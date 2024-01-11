Открыть для себя средневековый Кёнигсберг и королевский Кранц по пути из аэропорта в отель
Калининград откроется вам архитектурным калейдоскопом — от средневекового Кафедрального собора до футуристических зданий современности. А Зеленоградск порадует знаменитыми «кошачьими» местечками.
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Описание
Что вас ожидает
Аэропорт Храброво находится между Калининградом и Зеленоградском, поэтому в зависимости от места вашего размещения мы выберем, что посетим первым — современный Калининград, в прошлом крепость Кёнигсберг, или очаровательный Зеленоградск — бывший королевский курорт Кранц.
Калининград
Башни и крепостные валы, городские ворота и пруды — мы соберём факты этого города от Пруссии до России как бусины на нить истории семи веков. Вы увидите:
- Росгартенские ворота — одни из самых красивых городских ворот
- Башню Дона, где в апреле 1945 года закончился штурм Кёнигсберга и было поднято Красное знамя
- Скульптуру «Борющиеся зубры», полную зашифрованных символов
- Остров Канта с величественным Кафедральным собором, сохранившимся после Второй мировой войны
- Бранденбургские ворота — единственные из городских ворот Кёнигсберга, которые сохранили свою транспортную функцию
- Рабочий район Ратсхоф с очаровательными таунхаусами и престижный район Амалиенау с великолепными виллами зажиточных кёнигсбержцев
- Музей марципана, где можно отведать настоящий марципановый кофе и узнать любопытные факты о лакомстве, прославившем Кёнигсберг на всю Европу
- Представителей семейки Хомлинов — маленьких хранителей Калининграда
Зеленоградск
Котоградск — именно так называют сегодня наш Зеленоградск. Пушистые жители будут встречаться вам на каждом шагу. Кото-шеф и кото-общежитие, котофейня и музей Муррариум — это их город! В программе:
- Домик, где останавливалась королева Луиза, когда бежала от Наполеона
- Курортный проспект — очаровательная улица в европейском стиле
- Кошачье общежитие — маленькие домики-копии вилл Зеленоградска
- Виллы в югендстиле
- Музей истории и архитектуры «Кенигсберг» (по желанию), где вы вы увидите здания, которые не сохранились после войны
По пути я расскажу вам как зародился и процветал город на Королевской горе, почему именно Кранц стал первым королевским курортом Пруссии и почему сейчас этот город называют Котоградск.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле Citroen C4 Picasso или микроавтобусе Ford Transit/Volkswagen Caravelle. Есть детское кресло и бустеры.
- Мы заберём вас из аэропорта и после экскурсии отвезём по указанному адресу
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты в Музей истории и архитектуры «Кёнигсберг» (500 руб. /чел.) и обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту Храброво
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.