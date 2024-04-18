И Ирина Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!

О Ольга Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие Очень информационный тур! Путешествовали 7 дней, но думаю достаточно 5 дней! Рекомендую к поездке!

О Ольга Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.

А Альфия Города Золотой Руси. Летнее путешествие Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.

А Андрей Города Золотой Руси. Летнее путешествие Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.

А Анна Большое Золотое кольцо России. Летнее путешествие Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.

В Виолетта По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

А Андрей, По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

М Марина По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Д Димитрий Рождество на Золотом кольце Добрый день! Поездкой очень доволен. Работа гида на пять с плюсом (Елена Владимировна Ягодка); транспорт и водители хорошие; проживание и питание где-то лучше, где-то скромнее (в среднем на 4 из 5). Больше всего понравились интерактивы с туристами, в Музее деревянного зодчества и Музее льна в Костроме и в ресторане во Владимире, считаю нужно больше такого рода подачи информации. Это больше всего запомнилось и вызвало положительных эмоций.

И Ирена Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много нового и интересного о городах Золотого кольца России, благодаря гиду Елене Петровне! Нужно понимать, что за время, отведенное на экскурсии, нельзя объять необъятное, но основные достопримечательности городов мы увидели, в том числе и на обзорных автобусных экскурсиях. Хочется сказать, что наша группа туристов из разных уголков России (42 человека!) оказалась дружной, активной, организованной и очень выносливой, ведь все 5 дней тура стояли очень сильные морозы около -30 и чуть больше, но это не омрачило наше путешествие, все тепло одевались, много двигались, никто не заболел. Тур очень понравился, появилось желание побывать в некоторых городах Золотого кольца с более подробной программой (Суздаль, Кострома, Сергиев Посад).

И Ирена Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.

С Семыкин Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур Путешествие длилось с 3 по 7 января. Очень рад, что совершил поездку по древним городам России. Экскурсии, конечно ознакомительные, но после этого появляются цели более подробно ознакомиться с достопримечательностями городов Золотого кольца. Не много дискомфорта добавил мороз, но в целом впечатления только положительные. Есть предложение добавить в программу тура обзорную экскурсию по Ипатьевскому монастырю в г. Кострома. Мы его увидели из окон автобуса проезжая мимо. Это одна из жемчужин архитектуры Русского севера и истории. Колыбель династии Романовых.

С Семыкин Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.

И Ирина Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

С Светлана Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца Очень понравился тур Новогодние забавы в городах Золотого Кольца. За три дня побывали в четырех городах. Комфортабельный автобус, двухразовое питание, проживание в гостинице, интересная экскурсионная программа, дегустация, концертная программа - большое спасибо организаторам за все!! Даже сильные морозы не помешали нам найти новых знакомых в нашей группе и отлично провести время!!

Т Ткачева Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось

Г Галимзянова Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме

А Антон Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех Все четко, и по времени.