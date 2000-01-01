Музей средневековья - Изборск за 2 часа

Изборск - место удивительное

Изборск — место удивительное.

Это музей средневековья под открытым небом.

Вы увидите изборскую крепость и долину, Труворово Городище, Труворов крест, Башню Луковка, Никольский собор и ещё много всего.

Я покажу вам всё самое красивое и знаковое.

Без спешки, лишних цифр и занудства.
Музей средневековья - Изборск за 2 часа
Музей средневековья - Изборск за 2 часа
Музей средневековья - Изборск за 2 часа
Музей средневековья - Изборск за 2 часа
Музей средневековья - Изборск за 2 часа
Музей средневековья - Изборск за 2 часа

Что вы увидите 🤩

  • Изборская крепость
  • Труворово Городище
  • Труворов крест
  • Словенские ключи или Ключи двенадцати апостолов
  • Изборская долина
  • Башня Луковка
  • Никольский собор
  • Подземный ход Изборской крепости
  • Каменные кресты Изборска
Что вас ожидает:Начнем с главного — Труворова Городища, холма высотой с 14-этажный дом. Здесь, по мнению археологов, тысячу с лишним лет назад шумел древний Изборск — тот, что упоминается в летописях под 862 годом. Отсюда открываются эпические виды на Изборскую долину, вдохновившие Николая Рериха на создание целой серии картин, а учёных -историков и ландшафтоведов на организацию Изборского музея-заповедника. Здешние пейзажи признаны национальным достоянием.
Обязательно полюбуемся Храмом Николы с Городища XVII века, разберём особенности псковской храмовой архитектуры или просто восхитимся творением зодчих, умевших сочетать рукотворное с природным.
У Труворово креста — предполагаемой могилы легендарного норманна, поговорим о призвании варягов на Русь и роли Изборска в истории Древней Руси.
Спустимся к Словенским ключам, сосчитаем количество бьющих из скалы потоков и послушаем легенды о войне и примирении. А потом покормим лебедей, круглый год живущих на Городищенском озере (захватите белый хлеб).
Изборскую крепость оставим напоследок: толщина стен, количество выдержанных осад и просто вид грозной цитадели — здесь всё впечатляет.
Мы поднимемся на самую старую крепостную башню — Луковку, окинем взглядом Изборскую долину и сделаем селфи на фоне уходящих к горизонту холмов. Увидим в Никольский собор XIV века — один из старейший храмов Псковской земли, службы в нём не прекращаются почти 700 лет. Спустимся в подземный ход — многометровый тоннель, проложенный под крепостной стеной, для снабжения укрепления водой. А также изучим все «тайные вылазы» и «коридоры смерти»— захабы.
После прогулки я расскажу, где готовят настоящую похлебку по-изборски, жарят щучьи котлеты, и воду какого из здешних источников местные жители считают «самой святой».

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человекДля группы 3-7 человекДля группы 8-19 человек
Билет
3 750 ₽
4 900 ₽
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Изборскую крепость: полный — 100 р., льготные — 30 и 50 р.
Место начала и завершения
Изборск, Минская, 2
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Данил Л.
Данил Л.
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