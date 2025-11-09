Отправляемся из Иркутска на побережье Байкала в Листвянку. Приготовьтесь умиляться и восхищаться — мы идём в нерпинарий! Увидим милейших созданий на расстоянии вытянутой руки, узнаем о жизни единственного в мире пресноводного тюленя и посмотрим на таланты нерп. Затем поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку, с которой открывается вид на исток Ангары, вершины хребта Хамар-Дабан и, конечно, сам Байкал.

Завершим первый день тура катанием на собачьих упряжках. Обращаем внимание, что поездка может быть перенесена на другой день. Остановимся в гостинице на 2 ночи.