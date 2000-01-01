Изборск - место удивительное
Изборск — место удивительное.
Это музей средневековья под открытым небом.
Вы увидите изборскую крепость и долину, Труворово Городище, Труворов крест, Башню Луковка, Никольский собор и ещё много всего.
Я покажу вам всё самое красивое и знаковое.
Без спешки, лишних цифр и занудства.
Это музей средневековья под открытым небом.
Вы увидите изборскую крепость и долину, Труворово Городище, Труворов крест, Башню Луковка, Никольский собор и ещё много всего.
Я покажу вам всё самое красивое и знаковое.
Без спешки, лишних цифр и занудства.
Что вы увидите 🤩
- Изборская крепость
- Труворово Городище
- Труворов крест
- Словенские ключи или Ключи двенадцати апостолов
- Изборская долина
- Башня Луковка
- Никольский собор
- Подземный ход Изборской крепости
- Каменные кресты Изборска
Что вас ожидает:Начнем с главного — Труворова Городища, холма высотой с 14-этажный дом. Здесь, по мнению археологов, тысячу с лишним лет назад шумел древний Изборск — тот, что упоминается в летописях под 862 годом. Отсюда открываются эпические виды на Изборскую долину, вдохновившие Николая Рериха на создание целой серии картин, а учёных -историков и ландшафтоведов на организацию Изборского музея-заповедника. Здешние пейзажи признаны национальным достоянием.
Обязательно полюбуемся Храмом Николы с Городища XVII века, разберём особенности псковской храмовой архитектуры или просто восхитимся творением зодчих, умевших сочетать рукотворное с природным.
У Труворово креста — предполагаемой могилы легендарного норманна, поговорим о призвании варягов на Русь и роли Изборска в истории Древней Руси.
Спустимся к Словенским ключам, сосчитаем количество бьющих из скалы потоков и послушаем легенды о войне и примирении. А потом покормим лебедей, круглый год живущих на Городищенском озере (захватите белый хлеб).
Изборскую крепость оставим напоследок: толщина стен, количество выдержанных осад и просто вид грозной цитадели — здесь всё впечатляет.
Мы поднимемся на самую старую крепостную башню — Луковку, окинем взглядом Изборскую долину и сделаем селфи на фоне уходящих к горизонту холмов. Увидим в Никольский собор XIV века — один из старейший храмов Псковской земли, службы в нём не прекращаются почти 700 лет. Спустимся в подземный ход — многометровый тоннель, проложенный под крепостной стеной, для снабжения укрепления водой. А также изучим все «тайные вылазы» и «коридоры смерти»— захабы.
После прогулки я расскажу, где готовят настоящую похлебку по-изборски, жарят щучьи котлеты, и воду какого из здешних источников местные жители считают «самой святой».
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в Изборскую крепость: полный — 100 р., льготные — 30 и 50 р.
- Место начала и завершения
- Изборск, Минская, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренностиЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Начало экскурсии обговаривается с вами
Данил Л.
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