Край настоящих зим. Экскурсионный тур на Байкале

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Самые интересные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки.

После шумного и людного туристического центра, поселка Листвянка – звенящая тишина и сказочная атмосфера зимней тайги.

Добавьте к этому уходящие в небо горные вершины Восточных Саян, целебные источники, чистый таежный воздух Тункинской долины в сочетании со старинными легендами, преданиями и поверьями… Запаса впечатлений и заряда байкальской энергии хватит надолго, а фотографии, сделанные во время этого путешествия, без сомнения, станут объектом зависти!
Край настоящих зим. Экскурсионный тур на Байкале
Край настоящих зим. Экскурсионный тур на Байкале
Край настоящих зим. Экскурсионный тур на Байкале
Ближайшие даты:
21
янв
25
фев
24
мар
7
апр
21
апр

Что вас ожидает:

Промчимся на собачьих упряжках
Промчимся на собачьих упряжках
По желанию покатаемся на собачьих упряжках
Занимательный Музей Байкала
Занимательный Музей Байкала
Познакомимся со множеством экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала
Традиционные зимние забавы в Тальцах
Традиционные зимние забавы в Тальцах
Посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
Край целебных нарзанов
Край целебных нарзанов
По желанию можно искупаться в бассейне с минеральной водой
В гости к шаману
В гости к шаману
Встретимся с настоящим шаманом и сможем принять участие в ритуале
Национальная бурятская кухня
Национальная бурятская кухня
Отведаем на обед сочные блюда бурятской кухни

Программа тура по дням

1 день

Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Трансфер в Листвянку (65 км, ~ 1 час).

Экскурсия в пос. Листвянка (65 км).

В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Обед.

Во второй половине дня каждый может выбрать себе развлечения по душе.

Рекомендуем познакомиться с симпатичными ездовыми собаками и под руководством опытного инструктора попробовать себя в роли каюра (доп. плата), прокатиться по заснеженному лесу верхом на лошади (доп. плата), провести время в горнолыжном комплексе (доп. плата), изготовить себе на память сувенир на одном из оригинальных мастер-классов – по кузнечному, гончарному делу или креативному рукоделию (доп. плата), или просто погулять по берегу Байкала.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

(вкл. питание: обед).

Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца
2 день

Байкальский музей, этнографический музей «Тальцы»

Завтрак в гостинице.

Первую половину дня вы проведете в Листвянке.

Экскурсия в Байкальский экологический музей, где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.

По дороге посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы», где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.

А после – возвращение в город, чтобы набраться сил перед второй частью путешествия.

Трансфер в Иркутск (70 км).

Размещение в гостинице.

Ночь в гостинице.

(вкл. питание: завтрак, обед).

Байкальский музей, этнографический музей «Тальцы»Байкальский музей, этнографический музей «Тальцы»Байкальский музей, этнографический музей «Тальцы»Байкальский музей, этнографический музей «Тальцы»
3 день

Трансфер в пос. Аршан, свободное время

Завтрак в гостинице.

Трансфер на рейсовом транспорте Иркутск – Аршан (210 км, ~ 5 ч.): сначала по живописному Култукскому тракту до поселка Култук, а затем – по дороге, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны.

В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба.

После обеда – экскурсия по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые не заметны из окна автобуса.

Вы прогуляетесь по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии.

Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней.

Ужин в гостинице.

Ночь в гостинице.

(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

Трансфер в пос. Аршан, свободное времяТрансфер в пос. Аршан, свободное времяТрансфер в пос. Аршан, свободное времяТрансфер в пос. Аршан, свободное времяТрансфер в пос. Аршан, свободное время
4 день

Тункинская долина, термы Жемчугского источника

Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной.

Вы побываете в кратере потухшего вулкана "Тальская вершина", увидите конусы вулканов Черского и "Коврижка».

Услышите о далеком прошлом Тункинской долины со времен Юрского периода, а еще захватывающие легенды о прародителе бурятских племен Буха-нойоне, красавице Кынгырге.

Тункинскую долину нередко называют"Краем целебных нарзанов" из-за обилия минеральных источников, которые по своим целебным свойствам не уступают знаменитым водам Кавказа и Карпат.

