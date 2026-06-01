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Восхождение на Пик Черского, катание на ледянках и мотосноубордах и экскурсия по КБЖД

Покорить вершину, увидеть застывший Байкал и прокатиться по легендарной железной дороге
Нетронутая природа и тишина зимнего леса, безопасное восхождение и общение с единомышленниками у живого огня ждут вас в треккинговом приключении.

Мы поднимемся на знаменитый Пик Черского и с высоты 2090 метров
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будем любоваться впечатляющими заснеженными ландшафтами, искрящимся на солнце, кедровой тайгой и, конечно, фантастическим льдом Байкала.

Покатаемся на мотосноубордах по замёрзшей глади озера, изучим Кругобайкальскую железную дорогу и пересечём на пароме исток Ангары.

Будет возможность узнать много интересного о Байкале в музее, продегустировать омуля на аутентичном рыбном рынке в Листвянке и попариться в таёжной бане.

Восхождение на Пик Черского, катание на ледянках и мотосноубордах и экскурсия по КБЖД
Восхождение на Пик Черского, катание на ледянках и мотосноубордах и экскурсия по КБЖД
Восхождение на Пик Черского, катание на ледянках и мотосноубордах и экскурсия по КБЖД

Описание тура

Организационные детали

С собой вам понадобятся: походный рюкзак, штурмовой рюкзачок, спальный мешок (с темп. комфорта −5°С), самостраховка, два карабина с муфтой, страховочная система (беседка), треккинговые палки.

Мобильная связь, включая мобильный интернет, будет работать половину 1-го дня, вторую часть 3-го и весь 4-ый. В лесу и в базовом лагере связи нет. Для коммуникации внутри группы на маршрутах у нас будут рации.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Слюдянку, переход до штурмового лагеря

Встречаемся и отправляемся на автомобиле в Слюдянку. Время в пути — около 3 часов. По дороге сделаем остановку в кафе и позавтракаем. По приезде начнём пеший переход до штурмового лагеря, к приюту «Пик Черского» (20 км, набор высоты около 1000 метров). Маршрут начинается прямо от города. Большие рюкзаки и продукты погрузим на снегоход, а сами налегке пойдём по тропе с небольшим уклоном вверх вдоль реки Слюдянка. По пути посмотрим на действующий мраморный карьер.

Устроим привал, чтобы перекусить. Если будет открыто, подкрепимся в аутентичном доме-кафе на тропе, хозяева которого угощают свежими оладушками с джемом или сгущёнкой. После поднимемся до урочища Горелая поляна, а оттуда начнётся более крутой подъём к метеостанции.

Переезд в Слюдянку, переход до штурмового лагеряПереезд в Слюдянку, переход до штурмового лагеряПереезд в Слюдянку, переход до штурмового лагеряПереезд в Слюдянку, переход до штурмового лагеря
2 день

Восхождение на Пик Черского

Сегодня встанем рано, около 6:00, позавтракаем и в 7:30 начнём движение по маршруту. Нас ждёт переход около 10 километров, с набором высоты около 600 метров. От метеостанции начинается серпантин, преодолев который мы выйдем на гребень хребта и полюбуемся завораживающим видом на длинную вереницу гор Хамар-Дабана. Затем поднимемся на Первый и Второй гольцы и увидим нашу цель — сам пик и притаившееся среди гор необычное озеро Сердце.

Далее подойдём к ключевому участку нашего пути — горизонтальному скальному гребню — Жандармский перевал. Пристегнёмся усами самостраховки к металлическому тросу, проложенному вдоль гребня, и преодолеем его. В этом месте, в зависимости от состояния склона, инструктор-проводник может навесить дополнительные верёвочные перила для безопасного выхода с острой части гребня.

После идём ещё немного — и вот мы на вершине! Фотографируем и наслаждаемся зимними горными пейзажами. Отсюда в хорошую погоду открывается круговой обзор на озеро Байкал, верховья реки Безымянной, хребты Хамар-Дабана и Тункинские гольцы.

Отдохнув и подкрепившись, спустимся. Приготовим ужин, желающие погреются в горячей сибирской баньке. Вечером устроим посиделки у печки и поделимся друг с другом впечатлениями.

