Легендарные Изборск и Печоры

Вас ждут легенды псковского края - Изборск и Псков

Вас ждут легенды псковского края — Изборск и Псков.

В Изборске мы посетим каменную крепость XIV в.

Затем прогуляемся до Словенских ключей, а потом прогуляемся до истоков Изборска — Труворова городища VII в.

После Изборска мы направляемся в Печоры, где осмотрим Печорский монастырь.

Посетим храмы обители и так называемые малые пещеры.
Легендарные Изборск и Печоры
Легендарные Изборск и Печоры
Легендарные Изборск и Печоры
Легендарные Изборск и Печоры
Легендарные Изборск и Печоры
Легендарные Изборск и Печоры

Что вы увидите 🤩

  • Изборскую крепость XIV века
  • Труворово Городище VII века
  • Словеские ключи и Мальскую долину
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь XV века

Изборск

В Изборске мы посетим каменную крепость XIV в., поднимемся на одну из её башен, чтобы полюбоваться потрясающими пейзажами Мальской долины и спустимся в секретный подземный ход, ведущий из крепости. Затем прогуляемся до Словенских ключей, чтобы испить целебной ключевой воды и полюбоваться величественными лебедями на Городищенском озере, а потом прогуляемся до истоков Изборска — Труворова городища VII в.

Печоры

После Изборска мы направляемся в Печоры, где осмотрим Печорский монастырь. Монастырь расположен на дне глубокого оврага, а посему осмотр мы начнем со смотровых площадок, с которых вся территория монастыря открывается как на ладони. Пройдя за стены обители мы окунемся в тишину и размеренность монастырской жизни, поговорим о том, чем жил монастырь многие века. Посетим храмы обители и так называемые малые пещеры.

Цены на экскурсию

Для группы 1-9 человек
Билет
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание Изборск — Печоры
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (при использовании транспорта заказчика необходимо место для гида)
  • Входной билет в Изборскую крепость: 100 руб. — взрослый, 50 руб. — школьники, пенсионеры.
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Дмитрий А.
Дмитрий А.
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