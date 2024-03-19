1 день

Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Трансфер в Листвянку (65 км, ~ 1 час).

Экскурсия в пос. Листвянка (65 км).

В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Обед.

Во второй половине дня каждый может выбрать себе развлечения по душе.

Рекомендуем познакомиться с симпатичными ездовыми собаками и под руководством опытного инструктора попробовать себя в роли каюра (доп. плата), прокатиться по заснеженному лесу верхом на лошади (доп. плата), провести время в горнолыжном комплексе (доп. плата), изготовить себе на память сувенир на одном из оригинальных мастер-классов – по кузнечному, гончарному делу или креативному рукоделию (доп. плата), или просто погулять по берегу Байкала.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

(вкл. питание: обед).