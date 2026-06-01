Мы поднимемся на знаменитый Пик Черского и с высоты 2090 метров
Описание тура
Организационные детали
С собой вам понадобятся: походный рюкзак, штурмовой рюкзачок, спальный мешок (с темп. комфорта −5°С), самостраховка, два карабина с муфтой, страховочная система (беседка), треккинговые палки.
Мобильная связь, включая мобильный интернет, будет работать половину 1-го дня, вторую часть 3-го и весь 4-ый. В лесу и в базовом лагере связи нет. Для коммуникации внутри группы на маршрутах у нас будут рации.
Программа тура по дням
Переезд в Слюдянку, переход до штурмового лагеря
Встречаемся и отправляемся на автомобиле в Слюдянку. Время в пути — около 3 часов. По дороге сделаем остановку в кафе и позавтракаем. По приезде начнём пеший переход до штурмового лагеря, к приюту «Пик Черского» (20 км, набор высоты около 1000 метров). Маршрут начинается прямо от города. Большие рюкзаки и продукты погрузим на снегоход, а сами налегке пойдём по тропе с небольшим уклоном вверх вдоль реки Слюдянка. По пути посмотрим на действующий мраморный карьер.
Устроим привал, чтобы перекусить. Если будет открыто, подкрепимся в аутентичном доме-кафе на тропе, хозяева которого угощают свежими оладушками с джемом или сгущёнкой. После поднимемся до урочища Горелая поляна, а оттуда начнётся более крутой подъём к метеостанции.
Восхождение на Пик Черского
Сегодня встанем рано, около 6:00, позавтракаем и в 7:30 начнём движение по маршруту. Нас ждёт переход около 10 километров, с набором высоты около 600 метров. От метеостанции начинается серпантин, преодолев который мы выйдем на гребень хребта и полюбуемся завораживающим видом на длинную вереницу гор Хамар-Дабана. Затем поднимемся на Первый и Второй гольцы и увидим нашу цель — сам пик и притаившееся среди гор необычное озеро Сердце.
Далее подойдём к ключевому участку нашего пути — горизонтальному скальному гребню — Жандармский перевал. Пристегнёмся усами самостраховки к металлическому тросу, проложенному вдоль гребня, и преодолеем его. В этом месте, в зависимости от состояния склона, инструктор-проводник может навесить дополнительные верёвочные перила для безопасного выхода с острой части гребня.
После идём ещё немного — и вот мы на вершине! Фотографируем и наслаждаемся зимними горными пейзажами. Отсюда в хорошую погоду открывается круговой обзор на озеро Байкал, верховья реки Безымянной, хребты Хамар-Дабана и Тункинские гольцы.
Отдохнув и подкрепившись, спустимся. Приготовим ужин, желающие погреются в горячей сибирской баньке. Вечером устроим посиделки у печки и поделимся друг с другом впечатлениями.
Обратный путь до Слюдянки, катание на ледянках и мотосноубордах
Проснёмся в 7:00, позавтракаем и начнём обратный поход до Слюдянки. В начале пути развлечёмся: скатимся на ледянках по снегоходному следу с крутого склона! В Слюдянке нас будет ждать автомобиль, который отвезёт нас в кафе на обед — вы сможете попробовать буузы на их исторической родине.
Затем отправимся в Байкальск, где покатаемся на мотосноубордах по заснеженному льду Байкала. Мотосноуборд — это гибрид снегохода со сноубордом, т. е. доска для катания по снегу, оснащённая двигателем и гусеницами. Управление этим видом транспорта отличается от всего, что вам приходилось испытать до этого — это будет непривычно, но увлекательно и безопасно. Здесь же посмотрим на местные артефакты — памятник нерпе и скульптуру «Ухо Байкала».
После отправимся обратно в Слюдянку и соберёмся за праздничным ужином в кафе (за доплату).
КБЖД, Байкальский музей, рыбный рынок
Сегодня встанем в 8:00, позавтракаем в кафе и отправимся на экскурсию в небольшой интерактивный Музей Байкала, расположенный в здании вокзала. Сам вокзал тоже интересен — здание возведено из розового и белого мрамора.
В 10:00 начнётся поездка на электропоезде «Нерпочка» по легендарной Кругобайкальской железной дороге. По пути увидим мосты, галереи и подпорные стены, построенные 130 лет назад. Вы познакомитесь с историей Транссиба и России на рубеже 19 и 20 веков.
В 14:30 прибудем на станцию «Порт Байкал», перекусим в кафе и в 15:50 совершим паромную переправу через незамерзающий исток Ангары в Листвянку, где у нас будет около 3 часов. За это время мы заглянем в Байкальский музей СО РАН (вход оплачивается дополнительно), полюбуемся шикарным видом со смотровой площадки «Камень Черского» и сможем отведать вкуснейшего омуля горячего копчения на местном рыбном рынке. После отправимся обратно в Иркутск, дорога займёт чуть более часа.
Проводим тех, кто улетает вечерними и ночными рейсами, и, если позволят время и настроение, соберёмся на финальный ужин в одном из заведений 130-го квартала в исторической части города.
Если вы планируете улететь/уехать из Иркутска в этот же день, время отправления должно быть не ранее 22:00, но удобнее брать билет на утро следующего дня. В этом случае необходимо самостоятельно позаботиться о гостинице.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|34 500 ₽
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Что включено
- Продукты для питания на маршруте
- Работа гидов
- Все трансферы и заброска багажа наверх на снегоходе
- Групповое снаряжение (GPS, рации)
- Ледянки
- Катание на мотосноубордах
- Электропоезд «Нерпочка» по КБЖД
- Паромная переправа в Листвянку
- Групповая аптечка
- Регистрация группы в МЧС
- Страховка «Активный отдых»
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Иркутска и обратно
- Проживание
- Питание в кафе по дороге и вне пешей части маршрута: 2 завтрака, 2 обеда и 2 ужина, средний чек - 500-700 ₽
- Баня в горном приюте «Хамар-Дабан» (опционно) - 6000 ₽ на группу
- Снегоход для вещей вниз (опционно) - 7000 ₽ на группу
- Билеты в Байкальский музей СО РАН