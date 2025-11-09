Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой медицинский полис, термос, солнцезащитные очки, личные необходимые именно вам лекарства, маленький рюкзак для пеших прогулок, утеплённую одежду и обувь, зимние варежки-перчатки, шарф, шапку.
Программа тура по дням
Листвянка, нерпы и Камень Черского
Отправляемся из Иркутска на побережье Байкала в Листвянку. Приготовьтесь умиляться и восхищаться — мы идём в нерпинарий! Увидим милейших созданий на расстоянии вытянутой руки, узнаем о жизни единственного в мире пресноводного тюленя и посмотрим на таланты нерп. Затем поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку, с которой открывается вид на исток Ангары, вершины хребта Хамар-Дабан и, конечно, сам Байкал.
Завершим первый день тура катанием на собачьих упряжках. Обращаем внимание, что поездка может быть перенесена на другой день. Остановимся в гостинице на 2 ночи.
Снегоходное сафари по льду
Ну что, готовы к порции адреналина и бескрайним просторам Байкала? Отправляемся кататься на снегоходах по льду! Но сначала — инструктаж и выдача экипировки. Наше снегоходное путешествие будет проходить вдоль западного побережья, живописных бухт и скал. Будем останавливаться фотографироваться с ледяными пещерами, научимся преодолевать торосы и прочувствуем дух свободы!
К обеду прибудем в посёлок Большое Голоустное. Вечером вернёмся в Листвянку и прокатимся на хивусе — транспорте на воздушной подушке. Обращаем внимание, что поездка может быть перенесена на другой день.
«Золотая Орда» и переезд на Ольхон
Сегодня переезжаем на остров Ольхон (около 5-6 часов). По пути посетим этно-парк «Золотая Орда». Вы познакомитесь с местной культурой, национальной кухней, обрядами и самой красивой резной юртой России. Желающие поучаствуют в спортивных состязаниях, играх, исторических квестах, танцевальных и прикладных мастер-классах (за доплату).
Вечером будет свободное время для самостоятельной прогулки и катания на коньках.
Малое море, Огой, Ольхон и закат у Шаманки
После завтрака нас ждёт увлекательная экскурсия на УАЗиках по льду пролива Малое море к острову Огой. Именно на нём находится буддийская ступа, а его мыс, похожий на дракона, вы точно видели на фотографиях! Гид расскажет, какие загадки хранит в себе священный остров. Налюбовавшись просторами со всех сторон, отправимся на мыс Бурхан к Шаман-скале — визитной карточке Ольхона. Здесь же увидим 13 шаманских столбов с разноцветными ленточками и встретим закат.
Также, сегодня прокатимся на багги по Малому морю. Обращаем внимание, что поездка может быть перенесена на другой день.
Мыс Хобой, гроты, торосы и бескрайний каток
Запрыгиваем в уже знакомые весёлые УАЗики и отправляемся к самой северной точке острова Ольхон — мысу Хобой. Название переводится как «клык». Визуально скальный мыс тоже напоминает здоровенный клык. Вы узнаете легенды, связанные с этим местом, полюбуетесь ледяными гротами и торосами. Желающие смогут взять в аренду коньки и прокатиться по самому большому ледовому катку в мире!
Возвращение в Иркутск
После завтрака выезжаем из гостиницы и отправляемся в Иркутск. В пути около 5 часов. Ориентировочное прибытие около 15:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|179 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Проживание
- Завтраки
- 2 экскурсии на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ)
- Экскурсия на багги по Малому морю
- Экскурсия на хивусе
- Входные билеты в нерпинарий
- Канатная дорога в Листвянке
- Катание на собачьих упряжках (4,5 км)
- Катание на снегоходах и аренда экипировки
- Сопровождение гидом
- Страхование от несчастного случая
- Групповая аптечка
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение
- Посещение этно-парка «Золотая Орда»
- Аренда коньков