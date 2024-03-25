Экскурсия+трансфер: Калининград и Зеленоградск из аэропорта

Индивидуальный трансфер в Калининграде
Почувствуйте себя дорогими гостями в Янтарном Крае! Мы встретим вас в аэропорту (выбирайте утренние рейсы) и сразу отправимся в путешествие!
Экскурсия+трансфер: Калининград и Зеленоградск из аэропорта
Экскурсия+трансфер: Калининград и Зеленоградск из аэропорта
Экскурсия+трансфер: Калининград и Зеленоградск из аэропорта
Ближайшие даты:
25
мар
1
апр
2
апр
4
апр
5
апр
6
апр
13
апр
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даты

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный билетот 10 791 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Росгартенские Ворота
  • Башня Дона
  • Площадь Победы
  • Амалиенау
  • Ратсхоф
  • Набережная порта
  • Бранденбургские Ворота
  • Музей марципана
  • Остров Канта
  • Кафедральный Собор
  • Зеленоградск
  • Музей Истории и архитектуры Кенигсберга (по желанию)
  • Променад
  • Виллы довоенной постройки

Описание

Что вас ожидает:Аэропорт Храброво находится между Калининградом и Зеленоградском, поэтому в зависимости от места Вашего размещения мы выберем, что же посетим первым — современный Калининград, в прошлом крепость Кенигсберг, или очаровательный Зеленоградск — бывший королевский курорт Кранц.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • "Услуги гида"
Что не входит
  • "Билеты в музей"
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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