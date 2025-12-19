Покатаемся на коньках по прозрачному льду, доедем на
Описание тура
Организационные детали
Тур адаптирован для семей с детьми 0+.
Маршрут включает недолгие переезды, частые остановки, комфортный ритм.
Рекомендуется прилетать накануне для адаптации.
Программа тура по дням
Камень Черского, Шаман-камень, краеведческий музей, катание на упряжке с хаски, рыбный рынок
Мы встретим вас у вашего отеля, и уже через час вы окажетесь в Листвянке — посёлке на самом берегу Байкала, словно открывающем ворота в удивительный мир Сибири. Первым делом мы поднимемся к Камню Черского, откуда перед нами раскинется впечатляющая панорама Байкала и Ангары — единственной реки, вытекающей из озера. Вы также увидите знаменитый Шаман-камень и услышите древние предания, связанные с этим природным символом.
Затем мы отправимся в краеведческий музей, где познакомимся с обитателями озера, включая очаровательную байкальскую нерпу — единственного пресноводного тюленя в мире. А после обеда наступит время самых энергичных жителей Листвянки — хаски. Мы пообщаемся с дружелюбными собаками и прокатимся на упряжке, наслаждаясь зимними пейзажами.
Завершением дня станет прогулка по рыбному рынку, где при желании вы сможете попробовать или приобрести байкальского омуля — эндемика озера, обладающего неповторимым вкусом.
Путешествие на хивусе, бухта Песчаная, прибытие на Ольхон и скала Шаманка
Сегодня нас ждёт путешествие по льду на хивусе — судне на воздушной подушке. Мы сделаем остановку в месте, где лёд похож на стекло, и будем кататься на коньках, окружённые величественными горами и просторами зимнего Байкала.
Затем мы отправимся в бухту Песчаную. Здесь растут уникальные «ходульные деревья», а в толще льда застывают знаменитые метановые пузырьки. Вместе с нами будет фотограф, который создаст потрясающие кадры.
Вечером мы встретим закат у сакральной скалы Шаманки на Ольхоне — одном из самых почитаемых мест силы у бурятского народа. После ужина — заселение в отель и отдых.
Мыс Хобой, Харанцы и Три брата, обед на льду, баня по желанию
В этот день мы отправимся к легендарному мысу Хобой — самой северной точке Ольхона, откуда открываются завораживающие панорамы Малого Моря и бескрайнего Байкала. По пути увидим гроты Харанцы и скалу Три брата, а гид поделится древними бурятскими легендами.
Обед состоится прямо на льду — ароматная уха, приготовленная на костре, создаст атмосферу настоящего таёжного путешествия. День по желанию вы завершите в банном комплексе с сибирским парением и травяным чаем.
Ледяные пещеры, остров Огой, возвращение в Иркутск
Перед возвращением на материк мы отправимся к ледяным пещерам, украшенным природными сталагмитами и фантастическими текстурами. Гид расскажет, почему у байкальского льда так много «имён» — от «бархатного» до «сахарного».
Затем мы посетим остров Огой с белоснежной ступой Просветления — буддийским символом гармонии, мира и исполнения желаний. После экскурсии мы вернёмся в Иркутск и заселимся в отель.
Завершение тура
Утром вас ждёт вылет, а мы говорим: «До новых встреч!». Потому что покинуть Байкал — не значит забыть его.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые и дети 2+
|119 945 ₽
|Дети 2+ при размещении 2 взрослых + ребёнок
|102 925 ₽
|Дети до года (доплата за кроватку)
|10 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (кроме 1-й ночи в Иркутске перед началом тура при необходимости)
- Завтраки все дни, обеды во 2-4 дни
- Услуги фотографа во 2-й день
- Катание на хаски
- Аренда коньков
- Сопровождение гидом на всём маршруте
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- 1-я ночь в гостинице в Иркутске
- Баня на Ольхоне (по желанию)
