Сегодня встанем в 8:00, позавтракаем в кафе и отправимся на экскурсию в небольшой интерактивный Музей Байкала, расположенный в здании вокзала. Сам вокзал тоже интересен — здание возведено из розового и белого мрамора.

В 10:00 начнётся поездка на электропоезде «Нерпочка» по легендарной Кругобайкальской железной дороге. По пути увидим мосты, галереи и подпорные стены, построенные 130 лет назад. Вы познакомитесь с историей Транссиба и России на рубеже 19 и 20 веков.

В 14:30 прибудем на станцию «Порт Байкал», перекусим в кафе и в 15:50 совершим паромную переправу через незамерзающий исток Ангары в Листвянку, где у нас будет около 3 часов. За это время мы заглянем в Байкальский музей СО РАН (вход оплачивается дополнительно), полюбуемся шикарным видом со смотровой площадки «Камень Черского» и сможем отведать вкуснейшего омуля горячего копчения на местном рыбном рынке. После отправимся обратно в Иркутск, дорога займёт чуть более часа.

Проводим тех, кто улетает вечерними и ночными рейсами, и, если позволят время и настроение, соберёмся на финальный ужин в одном из заведений 130-го квартала в исторической части города.

Если вы планируете улететь/уехать из Иркутска в этот же день, время отправления должно быть не ранее 22:00, но удобнее брать билет на утро следующего дня. В этом случае необходимо самостоятельно позаботиться о гостинице.