Изборск

В Изборске мы посетим каменную крепость XIV в., поднимемся на одну из её башен, чтобы полюбоваться потрясающими пейзажами Мальской долины и спустимся в секретный подземный ход, ведущий из крепости. Затем прогуляемся до Словенских ключей, чтобы испить целебной ключевой воды и полюбоваться величественными лебедями на Городищенском озере, а потом прогуляемся до истоков Изборска — Труворова городища VII в.

Печоры

После Изборска мы направляемся в Печоры, где осмотрим Печорский монастырь. Монастырь расположен на дне глубокого оврага, а посему осмотр мы начнем со смотровых площадок, с которых вся территория монастыря открывается как на ладони. Пройдя за стены обители мы окунемся в тишину и размеренность монастырской жизни, поговорим о том, чем жил монастырь многие века. Посетим храмы обители и так называемые малые пещеры.