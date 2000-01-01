Что вас ожидает:Начнем с главного — Труворова Городища, холма высотой с 14-этажный дом. Здесь, по мнению археологов, тысячу с лишним лет назад шумел древний Изборск — тот, что упоминается в летописях под 862 годом. Отсюда открываются эпические виды на Изборскую долину, вдохновившие Николая Рериха на создание целой серии картин, а учёных -историков и ландшафтоведов на организацию Изборского музея-заповедника. Здешние пейзажи признаны национальным достоянием.

Обязательно полюбуемся Храмом Николы с Городища XVII века, разберём особенности псковской храмовой архитектуры или просто восхитимся творением зодчих, умевших сочетать рукотворное с природным.

У Труворово креста — предполагаемой могилы легендарного норманна, поговорим о призвании варягов на Русь и роли Изборска в истории Древней Руси.

Спустимся к Словенским ключам, сосчитаем количество бьющих из скалы потоков и послушаем легенды о войне и примирении. А потом покормим лебедей, круглый год живущих на Городищенском озере (захватите белый хлеб).

Изборскую крепость оставим напоследок: толщина стен, количество выдержанных осад и просто вид грозной цитадели — здесь всё впечатляет.

Мы поднимемся на самую старую крепостную башню — Луковку, окинем взглядом Изборскую долину и сделаем селфи на фоне уходящих к горизонту холмов. Увидим в Никольский собор XIV века — один из старейший храмов Псковской земли, службы в нём не прекращаются почти 700 лет. Спустимся в подземный ход — многометровый тоннель, проложенный под крепостной стеной, для снабжения укрепления водой. А также изучим все «тайные вылазы» и «коридоры смерти»— захабы.

После прогулки я расскажу, где готовят настоящую похлебку по-изборски, жарят щучьи котлеты, и воду какого из здешних источников местные жители считают «самой святой».