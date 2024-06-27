Сулакский каньон - это удивительное природное творение, которое поражает своей живописной красотой и древностью.
Высокие и отвесные стены каньона создают потрясающие каменные конструкции, освещённые солнечными лучами, что создаёт удивительные эффекты игры
Высокие и отвесные стены каньона создают потрясающие каменные конструкции, освещённые солнечными лучами, что создаёт удивительные эффекты игры
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🌞 Великолепные виды и игра света
- 🌊 Мелодичное пение реки
- 🌳 Древние деревья и живописные краски
- 📸 Отличные возможности для фотографий
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
Описание экскурсии
Сулакский каньон — это изумительное природное творение, поражающее своей живописной красотой и древностью Он выглядит так, будто его вырезали из массивной скалы время и стихии, образовав глубокое ущелье, словно протянувшуюся на многие километры руку природы. Стены каньона высокие и отвесные, создавая потрясающие каменные конструкции, которые кажутся живыми и дышащими силой природы. Великолепные формы и цвета скал, освещённые солнечными лучами, создают удивительные эффекты игры света и тени, ласкающие взгляд и душу. Внизу каньона течёт река, которая медленно движется, создавая мелодичное пение воды, среди древних деревьев, а прохлада нежно касается кожи. Живописные краски природы — от ярко-зелёных деревьев до кристально чистой воды реки — создают неповторимую атмосферу умиротворения и восторга. Сулакский каньон — это место, где душа находит покой и гармонию, где встречаются мощь и красота природы, где невозможно устоять перед величием мира, в котором мы живём. Важная информация: Пожалуйста, возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс-код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.
Каждый день в 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 500 ₽
|Детский
|3 300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС
- Смотровая «Тещин язык»
- Поселок Дубки
- Смотровая на Сулакский каньон
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Бархан Сарыкум
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу
- Обед
- Входные билеты на бархан Сарыкум
- Этнопарк / «Форелевое хозяйство/»
Что не входит в цену
- Сувениры
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Шоссейная 1-я (магазин одежды Планета)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
- Брюки вместо шорт
- Либо любая другая одежда закрывающая плечи
- Живот
- Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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