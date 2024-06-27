СУЛАКСКИЙ КАНЬОН И БАРХАН САРЫКУМ ИЗ ИЗБЕРБАША. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум - это возможность увидеть уникальные природные ландшафты и насладиться красотой древних скал
Сулакский каньон - это удивительное природное творение, которое поражает своей живописной красотой и древностью.

Высокие и отвесные стены каньона создают потрясающие каменные конструкции, освещённые солнечными лучами, что создаёт удивительные эффекты игры
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света и тени. Внизу каньона течёт река, создавая мелодичное пение воды среди древних деревьев. Бархан Сарыкум - ещё одно чудо природы, которое можно увидеть на этой экскурсии.

Не забудьте взять с собой паспорт и соблюдать дресс-код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда, закрывающая плечи, живот и колени

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные природные ландшафты
  2. 🌞 Великолепные виды и игра света
  3. 🌊 Мелодичное пение реки
  4. 🌳 Древние деревья и живописные краски
  5. 📸 Отличные возможности для фотографий
СУЛАКСКИЙ КАНЬОН И БАРХАН САРЫКУМ ИЗ ИЗБЕРБАША. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
СУЛАКСКИЙ КАНЬОН И БАРХАН САРЫКУМ ИЗ ИЗБЕРБАША. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
СУЛАКСКИЙ КАНЬОН И БАРХАН САРЫКУМ ИЗ ИЗБЕРБАША. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Что можно увидеть

  • Сулакский каньон
  • Бархан Сарыкум

Описание экскурсии

Сулакский каньон — это изумительное природное творение, поражающее своей живописной красотой и древностью Он выглядит так, будто его вырезали из массивной скалы время и стихии, образовав глубокое ущелье, словно протянувшуюся на многие километры руку природы. Стены каньона высокие и отвесные, создавая потрясающие каменные конструкции, которые кажутся живыми и дышащими силой природы. Великолепные формы и цвета скал, освещённые солнечными лучами, создают удивительные эффекты игры света и тени, ласкающие взгляд и душу. Внизу каньона течёт река, которая медленно движется, создавая мелодичное пение воды, среди древних деревьев, а прохлада нежно касается кожи. Живописные краски природы — от ярко-зелёных деревьев до кристально чистой воды реки — создают неповторимую атмосферу умиротворения и восторга. Сулакский каньон — это место, где душа находит покой и гармонию, где встречаются мощь и красота природы, где невозможно устоять перед величием мира, в котором мы живём. Важная информация: Пожалуйста, возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс-код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.

Каждый день в 07:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3 500 ₽
Детский3 300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чиркейское водохранилище
  • Чиркейская ГЭС
  • Смотровая «Тещин язык»
  • Поселок Дубки
  • Смотровая на Сулакский каньон
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Бархан Сарыкум
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу
  • Обед
  • Входные билеты на бархан Сарыкум
  • Этнопарк / «Форелевое хозяйство/»
Что не входит в цену
  • Сувениры
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Шоссейная 1-я (магазин одежды Планета)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
  • Брюки вместо шорт
  • Либо любая другая одежда закрывающая плечи
  • Живот
  • Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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