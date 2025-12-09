Мы начнём путешествие, направившись к проливу Малое Море. Путь займёт около 4 часов с короткими остановками. По дороге вы сможете рассмотреть меняющиеся ландшафты: горные перевалы и тайгу, просторные степные участки, речные долины и небольшие русские деревни. Проехав центр Ольхонского района — село Еланцы — мы окажемся в Тажеранской степи, которую называют «Байкальской Монголией». Здесь установлен бронзовый орёл — священная птица бурят Прибайкалья. Мы обязательно сделаем остановку у памятника, поговорим о местных традициях, поверьях и жизни в степях.

Пообедав, наконец увидим Байкал — с берега Нарин-Далай, на побережье Малого Моря. В этот день мы также увидим: пролив Ольхонские ворота, разделяющий материк и остров Ольхон; Приморский хребет; ущелье Сармы — место рождения самого сильного байкальского ветра и территорию, где в 1643 году впервые появились казаки-первопроходцы; мыс Хадарта — памятник природы со скалами, покрытыми древним красным лишайником, растущим только в условиях кристально чистого воздуха; мыс Уюга с длинным галечным перешейком и большим гротом; мыс Курминский — место стоянки людей каменного века; Глазной источник — сможем умыться водой, которой приписывают лечебные свойства из-за высокого содержания серебра.

При желании можно заказать прогулку на хивусе (1–2 часа, за доплату). Судно доставит вас к ледяным гротам Ольхона, а также к острову Огой с известным мысом Хвост дракона.

Около 17:00-18:00 приедем в отель.