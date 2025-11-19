Путешествие начнём со знакомства с шаманом, а затем
Описание тура
Организационные детали
Что, если я опоздаю на самолёт и вылет задержат?
Не беспокойтесь, у нас всегда есть запасной план. Мы дождёмся вас или предложим способы, как «догнать» группу. Будем действовать по ситуации.
Предоплата организатору возвращается, если вы предупредите о своем отсутствии не позднее чем за 14 дней до начала путешествия. Предоплата возвращается на карту, с которой осуществлялась оплата, в срок, который зависит от условий вашего банка.
Проживание. Будем жить в комфортабельном отеле, 2-местное размещение. Точное название будет известно непосредственно перед туром.
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату. Пожалуйста, заранее сообщите нам, если имеются какие-либо ограничения. Мы поможем подобрать для вас лучшее из местной кухни под ваши предпочтения.
Транспорт. Микроавтобус.
Дети. Возможно участие с 14 лет.
Программа тура по дням
Прибытие на Байкал, ритуалы и этнодискотека
Встретим вас в аэропорту Иркутска и отправимся в путь.
Знакомство с Байкалом начнётся с обряда очищения огнём у местного шамана. Зима для бурят — особенное время, связанное с традициями сватовства и объединения родов во время праздника Сагаалган.
Вечером вас ждёт этнодискотека, знакомство с локальной кухней и участие в самобытных ритуалах. Завершится день баней с сибирскими вениками у замёрзшего озера и ароматным травяным чаем.
Ольхон, Огой и Тажеранские степи, пикник и банька
Сегодня будем исследовать окрестности. Посетим Ольхон, Огой и Тажеранские степи — настоящие места силы, где можно напитаться энергией. Покатаемся по льду Байкала на коньках, устроим пикник прямо на свежем воздухе, а вечером снова попаримся в бане.
Подлёдная рыбалка, купание в проруби и дегустация деликатесов
День начнётся с подлёдной рыбалки. Опытные рыбаки поделятся секретами мастерства и научат азам ловли. А из пойманной рыбы приготовим свежую уху. Во время рыбалки можно будет согреться в тёплой юрте, наслаждаясь горячим чаем и глинтвейном.
После отправимся на квадроциклах вдоль побережья Байкала, следуя маршрутом вдоль острова Ольхон. По пути увидите впечатляющие ледяные торосы и наплески.
Кульминация дня — купание в Байкале. Вас ждёт баня с авторской программой парения прямо на берегу и возможность окунуться в прорубь.
Завершится день ужином в отеле с дегустацией байкальских деликатесов: сагудая, расколотки, таёжного десерта с кедровыми орешками и дикого мяса.
Листвянка и Мраморный карьер
После завтрака поедем в Листвянку. По дороге остановимся в местной деревне, где пообедаем и пообщаемся с жителями, узнаем о жизни прибайкальцев и их традициях.
Далее вас ждёт необычная фотолокация — Мраморный карьер. Возраст его пород превышает возраст самого Байкала. Его стены срезаны идеально ровно на глубину 10 метров, а белоснежный камень искрится на солнце.
Вечером прибудете в Листвянку, где полюбуетесь байкальскими нерпами.
Бухта Песчаная, ходульные деревья и пикник
Сегодня отправимся в путешествие на хивусе — катере на воздушной подушке. По ледяной глади Байкала домчимся до бухты Песчаной, которую называют «байкальской Ривьерой». По пути насладимся видами бескрайних ледовых полей и зимних пейзажей Байкала.
В бухте увидите знаменитые ходульные деревья — редкое природное явление. Полюбуетесь скалами, прибрежной песчаной полосой и замерзшим Байкалом. После прогулки устроим пикник на свежем воздухе, а затем отправимся обратно.
Возвращение в Иркутск и отъезд
Вернёмся в Иркутск. Сегодня программа зависит от вашего желания: можно погулять по городу, устроить бар-хоппинг или пойти на экскурсию «Чайный Иркутск». После ужина — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|83 725 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Все активности по программе
- Туристическая страховка
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы