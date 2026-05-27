Вы познакомитесь с увлекательным миром сельского хозяйства! Проследите за цепочкой производства натуральных продуктов: от зелёных лугов с альпийскими козами до рыбной фермы с кристально чистой водой.
Откроете секреты создания деликатесов, попробуете аутентичные сыры и узнаете, как рождается жизнь — от икринки до взрослой рыбы.
Описание экскурсии
Первая остановка — рыбная ферма
- Вы побываете в живописном месте Калининградской области.
- В инкубаторе понаблюдаете за процессом разведения рыбы от икринки до малька.
- Зайдёте в современную лабораторию, где познакомитесь с методами контроля качества воды.
- И сами покормите рыб в производственных помещениях.
Здесь вы узнаете:
- основы аквакультуры и современные методы разведения рыбы.
- как проходит путь от икринки до взрослой особи.
- какие требования предъявляют к воде и условиям содержания.
- чем занимается рыбовод и как устроена работа лаборатории.
- особенности кормления и ухода за рыбой.
Вторая остановка — экоферма
- Вы прогуляетесь по зелёным пастбищам, где пасутся альпийские козы.
- Познакомитесь с хозяйственными постройками фермы: здесь хранят и перерабатывают свежее молоко.
- Посетите производственный цех и проследите путь от молока до готовых сыров и десертов.
- Продегустируете местные коровьи и козьи сыры.
Вы услышите:
- как разводят альпийских коз и содержат их в экологически чистых условиях.
- какие технологии используют для получения молока и молочных продуктов.
- как рождаются разные виды сыров из козьего молока.
- секреты десертов на молочной основе.
- практические советы для создания собственных сырных изделий.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер, экскурсия по рыбной ферме, знакомство с экофермой и козочками альпийской породы, дегустация местных сыров.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 9 туристов
В Калининграде и области мы занимаемся приёмом организованных и сборных групп из России, Белоруссии и стран СНГ с 2002 года. Оказываем все виды туристических услуг — от автобусных трансферов и
