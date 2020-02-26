22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Изборск старше Москвы, Пскова, Владимира и претендует на звание родины русского государства. Любая фотография отсюда – готовая иллюстрация к народным былинам. А от древности крепостных стен и храмов кружится голова. Здесь среди сногсшибательных видов и в обилии исторических фактов важно не потеряться. Я помогу.
Что вас ожидает
Начнем с главного – холма, высотой с 14-этажный дом – Труворова Городища. Здесь, по мнению археологов, тысячу с лишним лет назад шумел древний Изборск – тот, что упоминается в летописях под 862 годом. Отсюда открываются эпические виды на Изборскую долину, вдохновившие Николая Рериха на создание целой серии картин. А ученых – историков и ландшафтоведов – на организацию Изборского музея-заповедника – здешние пейзажи признаны национальным достоянием.
Полюбуемся храмом Николы с Городища XVII века, разберем особенности псковской храмовой архитектуры или просто восхитимся творением зодчих, умевших сочетать рукотворное с природным.
У Труворово креста – предполагаемой могилы легендарного норманна, поговорим о призвании варягов на Русь и роли Изборска в истории Древней Руси.
Спустимся к Словенским ключам, сосчитаем количество бьющих из скалы потоков и послушаем легенды о войне и примирении. А потом покормим лебедей, зимующих на Городищенском озере (захватите для этого хлеб!).
Изборскую крепость оставим напоследок: толщина стен, количество выдержанных осад и просто вид грозной цитадели – здесь все впечатляет.
Поднимемся на самую старую крепостную башню – Луковку, окинем взглядом Изборскую долину и сделаем селфи на фоне уходящих к горизонту холмов.
Зайдем в Никольский собор XIV века – один из старейший храмов Псковской земли. Службы в нем не прекращаются почти 700 лет.
После прогулки я расскажу, где готовят настоящую похлебку по-изборски, вкусно жарят судаков из Псковского озера, и воду какого из здешних источников местные жители считают «самой святой».
Организационные детали
Возможные расходы: Входные билеты в Изборскую крепость (100 р.), обед в кафе (по желанию). Доставка из Пскова в Изборск и обратно (40 минут на автобусе или такси).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Привет! Мне 35 лет, девять из которых я писал для столичных travel-журналов. Четыре года назад с женой и сыном мы переехали на хутор под Изборск. И здесь впервые ощутили себя дома.
Я делаю веб-журнал и провожу экскурсии-погружения, цель которых - помочь вжиться в красоту и невероятную историю этих мест. До Изборска - полчаса от Пскова, ночь от Москвы и 4 часа от Петербурга. Я расскажу, как удобнее ехать, где остановиться и что еще посмотреть. Приезжайте, у нас здорово!
Все очень понравилось! Виды захватывают! Были на экскурсии 25 февраля- с погодой очень повезло и на маршруте практически не было людей, от этого впечатления от старины и пейзажей ещё ярче! . Были с детьми, Даниил не торопил, очень терпеливо и адекватно на все реагировал. Спасибо большое!
Марина
3 ноября 2019
Данил, огромное спасибо за зкскурсию. Нам очень понравилось.
Елена
14 августа 2019
Данил отлично знающий историю Изборска и любящий этот край экскурсовод.
Рекомендую всем!
Павел
8 августа 2019
Экскурсия с Даниилом - лучший способ познакомиться с Изборском всего за пару часов. Прекрасно продуманный маршрут, интересный рассказ о ключевых моментах истории места, и очень приятный человек :) Рекомендуем!
Наталья
6 августа 2019
Даниил пришел вовремя, был вежлив. Рассказ был интересным, грамотным, гид ответил на все наши вопросы, как взрослых, так и детей, не торопил. Экскурсия больше напоминала разговор с другом - знатоком мест.
Группа состояла из троих взрослых, троих подростков 14-17 лет и 11 ребенка. Всем понравилось! очень познавательно и увлекательно, узнали много нового о родной стране в целом и о конкретной местности. Спасибо!!!
Наталья
27 июля 2019
Мы с детьми (дочери 6 и 9 лет) в восторге от Изборска, во многом благодаря Данилу и его интересному рассказу. Три часа пролетели незаметно, хотя мы прошли довольно протяженным маршрутом. Потрясаюшие пейзажи поражают. А интересный рассказчик, Данил, увлек рассказом об истории древнего города.
В экскурсии много подробностей, мелких деталей, на которые обращают внимание и запоминают дети. Данил очень приятный собеседник, а после экскурсии посоветовал места для самостоятельной прогулки и обеда.
Огромное спасибо и всячески рекомендую!
Татьяна
25 июля 2019
Спасибо большое Данилу за интересную и познавательную экскурсию! Мы побывали в самых интересных местах Изборска, увидели знаменитое городище, крест Трувора, двенадцать ключей и, конечно, роскошную крепость, узнали историю достопримечательностей и поняли, как это важно - осматривать их вместе со знающим человеком. Ведь в процессе узнаешь множество важных мелочей, которые при самостоятельном осмотре наверняка ускользнут от взгляда. Данил помог нам хорошо узнать Изборск и полюбить его историю. Большое спасибо!
Любовь
6 июня 2019
Спасибо огромное за экскурсию! Понравилось не только взрослым, но и ребенку 10 лет. Осталось много незабываемых впечатлений. Данил не только прекрасный экскурсовод, но и интересный собеседник. Очень доходчиво ответил на все наши вопросы. Смело берите с собой детей, Данил отлично умеет адаптировать информацию.
Александр
9 мая 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия по красивейших местам. Данил, замечательный рассказчик и экскурсовод. Рекомендую туристам. Обязательно берите с собой детей. Всем понравиться!
Елена
11 января 2019
Спасибо Данилу за индивидуальный подход, который на ходу ввиду погодных условий, вечернего времени и присутствии на экскурсии маленького непоседливого ребенка очень грамотно построил свой рассказ и маршрут прогулки. Получили удовольствие. Очень хорошее впечатление от прогулки. Всем рекомендую. Спасибо, Вам, Данил, огромное!
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Изборск не зря зовется музеем-заповедником — исторические памятники здесь неотделимы от природных красот. Чтобы проникнуться этой связью природного с рукотворным, мы предлагаем надеть треккинговые кроссовки, и отправиться на прогулку по живопиcным изборским холмам.
Духовное сокровище и природные красоты Псковской земли
Мальской монастырь – лесная обитель, будто сошедшая с картин Васнецова, находится между Изборском и Печорами. Красивейшее место с многовековой историей, его легко пропустить – прячется в стороне от дороги. Мы приглашаем заглянуть в Мальскую долину – край, составляющий душу Псковской земли.