На замёрзший Байкал всей семьёй: достопримечательности Листвянки и Ольхона и весёлые активности

Увидеть главные места и обитателей озера в музее, покататься на коньках и упряжке с хаски
Этот тур создан специально для родителей с детьми — интересно будет и маленьким, и взрослым! Мы полюбуемся Байкалом и Ангарой с Камня Черского.

Покатаемся на коньках по прозрачному льду, доедем на
хивусе — судне на воздушной подушке — к сказочным гротам и «ходульным деревьям» бухты Песчаной. Встретим закат у священной Шаманки и поговорим о древних бурятских легендах. Вы попробуете уху, сваренную прямо посреди бескрайнего озера.

В ледяных пещерах осмотрите сталагмиты и узоры, а на острове Огой поднимаетесь к ступе Просветления — месту, где исполняются желания.

В Байкальском краеведческом музее понаблюдаем за очаровательной байкальской нерпой — единственным пресноводным тюленем в мире. Пообщаемся с дружелюбными хаски и прокатимся на собачьей упряжке. А в один из дней профессиональный фотограф сделает для вас красивые кадры на память.

Описание тура

Организационные детали

Тур адаптирован для семей с детьми 0+.
Маршрут включает недолгие переезды, частые остановки, комфортный ритм.
Рекомендуется прилетать накануне для адаптации.

Программа тура по дням

1 день

Камень Черского, Шаман-камень, краеведческий музей, катание на упряжке с хаски, рыбный рынок

Мы встретим вас у вашего отеля, и уже через час вы окажетесь в Листвянке — посёлке на самом берегу Байкала, словно открывающем ворота в удивительный мир Сибири. Первым делом мы поднимемся к Камню Черского, откуда перед нами раскинется впечатляющая панорама Байкала и Ангары — единственной реки, вытекающей из озера. Вы также увидите знаменитый Шаман-камень и услышите древние предания, связанные с этим природным символом.

Затем мы отправимся в краеведческий музей, где познакомимся с обитателями озера, включая очаровательную байкальскую нерпу — единственного пресноводного тюленя в мире. А после обеда наступит время самых энергичных жителей Листвянки — хаски. Мы пообщаемся с дружелюбными собаками и прокатимся на упряжке, наслаждаясь зимними пейзажами.

Завершением дня станет прогулка по рыбному рынку, где при желании вы сможете попробовать или приобрести байкальского омуля — эндемика озера, обладающего неповторимым вкусом.

2 день

Путешествие на хивусе, бухта Песчаная, прибытие на Ольхон и скала Шаманка

Сегодня нас ждёт путешествие по льду на хивусе — судне на воздушной подушке. Мы сделаем остановку в месте, где лёд похож на стекло, и будем кататься на коньках, окружённые величественными горами и просторами зимнего Байкала.

Затем мы отправимся в бухту Песчаную. Здесь растут уникальные «ходульные деревья», а в толще льда застывают знаменитые метановые пузырьки. Вместе с нами будет фотограф, который создаст потрясающие кадры.

Вечером мы встретим закат у сакральной скалы Шаманки на Ольхоне — одном из самых почитаемых мест силы у бурятского народа. После ужина — заселение в отель и отдых.

3 день

Мыс Хобой, Харанцы и Три брата, обед на льду, баня по желанию

В этот день мы отправимся к легендарному мысу Хобой — самой северной точке Ольхона, откуда открываются завораживающие панорамы Малого Моря и бескрайнего Байкала. По пути увидим гроты Харанцы и скалу Три брата, а гид поделится древними бурятскими легендами.

Обед состоится прямо на льду — ароматная уха, приготовленная на костре, создаст атмосферу настоящего таёжного путешествия. День по желанию вы завершите в банном комплексе с сибирским парением и травяным чаем.

4 день

Ледяные пещеры, остров Огой, возвращение в Иркутск

Перед возвращением на материк мы отправимся к ледяным пещерам, украшенным природными сталагмитами и фантастическими текстурами. Гид расскажет, почему у байкальского льда так много «имён» — от «бархатного» до «сахарного».

Затем мы посетим остров Огой с белоснежной ступой Просветления — буддийским символом гармонии, мира и исполнения желаний. После экскурсии мы вернёмся в Иркутск и заселимся в отель.

5 день

Завершение тура

Утром вас ждёт вылет, а мы говорим: «До новых встреч!». Потому что покинуть Байкал — не значит забыть его.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослые и дети 2+119 945 ₽
Дети 2+ при размещении 2 взрослых + ребёнок102 925 ₽
Дети до года (доплата за кроватку)10 000 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (кроме 1-й ночи в Иркутске перед началом тура при необходимости)
  • Завтраки все дни, обеды во 2-4 дни
  • Услуги фотографа во 2-й день
  • Катание на хаски
  • Аренда коньков
  • Сопровождение гидом на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • 1-я ночь в гостинице в Иркутске
  • Баня на Ольхоне (по желанию)
  • Детские тарифы:
  • Ребёнок до 1 года - 10 000 ₽ (доплата за кроватку)
  • Ребёнок 2+ при размещении 2 взрослых + ребёнок - 102 925 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, у вашего отеля, 11:00
Завершение: Иркутск, у вашего отеля, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Иркутске
Я представляю единственный проект в России, который организует адаптивные экскурсии и туры для мам в декрете и семей с малышами. С нами интересно взрослым, ведь на экскурсии мы приглашаем топовых
гидов Санкт-Петербурга, с нами весело детям, так как они встречают много друзей и им можно вести себя на экскурсии непринужденно. Тайминг экскурсии и маршрут удобен для прохождения с коляской, самокатом. С нами всегда фотограф, а также радиооборудование для лучшего восприятия. С нами драйвово!

