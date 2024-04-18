Авторские туры по Ивановской области

Туры в городах Ивановской области

Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Ивановской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Иваново

Водные прогулки

Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
5
3 отзыва
51900
за чел.
Новогодние дни – волшебное время и провести их нужно так, чтобы остались радостные воспоминания и яркие фотографии. Мы включили в нашу новогоднюю прог...
Иваново
По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
5
3 отзыва
31450
за чел.
Россия – самая красивая страна, а «Золотое кольцо» – это «сердце страны», откуда берет начало русская культура. Здесь проходит и наш железнодорожный к...
Иваново

Гастрономические туры

Гастрономический фестиваль «Эх, лук-лучок» в Ивановской области
Гастрономический фестиваль «Эх, лук-лучок» в Ивановской области
4.7
3 отзыва
от
21250
за чел.
Давайте посетим яркий и семейный праздник с налётом традиций «старины глубокой», посвящённый такому продукту как лук. Вы познакомитесь с небольшими ст...
Иваново
Гастрономические вкусы Ивановской земли
Гастрономические вкусы Ивановской земли
4.7
3 отзыва
от
15600
за чел.
Настойки, сыр, деревенский обед из печи и рыбная ферма — не зря тур называется гастрономическим! Вы не только познакомитесь со старинными поселениями ...
Иваново

Экскурсионные туры на несколько дней

Города Золотой Руси. Осень-зима
Города Золотой Руси. Осень-зима
5
3 отзыва
от
26290
за чел.
Приглашаем окунуться в атмосферу древнерусской культуры в туре по городам Золотой Руси, где вы проведете незабываемые каникулы в компании единомышленн...
Иваново
Города Золотой Руси. Летнее путешествие
Города Золотой Руси. Летнее путешествие
5
3 отзыва
от
27490
за чел.
Окунитесь в атмосферу древнерусской культуры и проведите незабываемые каникулы в компании единомышленников в туре по городам Золотой Руси! За пять дне...
Иваново
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
5
3 отзыва
от
27490
за чел.
Приглашаем вас в насыщенный и увлекательный тур по городам Золотой Руси! За пять дней вы посетите такие исторические города, как Владимир, Боголюбово,...
Иваново
Русские усадьбы в провинциальных городах Ивановской области зимой
Русские усадьбы в провинциальных городах Ивановской области зимой
4.7
3 отзыва
от
19400
за чел.
Интересные факты из жизни писателей и меценатов, особая атмосфера зимних уездных городов ждут Вас в этом туре. Вы узнаете, какой город называли русски...
Иваново
Железнодорожный тур по Золотому кольцу на 23 февраля
Железнодорожный тур по Золотому кольцу на 23 февраля
5
3 отзыва
29990
за чел.
«Золотое кольцо» – это «сердце России», откуда берет начало русская культура. Приглашаем вас в наш праздничный железнодорожный круиз по древнейшим рус...
Иваново
Малое Золотое кольцо России
Малое Золотое кольцо России
5
3 отзыва
от
21490
за чел.
В четырехдневном туре по Золотому кольцу Вы увидите шедевры архитектуры Руси, познакомитесь с историей древних городов и узнаете любопытные факты из ж...
Иваново
Малое Золотое кольцо России зимой
Малое Золотое кольцо России зимой
5
3 отзыва
от
20990
за чел.
Познакомьтесь с интереснейшими городами Золотого кольца в этом четырехдневном туре. Архитектура древней Руси, история нашей страны, любопытные факты и...
Иваново
Большое Золотое кольцо России. Летнее путешествие
Большое Золотое кольцо России. Летнее путешествие
5
3 отзыва
от
38490
за чел.
Узнайте много интересных фактов из истории нашей страны и восхититесь архитектурой уютных старинных городов Золотого кольца в этом насыщенном туре! Ма...
Иваново
Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут
Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут
4.7
3 отзыва
от
29990
за чел.
Вас ждет путешествие, в котором Вы познакомитесь с красивейшими старинными городами, узнаете богатую историю этих мест, ощутите радушие и гостеприимст...
Иваново

Последние отзывы о турах по Ивановской области

  • И
    Ирина
    18 апреля 2024
    Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие
    Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие
    Очень информационный тур! Путешествовали 7 дней, но думаю достаточно 5 дней! Рекомендую к поездке!
    Очень информационный тур! Путешествовали 7 дней, но думаю достаточно 5 дней! Рекомендую к поездке!Очень информационный тур! Путешествовали 7 дней, но думаю достаточно 5 дней! Рекомендую к поездке!Очень информационный тур! Путешествовали 7 дней, но думаю достаточно 5 дней! Рекомендую к поездке!Очень информационный тур! Путешествовали 7 дней, но думаю достаточно 5 дней! Рекомендую к поездке!Очень информационный тур! Путешествовали 7 дней, но думаю достаточно 5 дней! Рекомендую к поездке!Очень информационный тур! Путешествовали 7 дней, но думаю достаточно 5 дней! Рекомендую к поездке!Очень информационный тур! Путешествовали 7 дней, но думаю достаточно 5 дней! Рекомендую к поездке!Очень информационный тур! Путешествовали 7 дней, но думаю достаточно 5 дней! Рекомендую к поездке!Очень информационный тур! Путешествовали 7 дней, но думаю достаточно 5 дней! Рекомендую к поездке!
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек
  • А
    Альфия
    2 апреля 2024
    Города Золотой Руси. Летнее путешествие
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку
  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Города Золотой Руси. Летнее путешествие
    Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
  • А
    Анна
    26 марта 2024
    Большое Золотое кольцо России. Летнее путешествие
    Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.
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  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • Д
    Димитрий
    25 января 2024
    Рождество на Золотом кольце
    Добрый день! Поездкой очень доволен. Работа гида на пять с плюсом (Елена Владимировна Ягодка); транспорт и водители хорошие; проживание и питание где-то лучше, где-то скромнее (в среднем на 4 из 5). Больше всего понравились интерактивы с туристами, в Музее деревянного зодчества и Музее льна в Костроме и в ресторане во Владимире, считаю нужно больше такого рода подачи информации. Это больше всего запомнилось и вызвало положительных эмоций.
    Добрый день!
  • И
    Ирена
    22 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
    Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много нового и интересного о городах Золотого кольца России, благодаря гиду Елене Петровне! Нужно понимать, что за время, отведенное на экскурсии, нельзя объять необъятное, но основные достопримечательности городов мы увидели, в том числе и на обзорных автобусных экскурсиях. Хочется сказать, что наша группа туристов из разных уголков России (42 человека!) оказалась дружной, активной, организованной и очень выносливой, ведь все 5 дней тура стояли очень сильные морозы около -30 и чуть больше, но это не омрачило наше путешествие, все тепло одевались, много двигались, никто не заболел. Тур очень понравился, появилось желание побывать в некоторых городах Золотого кольца с более подробной программой (Суздаль, Кострома, Сергиев Посад).
    Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много
  • И
    Ирена
    22 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут
    Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.
    Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня
  • С
    Семыкин
    21 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
    Путешествие длилось с 3 по 7 января. Очень рад, что совершил поездку по древним городам России. Экскурсии, конечно ознакомительные, но после этого появляются цели более подробно ознакомиться с достопримечательностями городов Золотого кольца. Не много дискомфорта добавил мороз, но в целом впечатления только положительные. Есть предложение добавить в программу тура обзорную экскурсию по Ипатьевскому монастырю в г. Кострома. Мы его увидели из окон автобуса проезжая мимо. Это одна из жемчужин архитектуры Русского севера и истории. Колыбель династии Романовых.
  • С
    Семыкин
    21 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут
    Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • С
    Светлана
    17 января 2024
    Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
    Очень понравился тур Новогодние забавы в городах Золотого Кольца. За три дня побывали в четырех городах. Комфортабельный автобус, двухразовое питание, проживание в гостинице, интересная экскурсионная программа, дегустация, концертная программа - большое спасибо организаторам за все!! Даже сильные морозы не помешали нам найти новых знакомых в нашей группе и отлично провести время!!
  • Т
    Ткачева
    16 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут
    Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
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  • А
    Антон
    16 января 2024
    Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
    Все четко, и по времени.
  • С
    Светлана
    14 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
    Здравствуйте! Тур понравился, страницы учебника истории ожили, окрасились эмоциями и запечатлелись в памяти! 👍 Было морозно и снежно, то что надо! 😁 Гид постаралась сделать наше путешествие комфортным, познавательным! Водитель очень профессиональный! Спасибо!
    Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!
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