Балтийск и Балтийская коса

Что вас ожидает:

На автомобиле, катере, пароме и пешком.

История Балтийска (до 1946 года г. Пиллау) берёт своё начало в XIII веке. За время своего существования город несколько раз переходил под контроль различных государств. А ещё Балтийск — город лебедей и кораблей. Лебеди живут здесь круглогодично, Вы можете увидеть их очень близко и сделать на память эффектные фото (ну и «правильный» корм у меня всегда с собой в трудные времена для птиц). В городе находится одна из самых крупных баз ВМФ РФ и часть кораблей стоит у берега и Вы их увидите с набережной. При желании можно совершить прогулку на катере по Калининградскому каналу и увидеть ещё больше кораблей, портовых сооружений и паромный терминал.

Далее переправляемся на пароме или катере на Балтийскую косу — длинную узкую полоску суши с песчаными дюнами и пляжами, протянувшуюся между водами Балтийского моря и Калининградского залива. Особенность Балтийской косы — наличие многочисленных фортификационных и инженерных сооружений: форт «Западный», Люнет, ангары аэродрома «Нойтиф», береговые батареи. Мы всё с Вами это увидим обязательно. На косе посетим с Вами самый западный музей РФ «Старый Люнет» — информационно-интерактивное парково-музейное пространство, созданное местными жителями, энтузиастами и активистами для сохранения природы, исторического и культурного наследия Балтийской косы для наших детей и потомков.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Экскурсия может быть изменена в случае отмены паромной переправы на Балтийскую косу из-за штормового ветра. По согласованию возможна замена на любую другую мою экскурсию.

Детские кресла предоставляются при необходимости.

Конечно же прогуляемся по живописному берегу косы вдоль исчезающего в штормовых волнах Балтийского моря Форта и сделаем красивые фотографии. А еще мы поищем кусочки янтаря на берегу… Именно на Балтийской косе вероятность найти янтарь близка к 100%. Летом Вас ждет отдых, пикник и купание в море. Всё наше путешествие я Вас сопровождаю, рассказываю, показываю, фотографирую. По вашему желанию можно всегда скорректировать маршрут. Ваши положительные эмоции от комфортного путешествия — главное!