Восхождение на Пик ЧерскогоВосхождение на Пик ЧерскогоВосхождение на Пик ЧерскогоВосхождение на Пик Черского
3 день

Обратный путь до Слюдянки, катание на ледянках и мотосноубордах

Проснёмся в 7:00, позавтракаем и начнём обратный поход до Слюдянки. В начале пути развлечёмся: скатимся на ледянках по снегоходному следу с крутого склона! В Слюдянке нас будет ждать автомобиль, который отвезёт нас в кафе на обед — вы сможете попробовать буузы на их исторической родине.

Затем отправимся в Байкальск, где покатаемся на мотосноубордах по заснеженному льду Байкала. Мотосноуборд — это гибрид снегохода со сноубордом, т. е. доска для катания по снегу, оснащённая двигателем и гусеницами. Управление этим видом транспорта отличается от всего, что вам приходилось испытать до этого — это будет непривычно, но увлекательно и безопасно. Здесь же посмотрим на местные артефакты — памятник нерпе и скульптуру «Ухо Байкала».

После отправимся обратно в Слюдянку и соберёмся за праздничным ужином в кафе (за доплату).

Обратный путь до Слюдянки, катание на ледянках и мотосноубордахОбратный путь до Слюдянки, катание на ледянках и мотосноубордахОбратный путь до Слюдянки, катание на ледянках и мотосноубордахОбратный путь до Слюдянки, катание на ледянках и мотосноубордах
4 день

КБЖД, Байкальский музей, рыбный рынок

Сегодня встанем в 8:00, позавтракаем в кафе и отправимся на экскурсию в небольшой интерактивный Музей Байкала, расположенный в здании вокзала. Сам вокзал тоже интересен — здание возведено из розового и белого мрамора.

В 10:00 начнётся поездка на электропоезде «Нерпочка» по легендарной Кругобайкальской железной дороге. По пути увидим мосты, галереи и подпорные стены, построенные 130 лет назад. Вы познакомитесь с историей Транссиба и России на рубеже 19 и 20 веков.

В 14:30 прибудем на станцию «Порт Байкал», перекусим в кафе и в 15:50 совершим паромную переправу через незамерзающий исток Ангары в Листвянку, где у нас будет около 3 часов. За это время мы заглянем в Байкальский музей СО РАН (вход оплачивается дополнительно), полюбуемся шикарным видом со смотровой площадки «Камень Черского» и сможем отведать вкуснейшего омуля горячего копчения на местном рыбном рынке. После отправимся обратно в Иркутск, дорога займёт чуть более часа.

Проводим тех, кто улетает вечерними и ночными рейсами, и, если позволят время и настроение, соберёмся на финальный ужин в одном из заведений 130-го квартала в исторической части города.

Если вы планируете улететь/уехать из Иркутска в этот же день, время отправления должно быть не ранее 22:00, но удобнее брать билет на утро следующего дня. В этом случае необходимо самостоятельно позаботиться о гостинице.

КБЖД, Байкальский музей, рыбный рынокКБЖД, Байкальский музей, рыбный рынокКБЖД, Байкальский музей, рыбный рынокКБЖД, Байкальский музей, рыбный рынок

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник34 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Продукты для питания на маршруте
  • Работа гидов
  • Все трансферы и заброска багажа наверх на снегоходе
  • Групповое снаряжение (GPS, рации)
  • Ледянки
  • Катание на мотосноубордах
  • Электропоезд «Нерпочка» по КБЖД
  • Паромная переправа в Листвянку
  • Групповая аптечка
  • Регистрация группы в МЧС
  • Страховка «Активный отдых»
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Проживание
  • Питание в кафе по дороге и вне пешей части маршрута: 2 завтрака, 2 обеда и 2 ужина, средний чек - 500-700 ₽
  • Баня в горном приюте «Хамар-Дабан» (опционно) - 6000 ₽ на группу
  • Снегоход для вещей вниз (опционно) - 7000 ₽ на группу
  • Билеты в Байкальский музей СО РАН
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, до 9:30
Завершение: Иркутск, аэропорт, после 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2802 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте и
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впечатлениях — наша команда. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас путешествие, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни. Мы любим зелёную тайгу, движение быстрых рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И мы проводим свои путешествия в лучших местах, где есть возможность это прочувствовать. Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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