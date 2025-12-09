Мои заказы

Джип-тур на зимний Байкал в мини-группе: Малое Море, Тажеранские степи, Ольхон и бухта Ая

Полюбоваться самыми красивыми панорамами замёрзшего озера и ледяными узорами
Это путешествие — идеальный коктейль из льда, тишины, силы природы и редких локаций, куда можно добраться только с проводником.

Вы шагнёте на прозрачную поверхность Малого Моря, услышите живой шёпот Сарминского ветра,
пройдёте по галечному перешейку мыса Уюга и прикоснётесь к древним местам силы — от Тажеранской степи до мысов Хадарта и Курминского, где жили люди каменного века.

А затем окажетесь на впечатляющей смотровой площадке бухты Ая, откуда открывается панорама, признанная National Geographic одной из лучших.

Увидите мраморный карьер Бугульдейки и бесконечные россыпи замёрзших метановых пузырьков, ради которых фотографы приезжают сюда со всего мира.

Описание тура

Организационные детали

Гиды опытны в вождении по бездорожью и знают текущую ледовую обстановку.
Рекомендуемая экипировка: тёплая непродуваемая одежда, термобельё, варежки, бафф, непромокаемая обувь с нескользящей подошвой, ледоступы, очки, крем от солнца, повербанк, самогревы.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Прибайкальем и Малым Морем

Мы начнём путешествие, направившись к проливу Малое Море. Путь займёт около 4 часов с короткими остановками. По дороге вы сможете рассмотреть меняющиеся ландшафты: горные перевалы и тайгу, просторные степные участки, речные долины и небольшие русские деревни. Проехав центр Ольхонского района — село Еланцы — мы окажемся в Тажеранской степи, которую называют «Байкальской Монголией». Здесь установлен бронзовый орёл — священная птица бурят Прибайкалья. Мы обязательно сделаем остановку у памятника, поговорим о местных традициях, поверьях и жизни в степях.

Пообедав, наконец увидим Байкал — с берега Нарин-Далай, на побережье Малого Моря. В этот день мы также увидим: пролив Ольхонские ворота, разделяющий материк и остров Ольхон; Приморский хребет; ущелье Сармы — место рождения самого сильного байкальского ветра и территорию, где в 1643 году впервые появились казаки-первопроходцы; мыс Хадарта — памятник природы со скалами, покрытыми древним красным лишайником, растущим только в условиях кристально чистого воздуха; мыс Уюга с длинным галечным перешейком и большим гротом; мыс Курминский — место стоянки людей каменного века; Глазной источник — сможем умыться водой, которой приписывают лечебные свойства из-за высокого содержания серебра.

При желании можно заказать прогулку на хивусе (1–2 часа, за доплату). Судно доставит вас к ледяным гротам Ольхона, а также к острову Огой с известным мысом Хвост дракона.

Около 17:00-18:00 приедем в отель.

2 день

Бухта Ая, Бугульдейка, обед в частном доме, возвращение в Иркутск

Сегодня мы продолжим знакомство с необычными природными ландшафтами Прибайкалья. Первой остановкой станет смотровая площадка над бухтой Ая — National Geographic признал вид с неё одной из самых красивых панорам Байкала. Здесь же нам откроются потрясающие виды на устье реки Ангара — приготовьте телефоны и камеры, кадры будут исключительными.

Далее доедем до старинного посёлка Бугульдейка, где расположен заброшенный мраморный карьер, в котором до 1980-х годов добывали высококачественный камень. Через посёлок также протекает одноимённая река — в её устье уже в декабре появляется лёд с тысячами замёрзших метановых пузырьков, ради которых сюда приезжают фотографы со всего мира.

После прогулки мы отправимся на обед в частный дом. Гостеприимная хозяйка накормит нас блюдами бурятской кухни — буузами, супом, выпечкой и чаем с молоком. Затем мы отправимся обратно в Иркутск. Дорога займёт примерно 4 часа.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Иркутска и обратно
  • По бутылке воды на человека
  • Аренда автомобиля и топливо
  • Услуги гида-водителя, его проживание и питание
  • Все локации по программе
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Иркутска и обратно
  • Проживание - от 6000 ₽ за номер
  • Питание (обед в частном доме - 1300 ₽/чел., кафе - от 300 ₽ за блюдо)
  • Обед в Бугульдейке - 1300 ₽/чел
  • Сбор нацпарка - 300 ₽/чел РФ, 600 ₽/чел иностранцы
  • Аренда коньков - 600-1000 ₽
  • Аперитив «Поцелуй Байкала» - 500 ₽ на группу
  • Аренда хивуса - 11 000 ₽/час на группу
Где начинаем и завершаем?
Начало: В центре Иркутска, 8:00
Завершение: В центре Иркутска, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 3382 туристов
Мы, команда опытных байкальских гидов, занимаемся приёмом путешественников с 2005 года. К проведению экскурсий относимся серьезно и ответственно, ценим ваши отзывы. Многие имеют профессиональную подготовку и аттестацию, уникальные навыки проведения джип-туров в условиях байкальского
бездорожья. Наши гиды расскажут с душой о крае, покажут самые красивые локации. Я — аттестованный гид Иркутской области, имею высшее историческое образование, курсы гидов, в том числе с английским, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод Иркутской области. Стараюсь сама проводить экскурсии по Иркутску и Листвянке (микроавтобус Nissan Serena Hybrid 7 пассажиров). Туры на Ольхон, в Тажераны и в Аршан проводят опытные коллеги.

Тур входит в следующие категории Иркутска