Метановые термы Жемчугского источника уникальны по своему химическому составу.

Вы можете искупаться в бассейне с минеральной водой (за доп. плату), выпить целебный фито-чай, отведать блюда бурятской кухни (за доп. плату).

(вкл. питание: завтрак, ужин).

Тункинская долина, термы Жемчугского источникаТункинская долина, термы Жемчугского источникаТункинская долина, термы Жемчугского источникаТункинская долина, термы Жемчугского источника
5 день

Дорога до Иркутска

Завтрак в гостинице.

Трансфер на рейсовом автобусе в Иркутск (210 км, ~ 5 ч.).

Остановка для фотографирования на смотровой площадке Култука.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице.

(вкл. питание: завтрак).

Дорога до ИркутскаДорога до ИркутскаДорога до Иркутска
6 день

Экскурсия в Усть-Орду

Трансфер в Усть-Орду (150 км).

Сегодня отправляемся знакомиться с традиционной религией бурят – шаманизмом на экскурсионно-развлекательную программу в пос. Усть-Ордынский – столицу Усть-Ордынского Бурятского Автономного округа.

Здесь вы посетите местный краеведческий музей, рассказывающий о культуре, быте, традициях и обычаях западных бурят, а также встретитесь с настоящим шаманом и сможете принять участие в исполнении одного из старинных ритуалов.

А далее, после всех обрядов, Вас накормят обедом, а именно блюдами бурятской кухни.

Обмен впечатлениями от поездки сделает возвращение в город Иркутск быстрым и незаметным.

(вкл. питание: завтрак, обед).

Экскурсия в Усть-ОрдуЭкскурсия в Усть-ОрдуЭкскурсия в Усть-Орду
7 день

Экскурсия по Иркутску, отъезд

Завтрак в гостинице.

День знакомства со старинным сибирским городом Иркутском.

Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры, истории и культуры.

Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).

Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.

Окончание программы ~14:00.

(вкл. питание: завтрак).

Экскурсия по Иркутску, отъездЭкскурсия по Иркутску, отъездЭкскурсия по Иркутску, отъездЭкскурсия по Иркутску, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в Листвянке (1 ночь), Аршан (2 ночи), в Иркутске (3 ночи) на базе двухместного размещения.

Доплата за одноместное размещение в гостиницах – 18 300 руб.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах в Листвянке (1 ночь), Аршан (2 ночи), в Иркутске (3 ночи) на базе двухместного размещения
  • Питание, указанное в программе:1 день: обед2 день: завтрак, обед3 день: завтрак, обед, ужин4 день: завтрак, ужин5 день: завтрак6 день: завтрак, обед7 день: завтрак
  • 1 день: обед
  • 2 день: завтрак, обед
  • 3 день: завтрак, обед, ужин
  • 4 день: завтрак, ужин
  • 5 день: завтрак
  • 6 день: завтрак, обед
  • 7 день: завтрак
  • Все трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты и развлечения, указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
19 мар 2024
Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!
С
6 авг 2023
Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.
Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.
Л
12 июля 2023
Отправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни на цене, ни на программе. Так что получилась индивидуалочка по цене групповой) За время поездки мы ходили "по рукам". Довелось познакомиться с разными сотрудниками: Татьяна, Ирина, Павел, Баир. Все мастера своего дела, позитивные, интересные. Павлу пришлось с нами тяжело: 3-х дневный поход на пик Черского. А мы не подготовлены) Переоценили свои возможности. Но Павел держался!!! В пути менял план передвижения, учитывая наше физическое состояние. Для нас это был первый опыт похода со снаряжением, да ещё в горы, да ещё с дождем в начале маршрута! Спасибо Павлу за терпение и профессионализм! А готовит как, мммм!))) Отдельные слова благодарности Елизавете - постоянная поддержка через WhatsApp - оперативное решение любых вопросов и обеспечение благоприятных метеоусловий!!!))) PS: с "Большой Страной" путешествуем уже второй раз - полёт нормальный!
Отправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни на

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыНа автобусе

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