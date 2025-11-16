3 города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
Побывать в красивых и значимых местах области на групповой экскурсии
За один день вы посетите три главных приморских города, абсолютно не похожих друг на друга. Каждый из них по-своему интересен и неповторим.
Вы послушаете нескучные истории края, узнаете все секреты янтарного промысла, побываете в самом западном форте России, найдёте на побережье кусочки янтаря и влюбитесь в прекрасные виллы бывшего королевского курорта.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Наше путешествие начнётся с самого западного города России — Балтийска
Мы посетим военно-морскую гавань с пришвартованными кораблями, осмотрим шведскую крепость Пиллау, маяк 19 века, Елизаветинский форт. Вы узнаете, что связывает Петра I и Елизавету Петровну с прусской приморской провинцией, раскроете секрет Иосифа Бродского и услышите удивительную историю об основателе бранденбургского военно-морского флота.
Дальше наш путь ведёт в небольшой, но уютный городок — Янтарный
Это мировой центр добычи солнечного камня. Вы узнаете, как его добывают и перерабатывают, осмотрите кирху Пальмникена, посетите янтарную мануфактуру и увидите дворец и усадебный парк — настоящий ботанический сад — янтарного магната Мориса Беккера на берегу моря.
И последняя точка маршрута — «королевский» курорт Светлогорск
Такой зелёный, уютный и живописный, со сказочными виллами в 100-летнем сосновом бору. На прогулке по центральному парку и променаду мы поговорим о причинах невероятной популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города — водонапорной башни 1908 года.
Организационные детали
Поездка проходит на микроавтобусе до 18 мест
Гид организует для вас обед по меню (по желанию). Можно взять перекус или пообедать в альтернативных точках питания
Гид уточнит накануне поездки точный адрес и время отправления, модель, марку и регистрационный номер автомобиля
По всем вопросам пишите гиду, вам обязательно ответят в вечернее время
Экскурсию для вас проведёт гид-экскурсовод нашей команды, за рулём будет водитель
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 6451 туриста
Меня зовут Наталья, я коренная калининградка в третьем поколении! Обожаю наш регион, увлечена фотографией и очень люблю путешествия. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу сделать ваш отдых насыщенным красотами, впечатлениями и эмоциями. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Евгения
16 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Для первого просмотра городов подходит на 100%. Экскурсовод интересный, рассказывал с юмором. Все время экскурсии прошло позитивно и интересно. Формат мини групп очень удобный.