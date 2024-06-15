Вас ждёт путешествие по знаковым местам Балтийского побережья. За один день вы вдохновитесь уникальной природой Куршской косы — увидите самые живописные места нацпарка. Познакомитесь с курортными городами и полюбуетесь их архитектурой. Я расскажу историю этих мест и скорректирую маршрут по вашим предпочтениям.

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за 1-3 человека или 4455 руб. за человека, если вас больше

от 18 316 ₽ за 1-3 человека или 4455 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Куршская коса. Я расскажу вам об орнитологическом полевом стационаре «Фрингилла» — старейшем в Европе. Вы узнаете, как здесь наблюдают за птицами, зачем их кольцуют и как отслеживают маршруты миграции.

Вы увидите:

Высоту Мюллера — раскроете её секреты и насладитесь сказочными видами на море, озеро Чайка и окрестности

Танцующий лес — таинственное место! Поговорим о том, почему стволы деревьев изогнуты и что об этом говорят легенды

Высоту Эфа — самая высокая точка косы, с которой открывается прекрасный вид

Атмосферный песчаный пляж

Зеленоградск. Прогуляемся по Курортному проспекту, вы рассмотрите уникальную архитектуру довоенного Кранца (так раньше назывался город). Увидите необычные светофоры и «жителей», которые по ним переходят.

Светлогорск — аутентичный «европейский» город. Я покажу вам его знаковые места: водонапорную башню и здание водолечебницы в стиле национального романтизма, скульптуру Германа Брахерта «Несущая воду» 1944 года, макет средневекового Кёнигсберга и многое другое.

Организационные детали

Отдельно оплачивается: экологический сбор — 450 руб. за автомобиль + 300 руб. /чел., дети до 12 лет бесплатно. Любые музеи, питание и личные расходы по желанию.

Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды

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