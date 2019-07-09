3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Привет! Мне 35 лет, девять из которых я писал для столичных travel-журналов. Четыре года назад с женой и сыном мы переехали на хутор под Изборск. И здесь впервые ощутили себя дома. Я делаю веб-журнал и провожу экскурсии-погружения, цель которых - помочь вжиться в красоту и невероятную историю этих мест. До Изборска - полчаса от Пскова, ночь от Москвы и 4 часа от Петербурга. Я расскажу, как удобнее ехать, где остановиться и что еще посмотреть. Приезжайте, у нас здорово!