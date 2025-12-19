Выезд в 7:00 из исторического центра Иркутска. Мы поедем вдоль набережной реки Ангара, первой и единственной реки, вытекающей из Байкала. По пути нас ожидают живописные природные пейзажи: сибирская тайга, степи, горные перевалы.

По дороге до переправы на остров Ольхон мы сделаем 2 остановки: первая — техническая в посёлке Баяндай у кафе «Юрта», вторая — в Долине духов, где познакомимся с традициями и обрядами коренных жителей Сибири.

К месту переправы прибудем около 11:00. В зависимости от времени года нас ждёт пересадка на высокопроходимый микроавтобус или, в зимний период, на судно на воздушной подушке (СВП).

В летний сезон мы будем двигаться вдоль пролива Малое море, направляясь в поселок Хужир, и сделаем 3 остановки: у горы Трезубец, у мыса с видом на остров Огой, на берегу залива Семь сосен. В поселке Хужир пообедаем в местном кафе, затем посетим знаменитый скалу Шаманку.

В зимний период здесь можно увидеть ледяные гроты, необычные торосы и ледяные наплески на скалах, а также знаменитые пузырьки в глади.

В 16:00 мы отправляемся обратно в Иркутск. В пути мы проведём время за свободной беседой, а в 19:00 ориентировочно вернёмся в город.