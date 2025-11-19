Мы составили необычный тур на зимний Байкал. Будем не только любоваться бескрайним льдом, но и погрузимся в культуру края и получим море эмоций.Путешествие начнём со знакомства с шаманом, а затем

проведём для вас этнодискотеку с национальной музыкой и ритуалами. Посетим острова Ольхон и Огой, побываем в Тажеранской степи и бухте Песчаной. Устроим подлёдную рыбалку и тут же приготовим из свежей рыбки уху. Исколесим побережье на квадроциклах, окунёмся в воды Байкала после бани с авторской программой парения. А ещё покажем вам необычное место — Мраморный карьер, белоснежные стены которого выглядят особенно эффектно на фоне голубого неба.

Описание тура

Организационные детали

Что, если я опоздаю на самолёт и вылет задержат?

Не беспокойтесь, у нас всегда есть запасной план. Мы дождёмся вас или предложим способы, как «догнать» группу. Будем действовать по ситуации.

Предоплата организатору возвращается, если вы предупредите о своем отсутствии не позднее чем за 14 дней до начала путешествия. Предоплата возвращается на карту, с которой осуществлялась оплата, в срок, который зависит от условий вашего банка.