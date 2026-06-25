Симонова

Спасибо большое Ирине за знакомство с пивом.

Никогда не пробовала и решила где если не в Калининграде).

Очень комфортный автомобиль, поэтому поездка прошла супер.

Очень понравилось Рыцарское шоу и даже было время сфотографироваться.