Трекинг по Балтийской косе

Здесь таится не только история, но и то, что дарит глазу незабываемые картины, а душе - лёгкость

Здесь таится не только история, но и то, что дарит глазу незабываемые картины, а душе — лёгкость.

Здесь все стихии сплетутся в одну незабываемую прогулку.

Только представьте: девственная полоса суши, протянувшая свои пески между Балтийским морем и Калининградским заливом, дюны и россыпи янтаря! Чистейший воздух, аромат костра и сосен… На Балтийской косе нельзя просто побывать заскоком, здесь нужно быть.

Здесь нужно гулять, дышать, пить чай, слушать треск костра и шум волн.
Трекинг по Балтийской косе
Трекинг по Балтийской косе
Трекинг по Балтийской косе
Трекинг по Балтийской косе
Трекинг по Балтийской косе
Трекинг по Балтийской косе
Трекинг по Балтийской косе

Что вы увидите 🤩

  • город Балтийск
  • Балтийскую косу
  • море и Калининградский залив
  • отличные многокилометровые песчаные пляжи
  • музей «Старый люнет»
  • остатки форта «Западный»
  • аэродром Нойтиф и взлётную полосу
  • бункеры
  • ДОТы
  • арт-пространство
  • Также по вашему желанию в программу могут быть включены и другие достопримечательности.

Во время нашей пешеходной экскурсии мы будем идти в вашем темпе, делать необходимое количество остановок. Вы:

  • посетите музей «Старый люнет» и послушаете историю косы;
  • осмотрите остатки форта «Западный», который понемногу поглощает море;
  • прогуляетесь по пляжу, собирая янтарь, пообщаетесь с морем, попьете чай у костра;
  • посетите арт-пространство, где можно отдохнуть и перекусить;
  • побываете на обзорной площадке с видом на Калининградский залив;
  • сможете побродить по заброшенному бункеру и взлётной полосе, а также осмотрите остатки ангаров аэродрома Нойтиф.
  • получите хорошую визуализацию к последнему роману Алексея Иванова «Тени тевтонов».

С собой на экскурсии вам понадобятся:

  • В любом случае: деньги, вода, удобная обувь, небольшой перекус.
  • В прохладное время года: дополнительная кофта на случай ветра.
  • Летом: головной убор и пляжные принадлежности.
Обязательно захватите с собой хорошее настроение!

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
6 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • трансфер к месту старта и обратно
  • чай из местных трав у костра
  • и море впечатлений!
Что не входит
  • билет на паром — 70 руб/чел (дети до 5 лет бесплатно)
  • экскурсия в «Старый люнет» — 500 руб (за всех)
  • вам могут потребоваться дополнительные деньги на обед.
Где начинаем и завершаем
Начало: г. Калининград, пр-кт Победы д. 1, Центральный парк
Завершение: г. Калининград, проспект Победы д. 1, Центральный парк
Важная информация
  • С собой на экскурсии вам понадобятся:
  • В любом случае: деньги, вода, удобная обувь, небольшой перекус.
  • В прохладное время года: дополнительная кофта на случай ветра.
  • Летом: головной убор и пляжные принадлежности.
  • Обязательно захватите с собой хорошее настроение!
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по предварительной договоренности.
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

В любой день по предварительной договоренности.

Михаил П.
Михаил П.
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