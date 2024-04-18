Туры в городах Ивановской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Ивановской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Водные прогулки
5
3 отзыва
51900
₽
за чел.
Новогодние дни – волшебное время и провести их нужно так, чтобы остались радостные воспоминания и яркие фотографии. Мы включили в нашу новогоднюю прог...
5
3 отзыва
31450
₽
за чел.
Россия – самая красивая страна, а «Золотое кольцо» – это «сердце страны», откуда берет начало русская культура. Здесь проходит и наш железнодорожный к...
Гастрономические туры
4.7
3 отзыва
от
21250
₽
за чел.
Давайте посетим яркий и семейный праздник с налётом традиций «старины глубокой», посвящённый такому продукту как лук. Вы познакомитесь с небольшими ст...
4.7
3 отзыва
от
15600
₽
за чел.
Настойки, сыр, деревенский обед из печи и рыбная ферма — не зря тур называется гастрономическим! Вы не только познакомитесь со старинными поселениями ...
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
от
26290
₽
за чел.
Приглашаем окунуться в атмосферу древнерусской культуры в туре по городам Золотой Руси, где вы проведете незабываемые каникулы в компании единомышленн...
5
3 отзыва
от
27490
₽
за чел.
Окунитесь в атмосферу древнерусской культуры и проведите незабываемые каникулы в компании единомышленников в туре по городам Золотой Руси! За пять дне...
5
3 отзыва
от
27490
₽
за чел.
Приглашаем вас в насыщенный и увлекательный тур по городам Золотой Руси! За пять дней вы посетите такие исторические города, как Владимир, Боголюбово,...
4.7
3 отзыва
от
19400
₽
за чел.
Интересные факты из жизни писателей и меценатов, особая атмосфера зимних уездных городов ждут Вас в этом туре. Вы узнаете, какой город называли русски...
5
3 отзыва
29990
₽
за чел.
«Золотое кольцо» – это «сердце России», откуда берет начало русская культура. Приглашаем вас в наш праздничный железнодорожный круиз по древнейшим рус...
5
3 отзыва
от
21490
₽
за чел.
В четырехдневном туре по Золотому кольцу Вы увидите шедевры архитектуры Руси, познакомитесь с историей древних городов и узнаете любопытные факты из ж...
5
3 отзыва
от
20990
₽
за чел.
Познакомьтесь с интереснейшими городами Золотого кольца в этом четырехдневном туре. Архитектура древней Руси, история нашей страны, любопытные факты и...
5
3 отзыва
от
38490
₽
за чел.
Узнайте много интересных фактов из истории нашей страны и восхититесь архитектурой уютных старинных городов Золотого кольца в этом насыщенном туре! Ма...
4.7
3 отзыва
от
29990
₽
за чел.
Вас ждет путешествие, в котором Вы познакомитесь с красивейшими старинными городами, узнаете богатую историю этих мест, ощутите радушие и гостеприимст...
Последние отзывы о турах по Ивановской области
- ИИрина18 апреля 2024Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
- ООльга8 апреля 2024Очень информационный тур! Путешествовали 7 дней, но думаю достаточно 5 дней! Рекомендую к поездке!
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААльфия2 апреля 2024Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ААнна26 марта 2024Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ДДимитрий25 января 2024Добрый день! Поездкой очень доволен. Работа гида на пять с плюсом (Елена Владимировна Ягодка); транспорт и водители хорошие; проживание и питание где-то лучше, где-то скромнее (в среднем на 4 из 5). Больше всего понравились интерактивы с туристами, в Музее деревянного зодчества и Музее льна в Костроме и в ресторане во Владимире, считаю нужно больше такого рода подачи информации. Это больше всего запомнилось и вызвало положительных эмоций.
- ИИрена22 января 2024Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много нового и интересного о городах Золотого кольца России, благодаря гиду Елене Петровне! Нужно понимать, что за время, отведенное на экскурсии, нельзя объять необъятное, но основные достопримечательности городов мы увидели, в том числе и на обзорных автобусных экскурсиях. Хочется сказать, что наша группа туристов из разных уголков России (42 человека!) оказалась дружной, активной, организованной и очень выносливой, ведь все 5 дней тура стояли очень сильные морозы около -30 и чуть больше, но это не омрачило наше путешествие, все тепло одевались, много двигались, никто не заболел. Тур очень понравился, появилось желание побывать в некоторых городах Золотого кольца с более подробной программой (Суздаль, Кострома, Сергиев Посад).
- ИИрена22 января 2024Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.
- ССемыкин21 января 2024Путешествие длилось с 3 по 7 января. Очень рад, что совершил поездку по древним городам России. Экскурсии, конечно ознакомительные, но после этого появляются цели более подробно ознакомиться с достопримечательностями городов Золотого кольца. Не много дискомфорта добавил мороз, но в целом впечатления только положительные. Есть предложение добавить в программу тура обзорную экскурсию по Ипатьевскому монастырю в г. Кострома. Мы его увидели из окон автобуса проезжая мимо. Это одна из жемчужин архитектуры Русского севера и истории. Колыбель династии Романовых.
- ССемыкин21 января 2024Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ССветлана17 января 2024Очень понравился тур Новогодние забавы в городах Золотого Кольца. За три дня побывали в четырех городах. Комфортабельный автобус, двухразовое питание, проживание в гостинице, интересная экскурсионная программа, дегустация, концертная программа - большое спасибо организаторам за все!! Даже сильные морозы не помешали нам найти новых знакомых в нашей группе и отлично провести время!!
- ТТкачева16 января 2024Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ССветлана14 января 2024Здравствуйте! Тур понравился, страницы учебника истории ожили, окрасились эмоциями и запечатлелись в памяти! 👍 Было морозно и снежно, то что надо! 😁 Гид постаралась сделать наше путешествие комфортным, познавательным! Водитель очень профессиональный! Спасибо!