Приглашаем отправиться в тихую волжскую гавань — неспешную и прекрасную Кинешму. Когда-то зажиточные купцы строили на ее улицах особняки, соборы и храмы, стремясь превзойти друг друга в красоте архитектуры. Мы увидим сохранившиеся здания ушедших эпох. А также посетим музей-заповедник Щелыково: осмотрим дом Островского и насладимся окружающими дивными пейзажами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Уютная Кинешма

Мы погуляем по Волжскому бульвару, украшенному старинными домами и парадными особняками. Оценим Присутственные места XIX века, Казначейство и Драматический театр им. Островского. А также полюбуемся величественным Троицко-Успенским собором с ажурной белокаменной колокольней. Вы узнаете, при каких обстоятельствах его посетил Николай I и какое впечатление он на него произвел.

Островский и усадьба Щелыково

Вы побываете в идиллической усадьбе Щелыково. Когда-то она принадлежала роду Кутузовых, а с середины XIX века стала родовым имением Островского. Мы посетим дом драматурга, где создан эффект присутствия хозяев. Именно в нем были написаны «Бесприданница» и «Поздняя любовь». А еще вы осмотрите беседку Снегурочки, полюбуетесь ее Голубым домиком и узнаете, кем он был построен.

Организационные детали