Билеты
Амалиенау и деньги + визит в Музей денег (билеты включены)
Искусство жить и наука считать в Калининграде
Начало: В Центральном парке
«Билеты в Музей денег филиала Центрального банка входят в стоимость»
Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 09:30
3 июл в 09:30
6 июл в 09:30
800 ₽ за билет
Билеты
Выставочный центр «Пакгауз»: билет и аудиоэкскурсия
Начало: Набережная Петра Великого, 5
«Этот аудиотур в приложении включает единый входной билет на территорию бывшего морского порта в Калининграде и аудиоэкскурсию по выставочному комплексу «Пакгауз» Музея Мирового океана»
630 ₽ за билет
Билеты
Фридрихсбургские ворота: билет и аудиоэкскурсия в приложении
Начало: Ворота крепости Фридрихсбург
«Аудиоэкскурсия с включённым билетом позволит в удобном темпе познакомиться с экспозицией и глубже понять историю флота»
420 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
Д
Замечательная экскурсия! Легкая, увлекательная, передающая часть колорита города. Пиво шикарно, угощение из строганины тоже никогда не оставило равнодушным. Рыцарский турнир очень впечатлил. Очерь рекомендуем к посещению!!
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо большое Ирине за знакомство с пивом.
Никогда не пробовала и решила где если не в Калининграде).
Очень комфортный автомобиль, поэтому поездка прошла супер.
Очень понравилось Рыцарское шоу и даже было время сфотографироваться.
Никогда не пробовала и решила где если не в Калининграде).
Очень комфортный автомобиль, поэтому поездка прошла супер.
Очень понравилось Рыцарское шоу и даже было время сфотографироваться.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Ирина, большое спасибо за замечательный вечер! Прекрасный рассказ! Изумительное пиво и атмосферные места! Для нас это был заключительный вечер в Калининграде, и эта экскурсия только усилила наш восторг от пятидневного путешествия по городу!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Спасибо, было очень здорово!!!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Замечательный экскурсовод, очень интересная программа. Все прошло очень комфортно и по домашнему.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Боже, это просто восторг! Было очень комфортно. Интересно. Узнала много всего о пиве и пивоварении. А еще и очень вкусно было)). Рекомендую от души. Ирина, спасибо большое за прекрасный вечер!
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
Вам был полезен этот отзыв?
Поездка очень понравилась.
Замечательно провёл время 👍 В будущем обязательно повторим 😉
Замечательно провёл время 👍 В будущем обязательно повторим 😉
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень интересный вечер! Много интересного материала, гид владеет большим запасом знаний, видно что любит свой город, переживает за все, что
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия! Впечатления самые положительные, программа прекрасная!
Вам был полезен этот отзыв?
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Билеты на шоу»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июле 2026
Сейчас в Калининграде в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 420 до 800.
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2026 год по теме «Билеты на шоу», цены от 420₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь