Жизнь в движении: активный тур на Байкале

Увидеть сибирские края с собачьей упряжки, хивуса, багги, снегохода и посетить сакральные места
Зимняя программа для активных и любителей экстрима — отправимся в снегоходное сафари, кататься на багги, хивусе и в собачьих упряжках по Байкалу! Найдём чистый лёд, заледенелые гроты без людей и
поцелуемся с глубочайшим озером мира! Познакомимся с краем через сибирские активности и посетим два священных острова — Огой и Ольхон — и курортную Листвянку, где сходим в нерпинарий и поднимемся на Камень Черского полюбоваться истоком Ангары и заснеженным хребтом. Встретим закат у овеянной легендами Шаманки и увидим самую широкую часть Байкала.

Ближайшие даты:
20
фев4
мар
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой медицинский полис, термос, солнцезащитные очки, личные необходимые именно вам лекарства, маленький рюкзак для пеших прогулок, утеплённую одежду и обувь, зимние варежки-перчатки, шарф, шапку.

Программа тура по дням

1 день

Листвянка, нерпы и Камень Черского

Отправляемся из Иркутска на побережье Байкала в Листвянку. Приготовьтесь умиляться и восхищаться — мы идём в нерпинарий! Увидим милейших созданий на расстоянии вытянутой руки, узнаем о жизни единственного в мире пресноводного тюленя и посмотрим на таланты нерп. Затем поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку, с которой открывается вид на исток Ангары, вершины хребта Хамар-Дабан и, конечно, сам Байкал.

Завершим первый день тура катанием на собачьих упряжках. Обращаем внимание, что поездка может быть перенесена на другой день. Остановимся в гостинице на 2 ночи.

2 день

Снегоходное сафари по льду

Ну что, готовы к порции адреналина и бескрайним просторам Байкала? Отправляемся кататься на снегоходах по льду! Но сначала — инструктаж и выдача экипировки. Наше снегоходное путешествие будет проходить вдоль западного побережья, живописных бухт и скал. Будем останавливаться фотографироваться с ледяными пещерами, научимся преодолевать торосы и прочувствуем дух свободы!

К обеду прибудем в посёлок Большое Голоустное. Вечером вернёмся в Листвянку и прокатимся на хивусе — транспорте на воздушной подушке. Обращаем внимание, что поездка может быть перенесена на другой день.

3 день

«Золотая Орда» и переезд на Ольхон

Сегодня переезжаем на остров Ольхон (около 5-6 часов). По пути посетим этно-парк «Золотая Орда». Вы познакомитесь с местной культурой, национальной кухней, обрядами и самой красивой резной юртой России. Желающие поучаствуют в спортивных состязаниях, играх, исторических квестах, танцевальных и прикладных мастер-классах (за доплату).

Вечером будет свободное время для самостоятельной прогулки и катания на коньках.

4 день

Малое море, Огой, Ольхон и закат у Шаманки

После завтрака нас ждёт увлекательная экскурсия на УАЗиках по льду пролива Малое море к острову Огой. Именно на нём находится буддийская ступа, а его мыс, похожий на дракона, вы точно видели на фотографиях! Гид расскажет, какие загадки хранит в себе священный остров. Налюбовавшись просторами со всех сторон, отправимся на мыс Бурхан к Шаман-скале — визитной карточке Ольхона. Здесь же увидим 13 шаманских столбов с разноцветными ленточками и встретим закат.

Также, сегодня прокатимся на багги по Малому морю. Обращаем внимание, что поездка может быть перенесена на другой день.

5 день

Мыс Хобой, гроты, торосы и бескрайний каток

Запрыгиваем в уже знакомые весёлые УАЗики и отправляемся к самой северной точке острова Ольхон — мысу Хобой. Название переводится как «клык». Визуально скальный мыс тоже напоминает здоровенный клык. Вы узнаете легенды, связанные с этим местом, полюбуетесь ледяными гротами и торосами. Желающие смогут взять в аренду коньки и прокатиться по самому большому ледовому катку в мире!

6 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака выезжаем из гостиницы и отправляемся в Иркутск. В пути около 5 часов. Ориентировочное прибытие около 15:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет179 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Проживание
  • Завтраки
  • 2 экскурсии на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ)
  • Экскурсия на багги по Малому морю
  • Экскурсия на хивусе
  • Входные билеты в нерпинарий
  • Канатная дорога в Листвянке
  • Катание на собачьих упряжках (4,5 км)
  • Катание на снегоходах и аренда экипировки
  • Сопровождение гидом
  • Страхование от несчастного случая
  • Групповая аптечка
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение
  • Посещение этно-парка «Золотая Орда»
  • Аренда коньков
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт/ж. - д. вокзал/ваша гостиница, до 09:00
Завершение: Иркутск, около 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Иркутске
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде
работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.

