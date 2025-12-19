Экспресс-путешествие на Байкал в мини-группе: Листвянка и Ольхон
Посетить музей «Тальцы», остановиться у истока Ангары и ощутить энергетику скалы Шаманки
Приглашаем вас окунуться в сибирскую сказку! Вы проедете вдоль живописных берегов, среди величественных гор и древних лесов, чтобы окунуться в культуру и традиции озера.
уголках, от музея деревянного зодчества до берегов, где начинается река Ангара.
Прогулки по острову Ольхон подарят уникальные виды на окрестности, а в зимний период ледяные гроты и прозрачный лёд оставят неизгладимые впечатления. В этом путешествии всё создано для того, чтобы в полной мере ощутить дух Байкала.
Описание экскурсии
Организационные детали
Необходимые вещи: тёплая одежда, солнцезащитные очки, дождевик.
Программа тура по дням
1 день
Путешествие в Листвянку: музей «Тальцы» и Шаман-камень
Отправимся в южную часть Байкала, следуя маршруту Иркутск — Листвянка. По пути откроется прекрасный вид на Иркутское водохранилище, а также мы увидим старинный ледокол «Ангара» и Иркутскую судоверфь. Дальше наш маршрут пройдёт по трассе «Байкал», окружённой красивой Прибайкальской тайгой.
Остановимся в музее деревянного зодчества «Тальцы», где познакомимся с уникальной архитектурой Сибири 17-19 веков. Далее мы продолжим путь в Листвянку, где сделаем остановку у истока реки Ангара, напротив природного памятника Шаман-камень. Здесь услышим легенду о происхождении этой реки.
По желанию можно будет отправиться на небольшую водную прогулку, посетить Музей природы Байкала, познакомиться с байкальской нерпой, а также подняться по канатной дороге к смотровой площадке на вершине горы Камень Черского. В 17:00 мы отправимся обратно в Иркутск, прибудем в город в 18:00.
2 день
Ольхон
Выезд в 7:00 из исторического центра Иркутска. Мы поедем вдоль набережной реки Ангара, первой и единственной реки, вытекающей из Байкала. По пути нас ожидают живописные природные пейзажи: сибирская тайга, степи, горные перевалы.
По дороге до переправы на остров Ольхон мы сделаем 2 остановки: первая — техническая в посёлке Баяндай у кафе «Юрта», вторая — в Долине духов, где познакомимся с традициями и обрядами коренных жителей Сибири.
К месту переправы прибудем около 11:00. В зависимости от времени года нас ждёт пересадка на высокопроходимый микроавтобус или, в зимний период, на судно на воздушной подушке (СВП).
В летний сезон мы будем двигаться вдоль пролива Малое море, направляясь в поселок Хужир, и сделаем 3 остановки: у горы Трезубец, у мыса с видом на остров Огой, на берегу залива Семь сосен. В поселке Хужир пообедаем в местном кафе, затем посетим знаменитый скалу Шаманку.
В зимний период здесь можно увидеть ледяные гроты, необычные торосы и ледяные наплески на скалах, а также знаменитые пузырьки в глади.
В 16:00 мы отправляемся обратно в Иркутск. В пути мы проведём время за свободной беседой, а в 19:00 ориентировочно вернёмся в город.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер из/до Иркутска
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Что не входит в цену
Перелёт до Иркутска и обратно
Проживание - от 3500 ₽
Питание - 800 ₽
Билеты в музей - 500 ₽
Подъём по канатной дороге - 500 ₽
Разрешение на посещение национального парка - от 350 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара», 10:00
Завершение: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара», 20:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Евгений — ваш гид в Иркутске
Многолетний опыт в сфере туризма. Опытный водитель. Комфортный автомобиль. Интересный собеседник в дороге. Высшее историческое образование. Готов рассмотреть любые варианты ваших запросов по теме экскурсий по Иркутску и на Байкал.