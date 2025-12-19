Мы встретим вас у вашего отеля, и уже через час вы окажетесь в Листвянке — посёлке на самом берегу Байкала, словно открывающем ворота в удивительный мир Сибири. Первым делом мы поднимемся к Камню Черского, откуда перед нами раскинется впечатляющая панорама Байкала и Ангары — единственной реки, вытекающей из озера. Вы также увидите знаменитый Шаман-камень и услышите древние предания, связанные с этим природным символом.

Затем мы отправимся в краеведческий музей, где познакомимся с обитателями озера, включая очаровательную байкальскую нерпу — единственного пресноводного тюленя в мире. А после обеда наступит время самых энергичных жителей Листвянки — хаски. Мы пообщаемся с дружелюбными собаками и прокатимся на упряжке, наслаждаясь зимними пейзажами.

Завершением дня станет прогулка по рыбному рынку, где при желании вы сможете попробовать или приобрести байкальского омуля — эндемика озера, обладающего неповторимым вкусом.