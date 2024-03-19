После шумного и людного туристического центра, поселка Листвянка – звенящая тишина и сказочная атмосфера зимней тайги.
Добавьте к этому уходящие в небо горные вершины Восточных Саян, целебные источники, чистый таежный воздух Тункинской долины в сочетании со старинными легендами, преданиями и поверьями… Запаса впечатлений и заряда байкальской энергии хватит надолго, а фотографии, сделанные во время этого путешествия, без сомнения, станут объектом зависти!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца
10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
Трансфер в Листвянку (65 км, ~ 1 час).
Экскурсия в пос. Листвянка (65 км).
В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Обед.
Во второй половине дня каждый может выбрать себе развлечения по душе.
Рекомендуем познакомиться с симпатичными ездовыми собаками и под руководством опытного инструктора попробовать себя в роли каюра (доп. плата), прокатиться по заснеженному лесу верхом на лошади (доп. плата), провести время в горнолыжном комплексе (доп. плата), изготовить себе на память сувенир на одном из оригинальных мастер-классов – по кузнечному, гончарному делу или креативному рукоделию (доп. плата), или просто погулять по берегу Байкала.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
(вкл. питание: обед).
Байкальский музей, этнографический музей «Тальцы»
Завтрак в гостинице.
Первую половину дня вы проведете в Листвянке.
Экскурсия в Байкальский экологический музей, где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.
По дороге посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы», где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.
А после – возвращение в город, чтобы набраться сил перед второй частью путешествия.
Трансфер в Иркутск (70 км).
Размещение в гостинице.
Ночь в гостинице.
(вкл. питание: завтрак, обед).
Трансфер в пос. Аршан, свободное время
Завтрак в гостинице.
Трансфер на рейсовом транспорте Иркутск – Аршан (210 км, ~ 5 ч.): сначала по живописному Култукскому тракту до поселка Култук, а затем – по дороге, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны.
В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба.
После обеда – экскурсия по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые не заметны из окна автобуса.
Вы прогуляетесь по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии.
Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней.
Ужин в гостинице.
Ночь в гостинице.
(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).
Тункинская долина, термы Жемчугского источника
Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной.
Вы побываете в кратере потухшего вулкана "Тальская вершина", увидите конусы вулканов Черского и "Коврижка».
Услышите о далеком прошлом Тункинской долины со времен Юрского периода, а еще захватывающие легенды о прародителе бурятских племен Буха-нойоне, красавице Кынгырге.
Тункинскую долину нередко называют"Краем целебных нарзанов" из-за обилия минеральных источников, которые по своим целебным свойствам не уступают знаменитым водам Кавказа и Карпат.
Метановые термы Жемчугского источника уникальны по своему химическому составу.
Вы можете искупаться в бассейне с минеральной водой (за доп. плату), выпить целебный фито-чай, отведать блюда бурятской кухни (за доп. плату).
(вкл. питание: завтрак, ужин).
Дорога до Иркутска
Завтрак в гостинице.
Трансфер на рейсовом автобусе в Иркутск (210 км, ~ 5 ч.).
Остановка для фотографирования на смотровой площадке Култука.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице.
(вкл. питание: завтрак).
Экскурсия в Усть-Орду
Трансфер в Усть-Орду (150 км).
Сегодня отправляемся знакомиться с традиционной религией бурят – шаманизмом на экскурсионно-развлекательную программу в пос. Усть-Ордынский – столицу Усть-Ордынского Бурятского Автономного округа.
Здесь вы посетите местный краеведческий музей, рассказывающий о культуре, быте, традициях и обычаях западных бурят, а также встретитесь с настоящим шаманом и сможете принять участие в исполнении одного из старинных ритуалов.
А далее, после всех обрядов, Вас накормят обедом, а именно блюдами бурятской кухни.
Обмен впечатлениями от поездки сделает возвращение в город Иркутск быстрым и незаметным.
(вкл. питание: завтрак, обед).
Экскурсия по Иркутску, отъезд
Завтрак в гостинице.
День знакомства со старинным сибирским городом Иркутском.
Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры, истории и культуры.
Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).
Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.
Окончание программы ~14:00.
(вкл. питание: завтрак).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в Листвянке (1 ночь), Аршан (2 ночи), в Иркутске (3 ночи) на базе двухместного размещения.
Доплата за одноместное размещение в гостиницах – 18 300 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах в Листвянке (1 ночь), Аршан (2 ночи), в Иркутске (3 ночи) на базе двухместного размещения
- Питание, указанное в программе:1 день: обед2 день: завтрак, обед3 день: завтрак, обед, ужин4 день: завтрак, ужин5 день: завтрак6 день: завтрак, обед7 день: завтрак
- 1 день: обед
- 2 день: завтрак, обед
- 3 день: завтрак, обед, ужин
- 4 день: завтрак, ужин
- 5 день: завтрак
- 6 день: завтрак, обед
- 7 день: завтрак
- Все трансферы по программе
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Билеты на экскурсионные объекты и развлечения, указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.