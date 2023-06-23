Балтийск и Балтийская коса - страна с «диким» характером

Экскурсия на катере по Калининградскому каналу: портовые сооружения и корабли

5
2 отзыва
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Наша прогулка по городу включает в себя посещение практически всех достопримечательностей Балтийска.

Мы обойдем историческую часть города, здесь ещё сохранились несколько зданий довоенных времён: пехотные казармы, водонапорные башни, маяк, церковь и другие.

Увидим Крепость Пиллау со стороны (при желании посетим крепость и Музей Балтийского флота), прогуляемся по Морскому бульвару, увидим скульптуры и старые немецкие доты, дойдем до Северного мола и увидим памятник императрице Елизавете Петровне.
Балтийск и Балтийская коса - страна с «диким» характером
Балтийск и Балтийская коса - страна с «диким» характером
Балтийск и Балтийская коса - страна с «диким» характером
Балтийск и Балтийская коса - страна с «диким» характером
Балтийск и Балтийская коса - страна с «диким» характером
Балтийск и Балтийская коса - страна с «диким» характером
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
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окт
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Что вас ожидает:

  • Балтийск и Балтийская коса
  • Музей «Старый люнет»
  • Ангары аэродрома «Нойтиф»
  • Форт «Западный»
  • Северный и южный молы
  • Памятники Петру I, Елизавете Петровне
  • Маяк, набережная Балтийска
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • На автомобиле, катере, пароме и пешком.
  • История Балтийска (до 1946 года г. Пиллау) берёт своё начало в XIII веке. За время своего существования город несколько раз переходил под контроль различных государств. А ещё Балтийск — город лебедей и кораблей. Лебеди живут здесь круглогодично, Вы можете увидеть их очень близко и сделать на память эффектные фото (ну и «правильный» корм у меня всегда с собой в трудные времена для птиц). В городе находится одна из самых крупных баз ВМФ РФ и часть кораблей стоит у берега и Вы их увидите с набережной. При желании можно совершить прогулку на катере по Калининградскому каналу и увидеть ещё больше кораблей, портовых сооружений и паромный терминал.
  • Далее переправляемся на пароме или катере на Балтийскую косу — длинную узкую полоску суши с песчаными дюнами и пляжами, протянувшуюся между водами Балтийского моря и Калининградского залива. Особенность Балтийской косы — наличие многочисленных фортификационных и инженерных сооружений: форт «Западный», Люнет, ангары аэродрома «Нойтиф», береговые батареи. Мы всё с Вами это увидим обязательно. На косе посетим с Вами самый западный музей РФ «Старый Люнет» — информационно-интерактивное парково-музейное пространство, созданное местными жителями, энтузиастами и активистами для сохранения природы, исторического и культурного наследия Балтийской косы для наших детей и потомков.
Конечно же прогуляемся по живописному берегу косы вдоль исчезающего в штормовых волнах Балтийского моря Форта и сделаем красивые фотографии. А еще мы поищем кусочки янтаря на берегу… Именно на Балтийской косе вероятность найти янтарь близка к 100%. Летом Вас ждет отдых, пикник и купание в море. Всё наше путешествие я Вас сопровождаю, рассказываю, показываю, фотографирую. По вашему желанию можно всегда скорректировать маршрут. Ваши положительные эмоции от комфортного путешествия — главное!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсия может быть изменена в случае отмены паромной переправы на Балтийскую косу из-за штормового ветра. По согласованию возможна замена на любую другую мою экскурсию.
  • Детские кресла предоставляются при необходимости.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Фотографии на Ваш или мой телефон/фотоаппарат
Что не входит
  • Морское путешествие на катере при желании (2500-3500 руб. со всей компании)
  • Переправа на пароме (катере) (70-100 руб. в одну сторону с человека)
  • Билеты в музеи, крепость (цены и возможность уточняются, есть льготы)
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Место встречи: по договоренности из Калининграда(отель, апартаменты) бесплатно.
  • Возможен выезд и возврат из городов Янтарный, Пионерский, Светлогорск, Зеленоградск (цену трансфера обсуждается).
  • Возможно начало и окончание путешествия в аэропорту Храброво.
  • Экскурсия может быть изменена в случае отмены паромной переправы на Балтийскую косу из-за штормового ветра. По согласованию возможна замена на любую другую мою экскурсию.
  • Детские кресла предоставляются при необходимости.
  • Время путешествия: 7-10 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
23 июня 2023
Это была великолепная экскурсия. Гид Андрей просто топ за свои деньги. Много что рассказал, по тематике балтийской косы и в целом о Калининградской области. Если вы цените тематику 2 мировой войны, развалины, заброшки, немного экстрима, то Вам точно стоит поехать на балтийскую косу. Получите кучу эмоций, тонну интересной информации и вагон фотографии.
Е
15 мая 2023
Здорово показали Балтийск и косу со всех сторон! Посмотрели на замечательные виды и пляжи, послушали как использовалась коса и как образовался город, очень интересно. И очень печально видеть форт в таком состоянии, что скоро его не станет, потеряем ещё одно историческое место.

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Выездные

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