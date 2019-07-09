3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

С Печорского шоссе мы свернем к старинной деревне Малы, где издавна двор ко двору живут русские и сето – финно-угорский народ, сохранивший собственный язык и традиции. Здесь мы узнаем о жизни праведника Матфея Мальского, пролежавшего 45 лет без движения, увидим нарядную часовню Флора и Лавра, за которой ухаживают местные жители так же, как делали их предки.
На краю деревни отыщем загадочный каменный крест и языческий жертвенный камень, попробуем из источника воду, которую жители деревни считают целебной.
Окинем взглядом заповедные дали Мальской долины, и спустимся вниз – туда, где синеют купола храмов Мальского монастыря. По пути я расскажу, как в 15 веке здесь на смену язычеству пришло христианство – не с помощью “огня и меча”, а во многом благодаря примеру праведной жизни монаха Онуфрия, в честь которого позже назвали обитель.
Мы обойдем нарядный Спасо-Рожденственский храм и узнаем о Мальском воскресении – празднике, каждое лето собирающим сотни человек, считающих Мальскую долину своим домом.
Прикоснемся к 500-летним каменным стенам Трапезной церкви и оценим великолепие монастырской звонницы, ставшей символом Печорского края.
Организационные детали
Мальской монастырь находится в 4 км. от Изборска, где вы встречаетесь с гидом. От Пскова до Изборска – полчаса на автобусе или такси. В Мальскую долину можно ехать на вашей машине или машине гида. Доставка на машине гида из Печор и обратно – 300 р.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Привет! Мне 35 лет, девять из которых я писал для столичных travel-журналов. Четыре года назад с женой и сыном мы переехали на хутор под Изборск. И здесь впервые ощутили себя дома.
Я делаю веб-журнал и провожу экскурсии-погружения, цель которых - помочь вжиться в красоту и невероятную историю этих мест. До Изборска - полчаса от Пскова, ночь от Москвы и 4 часа от Петербурга. Я расскажу, как удобнее ехать, где остановиться и что еще посмотреть. Приезжайте, у нас здорово!
Спасибо огромное Данилу! Заказывала экскурсию для родителей, они в восторге!!!
Наталья
10 июня 2019
Нашей группе очень понравились экскурсии, которые мы заказали на вашем сайте.
Даниил нам рассказал про Мальскую долину, А Елизавета про Псковский кремль. Спасибо огромное за доставленное удовольствие!
Лариса
28 сентября 2018
23 сентября нам показывал достопримечательности Изборска Данил Литвинцев. Четыре мастера лоскутного шитья и других этнографических ремёсел – четыре женщины средних лет и высокой культурности, из Москвы, Тарту, Эльвы и Санкт-Петерубрга – приехали в Псков с намерением прикоснуться к истории русского царства-государства. Профессиональный гид прекрасно нас провёл по Изборску, показал необъятные дали, рассказал историю городища, познакомил с древними памятниками. Большое спасибо! Надеемся на новые встречи!
С уважением, Миронова Л.Р. (СПб)
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Всего в получасе езды от Пскова находится удивительно красивая деревня Изборск, отметившая недавно 1150 лет. Согласно летописям, сюда в 862 году пришел княжить Трувор – один из трех легендарных варягов, положивших начало русскому государству. Есть здесь что-то от Скандинавии, что-то – от Византии, а вместе – чудом дошедший до нас дух Древней Руси. Чтобы увидеть и почувствовать это необычное сочетание культур и традиций, приглашаем вас на нашу прогулку.
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