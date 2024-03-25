Почувствуйте себя дорогими гостями в Янтарном Крае! Мы встретим вас в аэропорту (выбирайте утренние рейсы) и сразу отправимся в путешествие!
Ближайшие даты:
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от 10 791 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Росгартенские Ворота
- Башня Дона
- Площадь Победы
- Амалиенау
- Ратсхоф
- Набережная порта
- Бранденбургские Ворота
- Музей марципана
- Остров Канта
- Кафедральный Собор
- Зеленоградск
- Музей Истории и архитектуры Кенигсберга (по желанию)
- Променад
- Виллы довоенной постройки
Описание
Что вас ожидает:Аэропорт Храброво находится между Калининградом и Зеленоградском, поэтому в зависимости от места Вашего размещения мы выберем, что же посетим первым — современный Калининград, в прошлом крепость Кенигсберг, или очаровательный Зеленоградск — бывший королевский курорт Кранц.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- "Услуги гида"
- Что не входит
- "Билеты в музей"
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт ХрабровоЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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