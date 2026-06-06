Приглашаем отправиться в тихую волжскую гавань — неспешную и прекрасную Кинешму.
Когда-то зажиточные купцы строили на ее улицах особняки, соборы и храмы, стремясь превзойти друг друга в красоте архитектуры. Мы увидим сохранившиеся здания ушедших эпох.
А также посетим музей-заповедник Щелыково: осмотрим дом Островского и насладимся окружающими дивными пейзажами.
Когда-то зажиточные купцы строили на ее улицах особняки, соборы и храмы, стремясь превзойти друг друга в красоте архитектуры. Мы увидим сохранившиеся здания ушедших эпох.
А также посетим музей-заповедник Щелыково: осмотрим дом Островского и насладимся окружающими дивными пейзажами.
Описание экскурсии
Уютная Кинешма
Мы погуляем по Волжскому бульвару, украшенному старинными домами и парадными особняками. Оценим Присутственные места XIX века, Казначейство и Драматический театр им. Островского. А также полюбуемся величественным Троицко-Успенским собором с ажурной белокаменной колокольней. Вы узнаете, при каких обстоятельствах его посетил Николай I и какое впечатление он на него произвел.
Островский и усадьба Щелыково
Вы побываете в идиллической усадьбе Щелыково. Когда-то она принадлежала роду Кутузовых, а с середины XIX века стала родовым имением Островского. Мы посетим дом драматурга, где создан эффект присутствия хозяев. Именно в нем были написаны «Бесприданница» и «Поздняя любовь». А еще вы осмотрите беседку Снегурочки, полюбуетесь ее Голубым домиком и узнаете, кем он был построен.
Организационные детали
- Транспорт оплачивается дополнительно — 3500 руб. за легковой автомобиль
- Билеты в усадьбу Щелыково не включены в стоимость: 370 руб. взрослые, 200 руб. дети до 16 лет
- По желанию мы можем добавить в программу музей Валенок в Кинешме. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Иваново
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21364 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Входит в следующие категории Иваново
Похожие экскурсии на «Из Иваново - в Кинешму и музей-заповедник Щелыково»
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново - фабричный и советский
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
8 июн в 10:00
9 июн в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Иваново яркий и предприимчивый
Узнайте, как Иваново превратилось из села в город, и почему его называют «текстильным цехом страны». Откройте секреты ивановских невест и авангарда
Начало: Арт-сквер
Завтра в 08:00
8 июн в 08:30
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Иваново
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
9 июн в 17:30
16 июн в 17:30
4500 ₽ за всё до 5 чел.
от 12 900 ₽ за экскурсию