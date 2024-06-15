Вас ждёт путешествие по знаковым местам Балтийского побережья.
За один день вы вдохновитесь уникальной природой Куршской косы — увидите самые живописные места нацпарка. Познакомитесь с курортными городами и полюбуетесь их архитектурой. Я расскажу историю этих мест и скорректирую маршрут по вашим предпочтениям.
За один день вы вдохновитесь уникальной природой Куршской косы — увидите самые живописные места нацпарка. Познакомитесь с курортными городами и полюбуетесь их архитектурой. Я расскажу историю этих мест и скорректирую маршрут по вашим предпочтениям.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Куршская коса. Я расскажу вам об орнитологическом полевом стационаре «Фрингилла» — старейшем в Европе. Вы узнаете, как здесь наблюдают за птицами, зачем их кольцуют и как отслеживают маршруты миграции.
Вы увидите:
- Высоту Мюллера — раскроете её секреты и насладитесь сказочными видами на море, озеро Чайка и окрестности
- Танцующий лес — таинственное место! Поговорим о том, почему стволы деревьев изогнуты и что об этом говорят легенды
- Высоту Эфа — самая высокая точка косы, с которой открывается прекрасный вид
- Атмосферный песчаный пляж
Зеленоградск. Прогуляемся по Курортному проспекту, вы рассмотрите уникальную архитектуру довоенного Кранца (так раньше назывался город). Увидите необычные светофоры и «жителей», которые по ним переходят.
Светлогорск — аутентичный «европейский» город. Я покажу вам его знаковые места: водонапорную башню и здание водолечебницы в стиле национального романтизма, скульптуру Германа Брахерта «Несущая воду» 1944 года, макет средневекового Кёнигсберга и многое другое.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается: экологический сбор — 450 руб. за автомобиль + 300 руб. /чел., дети до 12 лет бесплатно. Любые музеи, питание и личные расходы по желанию.
- Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды
Дополнительные опции
- За дополнительную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов области
- По запросу экскурсию можно провести и для большего числа путешественников, но только для вас и ваших близких (мы не совмещаем разные туристические группы)
- На определённые даты микроавтобус (7 мест) может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте, пожалуйста, в переписке
- Оплата за дополнительные часы согласовывается индивидуально
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 455 ₽
|Дети до 12 лет
|4 410 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 2973 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я родился и вырос в Калининградской области и более 10 лет провожу экскурсии по Куршской косе и другим удивительным местам нашего региона. Возможно проведение экскурсии наЗадать вопрос
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