Здесь таится не только история, но и то, что дарит глазу незабываемые картины, а душе — лёгкость.



Здесь все стихии сплетутся в одну незабываемую прогулку.



Только представьте: девственная полоса суши, протянувшая свои пески между Балтийским морем и Калининградским заливом, дюны и россыпи янтаря! Чистейший воздух, аромат костра и сосен… На Балтийской косе нельзя просто побывать заскоком, здесь нужно быть.



Здесь нужно гулять, дышать, пить чай, слушать треск костра и шум волн.