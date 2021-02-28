Групповая экскурсия из Калининграда: памятные места Светлогорска и Зеленоградска
Вас ожидает обзорная экскурсия по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску.
На подробной пешеходной экскурсии вы увидите достопримечательности курорта и Прогуляетесь по светлогорской морской набережной.
Далее вы посетите небольшой и удивительно уютный город Зеленоградск, в прошлом знаменитый королевский курорт балтийского побережья. Прогуляетесь по морскому променаду и главной пешеходной улице – Курортному проспекту.
На подробной пешеходной экскурсии вы увидите достопримечательности курорта и Прогуляетесь по светлогорской морской набережной.
Далее вы посетите небольшой и удивительно уютный город Зеленоградск, в прошлом знаменитый королевский курорт балтийского побережья. Прогуляетесь по морскому променаду и главной пешеходной улице – Курортному проспекту.
Ближайшие даты:
11
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Что вас ожидает:
- Г. Зеленоградск
- Г. Светлогорск
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ожидает обзорная экскурсия по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску. На подробной пешеходной экскурсии вы увидите достопримечательности курорта: памятный знак Томасу Манну, здание Курхауса и скульптуры авторства самого известного в Восточной Пруссии скульптора — Германа Брахерта, украшающие курорт, органный зал «Макаров» и знаменитую башню Водолечебницы, ставшую уже настоящим символом Светлогорска. Прогуляетесь по светлогорской морской набережной.
На питание отводится свободное время в г. Светлогорске (за доп. плату).
Далее вы посетите небольшой и удивительно уютный город Зеленоградск, в прошлом знаменитый королевский курорт балтийского побережья – Кранц. Увидите достопримечательности курорта: кирху Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, городской парк и водонапорную башню Кранца. Прогуляетесь по морскому променаду и главной пешеходной улице – Курортному проспекту. Большинство зданий на этой улице, как и всего исторического центра, сохранили первоначальный облик начала XX века.
По вторникам в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
- Личные расходы на еду и напитки
- Сувениры
- Выбор мест (посадка в автобус осуществляется в порядке «живой очереди» — кто первый пришел, тот занял лучшие места)
- Скрытые и обязательные дополнительные платежи
- Место начала и завершения?
- ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
- Когда и сколько длится?
- Когда: По вторникам в 10:00Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Важная информация
- Обратите внимание
- Что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста
- Приходите заранее!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 87 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила Алексеевна Кислицына
28 фев 2021
Л
Людмила Цыганова
4 ноя 2020
Экскурсия очень понравилась. Полный восторг. Много познавательной информации.
O
Olgalove
28 окт 2020
Замечательная экскурсия. Море впечатлений, море информации,и просто МОРЕ! По настоящему курортный городок,интересный во всех отношениях. Спасибо экскурсоводу Сергею за интересно проведенное время и водителю,кажется,Александру, за уют и микроклимат в автобусе на протяжении всей экскурсии. И,конечно, спасибо Андрею, за знакомство с замком Шаакен. Было познавательно и интересно.
Т
Татьяна Авдохина
7 окт 2020
V
Vladimir Pankrashkin
30 сен 2020
Е
Елена Банникова
15 сен 2020
И
Ирина Шубина
2 сен 2020
Экскурсия очень понравилась, гид Александр рассказал о достопримечательностях Светлогорска очень интересно. Но есть одно замечание: очень мало свободного времени, всего один час, этого хватает для того, чтобы перекусить, но пройтись самостоятельно по городу, полюбоваться красивейшей набережной времени нет. Как вариант, на посещение Янтарь-холла оставить 10 минут, вместо 40 или продлить экскурсию. С уважением Ирина Шубина
П
Павел П
2 сен 2020
D
Denis Muzykantov
30 авг 2020
Д
Денис Миронов
26 авг 2020
Е
Елена Обухова
20 авг 2020
Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Анатолию, который четко и увлеченно рассказывал о городе Светлогорске, замках, истории Кенигсберга. Очень хорошая экскурсия по замку Шаакен. Много свободного времени, никто не торопил.
М
Меликова Светлана
19 авг 2020
Т
Тихомирова Юлия
19 авг 2020
Щ
Щукин Владимир Петрович
13 авг 2020
И
Ирина Литвиненко
12 авг 2020
Отлично!
Ещё 72 отзыва
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