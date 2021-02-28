Вас ожидает обзорная экскурсия по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску. На подробной пешеходной экскурсии вы увидите достопримечательности курорта: памятный знак Томасу Манну, здание Курхауса и скульптуры авторства самого известного в Восточной Пруссии скульптора — Германа Брахерта, украшающие курорт, органный зал «Макаров» и знаменитую башню Водолечебницы, ставшую уже настоящим символом Светлогорска. Прогуляетесь по светлогорской морской набережной.

На питание отводится свободное время в г. Светлогорске (за доп. плату).

Далее вы посетите небольшой и удивительно уютный город Зеленоградск, в прошлом знаменитый королевский курорт балтийского побережья – Кранц. Увидите достопримечательности курорта: кирху Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, городской парк и водонапорную башню Кранца. Прогуляетесь по морскому променаду и главной пешеходной улице – Курортному проспекту. Большинство зданий на этой улице, как и всего исторического центра, сохранили первоначальный облик начала XX века.