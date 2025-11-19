Мои заказы

На Байкал за впечатлениями: подлёдная рыбалка, ритуалы, катание на снегоходах и купание в проруби

Протий обряд очищения у шамана, попариться в баньке и увидеть Мраморный карьер
Мы составили необычный тур на зимний Байкал. Будем не только любоваться бескрайним льдом, но и погрузимся в культуру края и получим море эмоций.

Путешествие начнём со знакомства с шаманом, а затем
проведём для вас этнодискотеку с национальной музыкой и ритуалами. Посетим острова Ольхон и Огой, побываем в Тажеранской степи и бухте Песчаной. Устроим подлёдную рыбалку и тут же приготовим из свежей рыбки уху.

Исколесим побережье на квадроциклах, окунёмся в воды Байкала после бани с авторской программой парения.

А ещё покажем вам необычное место — Мраморный карьер, белоснежные стены которого выглядят особенно эффектно на фоне голубого неба.

Описание тура

Организационные детали

Что, если я опоздаю на самолёт и вылет задержат?
Не беспокойтесь, у нас всегда есть запасной план. Мы дождёмся вас или предложим способы, как «догнать» группу. Будем действовать по ситуации.

Предоплата организатору возвращается, если вы предупредите о своем отсутствии не позднее чем за 14 дней до начала путешествия. Предоплата возвращается на карту, с которой осуществлялась оплата, в срок, который зависит от условий вашего банка.

Проживание. Будем жить в комфортабельном отеле, 2-местное размещение. Точное название будет известно непосредственно перед туром.

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату. Пожалуйста, заранее сообщите нам, если имеются какие-либо ограничения. Мы поможем подобрать для вас лучшее из местной кухни под ваши предпочтения.

Транспорт. Микроавтобус.

Дети. Возможно участие с 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Байкал, ритуалы и этнодискотека

Встретим вас в аэропорту Иркутска и отправимся в путь.

Знакомство с Байкалом начнётся с обряда очищения огнём у местного шамана. Зима для бурят — особенное время, связанное с традициями сватовства и объединения родов во время праздника Сагаалган.

Вечером вас ждёт этнодискотека, знакомство с локальной кухней и участие в самобытных ритуалах. Завершится день баней с сибирскими вениками у замёрзшего озера и ароматным травяным чаем.

2 день

Ольхон, Огой и Тажеранские степи, пикник и банька

Сегодня будем исследовать окрестности. Посетим Ольхон, Огой и Тажеранские степи — настоящие места силы, где можно напитаться энергией. Покатаемся по льду Байкала на коньках, устроим пикник прямо на свежем воздухе, а вечером снова попаримся в бане.

3 день

Подлёдная рыбалка, купание в проруби и дегустация деликатесов

День начнётся с подлёдной рыбалки. Опытные рыбаки поделятся секретами мастерства и научат азам ловли. А из пойманной рыбы приготовим свежую уху. Во время рыбалки можно будет согреться в тёплой юрте, наслаждаясь горячим чаем и глинтвейном.

После отправимся на квадроциклах вдоль побережья Байкала, следуя маршрутом вдоль острова Ольхон. По пути увидите впечатляющие ледяные торосы и наплески.

Кульминация дня — купание в Байкале. Вас ждёт баня с авторской программой парения прямо на берегу и возможность окунуться в прорубь.

Завершится день ужином в отеле с дегустацией байкальских деликатесов: сагудая, расколотки, таёжного десерта с кедровыми орешками и дикого мяса.

4 день

Листвянка и Мраморный карьер

После завтрака поедем в Листвянку. По дороге остановимся в местной деревне, где пообедаем и пообщаемся с жителями, узнаем о жизни прибайкальцев и их традициях.

Далее вас ждёт необычная фотолокация — Мраморный карьер. Возраст его пород превышает возраст самого Байкала. Его стены срезаны идеально ровно на глубину 10 метров, а белоснежный камень искрится на солнце.

Вечером прибудете в Листвянку, где полюбуетесь байкальскими нерпами.

5 день

Бухта Песчаная, ходульные деревья и пикник

Сегодня отправимся в путешествие на хивусе — катере на воздушной подушке. По ледяной глади Байкала домчимся до бухты Песчаной, которую называют «байкальской Ривьерой». По пути насладимся видами бескрайних ледовых полей и зимних пейзажей Байкала.

В бухте увидите знаменитые ходульные деревья — редкое природное явление. Полюбуетесь скалами, прибрежной песчаной полосой и замерзшим Байкалом. После прогулки устроим пикник на свежем воздухе, а затем отправимся обратно.

6 день

Возвращение в Иркутск и отъезд

Вернёмся в Иркутск. Сегодня программа зависит от вашего желания: можно погулять по городу, устроить бар-хоппинг или пойти на экскурсию «Чайный Иркутск». После ужина — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет83 725 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Все активности по программе
  • Туристическая страховка
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Иркутска, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 11 туристов
Занимаюсь организацией путешествий более 5 лет. Дипломированный гид-экскурсовод, профессиональный историк. Знаю много и обо всём. Умею качественно, насыщенно, безопасно погружать в территории и смыслы. Организую экспедиции и путешествия для людей, которые не хотят быть типичными туристами. В каждом путешествии стараюсь раскрыть максимум деталей каждой территории, на которой находимся и проникнуть в детали её философии.

