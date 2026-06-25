Мои заказы

Посетите невероятные шоу в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты на шоу» в Калининграде, цены от 420 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Амалиенау и деньги + визит в Музей денег (билеты включены)
Пешая
2.5 часа
Билеты
Амалиенау и деньги + визит в Музей денег (билеты включены)
Искусство жить и наука считать в Калининграде
Начало: В Центральном парке
«Билеты в Музей денег филиала Центрального банка входят в стоимость»
Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 09:30
3 июл в 09:30
6 июл в 09:30
800 ₽ за билет
Выставочный центр «Пакгауз»: билет и аудиоэкскурсия
2 часа
Билеты
Выставочный центр «Пакгауз»: билет и аудиоэкскурсия
Начало: Набережная Петра Великого, 5
«Этот аудиотур в приложении включает единый входной билет на территорию бывшего морского порта в Калининграде и аудиоэкскурсию по выставочному комплексу «Пакгауз» Музея Мирового океана»
630 ₽ за билет
Фридрихсбургские ворота: билет и аудиоэкскурсия в приложении
Пешая
2 часа
Билеты
Фридрихсбургские ворота: билет и аудиоэкскурсия в приложении
Начало: Ворота крепости Фридрихсбург
«Аудиоэкскурсия с включённым билетом позволит в удобном темпе познакомиться с экспозицией и глубже понять историю флота»
420 ₽ за билет

Последние отзывы на экскурсии

Д
Пивной Кёнигсберг с авторским пенным + шоу рыцарей
Замечательная экскурсия! Легкая, увлекательная, передающая часть колорита города. Пиво шикарно, угощение из строганины тоже никогда не оставило равнодушным. Рыцарский турнир очень впечатлил. Очерь рекомендуем к посещению!!
Замечательная экскурсия! Легкая, увлекательная, передающая часть колорита города. Пиво шикарно, угощение из строганины тоже никогда не
Вам был полезен этот отзыв?
Симонова
Пивной Кёнигсберг с авторским пенным + шоу рыцарей
Спасибо большое Ирине за знакомство с пивом.
Никогда не пробовала и решила где если не в Калининграде).
Очень комфортный автомобиль, поэтому поездка прошла супер.
Очень понравилось Рыцарское шоу и даже было время сфотографироваться.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Пивной Кёнигсберг с авторским пенным + шоу рыцарей
Ирина, большое спасибо за замечательный вечер! Прекрасный рассказ! Изумительное пиво и атмосферные места! Для нас это был заключительный вечер в Калининграде, и эта экскурсия только усилила наш восторг от пятидневного путешествия по городу!
Ирина, большое спасибо за замечательный вечер! Прекрасный рассказ! Изумительное пиво и атмосферные места! Для нас это
Ирина, большое спасибо за замечательный вечер! Прекрасный рассказ! Изумительное пиво и атмосферные места! Для нас это
Вам был полезен этот отзыв?
К
Пивной Кёнигсберг с авторским пенным + шоу рыцарей
Спасибо, было очень здорово!!!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Пивной Кёнигсберг с авторским пенным + шоу рыцарей
Замечательный экскурсовод, очень интересная программа. Все прошло очень комфортно и по домашнему.
Замечательный экскурсовод, очень интересная программа. Все прошло очень комфортно и по домашнему.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Пивной Кёнигсберг с авторским пенным + шоу рыцарей
Боже, это просто восторг! Было очень комфортно. Интересно. Узнала много всего о пиве и пивоварении. А еще и очень вкусно было)). Рекомендую от души. Ирина, спасибо большое за прекрасный вечер!
Вам был полезен этот отзыв?
Зимина
Пивной Кёнигсберг с авторским пенным + шоу рыцарей
Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
Вам был полезен этот отзыв?
Владимир
Пивной Кёнигсберг с авторским пенным + шоу рыцарей
Поездка очень понравилась.
Замечательно провёл время 👍 В будущем обязательно повторим 😉
Вам был полезен этот отзыв?
О
Пивной Кёнигсберг с авторским пенным + шоу рыцарей
Очень интересный вечер! Много интересного материала, гид владеет большим запасом знаний, видно что любит свой город, переживает за все, что
читать дальшеуменьшить

происходит в нем. Подача материала доступная, очень хорошо составлен маршрут поездки. Все очень понравилось! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым данное мероприятие. Огромное спасибо всем организаторам поездки!

Вам был полезен этот отзыв?
Галина
Пивной Кёнигсберг с авторским пенным + шоу рыцарей
Отличная экскурсия! Впечатления самые положительные, программа прекрасная!
Отличная экскурсия! Впечатления самые положительные, программа прекрасная!
Отличная экскурсия! Впечатления самые положительные, программа прекрасная!
Отличная экскурсия! Впечатления самые положительные, программа прекрасная!
Отличная экскурсия! Впечатления самые положительные, программа прекрасная!
Вам был полезен этот отзыв?

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Билеты на шоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Амалиенау и деньги + визит в Музей денег (билеты включены);
  2. Выставочный центр «Пакгауз»: билет и аудиоэкскурсия;
  3. Фридрихсбургские ворота: билет и аудиоэкскурсия в приложении.
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса;
  2. Кафедральный собор;
  3. Амалиенау;
  4. Танцующий лес;
  5. Рыбная деревня;
  6. Остров Канта;
  7. Высота Эфа;
  8. Набережная;
  9. Балтийское море;
  10. Королевский бор.
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июле 2026
Сейчас в Калининграде в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 420 до 800.
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2026 год по теме «Билеты на шоу», цены от 420₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь