечатления. В этом путешествии всё создано для того, чтобы в полной мере ощутить дух Байкала.

Описание экскурсии

Организационные детали

Необходимые вещи: тёплая одежда, солнцезащитные очки, дождевик.

Программа тура по дням

1 день

Путешествие в Листвянку: музей «Тальцы» и Шаман-камень

Отправимся в южную часть Байкала, следуя маршруту Иркутск — Листвянка. По пути откроется прекрасный вид на Иркутское водохранилище, а также мы увидим старинный ледокол «Ангара» и Иркутскую судоверфь. Дальше наш маршрут пройдёт по трассе «Байкал», окружённой красивой Прибайкальской тайгой.

Остановимся в музее деревянного зодчества «Тальцы», где познакомимся с уникальной архитектурой Сибири 17-19 веков. Далее мы продолжим путь в Листвянку, где сделаем остановку у истока реки Ангара, напротив природного памятника Шаман-камень. Здесь услышим легенду о происхождении этой реки.

По желанию можно будет отправиться на небольшую водную прогулку, посетить Музей природы Байкала, познакомиться с байкальской нерпой, а также подняться по канатной дороге к смотровой площадке на вершине горы Камень Черского. В 17:00 мы отправимся обратно в Иркутск, прибудем в город в 18:00.

2 день

Ольхон

Выезд в 7:00 из исторического центра Иркутска. Мы поедем вдоль набережной реки Ангара, первой и единственной реки, вытекающей из Байкала. По пути нас ожидают живописные природные пейзажи: сибирская тайга, степи, горные перевалы.

По дороге до переправы на остров Ольхон мы сделаем 2 остановки: первая — техническая в посёлке Баяндай у кафе «Юрта», вторая — в Долине духов, где познакомимся с традициями и обрядами коренных жителей Сибири.

К месту переправы прибудем около 11:00. В зависимости от времени года нас ждёт пересадка на высокопроходимый микроавтобус или, в зимний период, на судно на воздушной подушке (СВП).

В летний сезон мы будем двигаться вдоль пролива Малое море, направляясь в поселок Хужир, и сделаем 3 остановки: у горы Трезубец, у мыса с видом на остров Огой, на берегу залива Семь сосен. В поселке Хужир пообедаем в местном кафе, затем посетим знаменитый скалу Шаманку.

В зимний период здесь можно увидеть ледяные гроты, необычные торосы и ледяные наплески на скалах, а также знаменитые пузырьки в глади.

В 16:00 мы отправляемся обратно в Иркутск. В пути мы проведём время за свободной беседой, а в 19:00 ориентировочно вернёмся в город.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до Иркутска
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Проживание - от 3500 ₽
  • Питание - 800 ₽
  • Билеты в музей - 500 ₽
  • Подъём по канатной дороге - 500 ₽
  • Разрешение на посещение национального парка - от 350 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара», 10:00
Завершение: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара», 20:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Иркутске
Многолетний опыт в сфере туризма. Опытный водитель. Комфортный автомобиль. Интересный собеседник в дороге. Высшее историческое образование. Готов рассмотреть любые варианты ваших запросов по теме экскурсий по Иркутску и на Байкал.

