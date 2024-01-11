Почувствуйте себя дорогими гостями в Янтарном крае! Мы встретимся с вами в аэропорту (выбирайте утренние рейсы!) и сразу отправимся в путешествие. Калининград откроется вам архитектурным калейдоскопом — от средневекового Кафедрального собора до футуристических зданий современности. А Зеленоградск порадует знаменитыми «кошачьими» местечками.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

за 1-3 человека или 2870 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Аэропорт Храброво находится между Калининградом и Зеленоградском, поэтому в зависимости от места вашего размещения мы выберем, что посетим первым — современный Калининград, в прошлом крепость Кёнигсберг, или очаровательный Зеленоградск — бывший королевский курорт Кранц.

Калининград

Башни и крепостные валы, городские ворота и пруды — мы соберём факты этого города от Пруссии до России как бусины на нить истории семи веков. Вы увидите:

Росгартенские ворота — одни из самых красивых городских ворот

Башню Дона, где в апреле 1945 года закончился штурм Кёнигсберга и было поднято Красное знамя

Скульптуру «Борющиеся зубры», полную зашифрованных символов

Остров Канта с величественным Кафедральным собором, сохранившимся после Второй мировой войны

Бранденбургские ворота — единственные из городских ворот Кёнигсберга, которые сохранили свою транспортную функцию

Рабочий район Ратсхоф с очаровательными таунхаусами и престижный район Амалиенау с великолепными виллами зажиточных кёнигсбержцев

Музей марципана, где можно отведать настоящий марципановый кофе и узнать любопытные факты о лакомстве, прославившем Кёнигсберг на всю Европу

Представителей семейки Хомлинов — маленьких хранителей Калининграда

Зеленоградск

Котоградск — именно так называют сегодня наш Зеленоградск. Пушистые жители будут встречаться вам на каждом шагу. Кото-шеф и кото-общежитие, котофейня и музей Муррариум — это их город! В программе:

Домик, где останавливалась королева Луиза, когда бежала от Наполеона

Курортный проспект — очаровательная улица в европейском стиле

Кошачье общежитие — маленькие домики-копии вилл Зеленоградска

Виллы в югендстиле

Музей истории и архитектуры «Кенигсберг» (по желанию), где вы вы увидите здания, которые не сохранились после войны

По пути я расскажу вам как зародился и процветал город на Королевской горе, почему именно Кранц стал первым королевским курортом Пруссии и почему сейчас этот город называют Котоградск.

Организационные детали