Также по вашему желанию в программу могут быть включены и другие достопримечательности.
Во время нашей пешеходной экскурсии мы будем идти в вашем темпе, делать необходимое количество остановок. Вы:
посетите музей «Старый люнет» и послушаете историю косы;
осмотрите остатки форта «Западный», который понемногу поглощает море;
прогуляетесь по пляжу, собирая янтарь, пообщаетесь с морем, попьете чай у костра;
посетите арт-пространство, где можно отдохнуть и перекусить;
побываете на обзорной площадке с видом на Калининградский залив;
сможете побродить по заброшенному бункеру и взлётной полосе, а также осмотрите остатки ангаров аэродрома Нойтиф.
получите хорошую визуализацию к последнему роману Алексея Иванова «Тени тевтонов».
С собой на экскурсии вам понадобятся:
В любом случае: деньги, вода, удобная обувь, небольшой перекус.
В прохладное время года: дополнительная кофта на случай ветра.
Летом: головной убор и пляжные принадлежности.
Обязательно захватите с собой хорошее настроение!
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
6 200 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида
трансфер к месту старта и обратно
чай из местных трав у костра
и море впечатлений!
Что не входит
билет на паром — 70 руб/чел (дети до 5 лет бесплатно)
экскурсия в «Старый люнет» — 500 руб (за всех)
вам могут потребоваться дополнительные деньги на обед.
Где начинаем и завершаем
Начало: г. Калининград, пр-кт Победы д. 1, Центральный парк
Завершение: г. Калининград, проспект Победы д. 1, Центральный парк
Важная информация
С собой на экскурсии вам понадобятся:
В любом случае: деньги, вода, удобная обувь, небольшой перекус.
В прохладное время года: дополнительная кофта на случай ветра.
Летом: головной убор и пляжные принадлежности.
Обязательно захватите с собой хорошее настроение!
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по предварительной договоренности.
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.