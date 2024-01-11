Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Индивидуальный трансфер в Калининграде

Открыть для себя средневековый Кёнигсберг и королевский Кранц по пути из аэропорта в отель

Почувствуйте себя дорогими гостями в Янтарном крае! Мы встретимся с вами в аэропорту (выбирайте утренние рейсы!) и сразу отправимся в путешествие.

Калининград откроется вам архитектурным калейдоскопом — от средневекового Кафедрального собора до футуристических зданий современности. А Зеленоградск порадует знаменитыми «кошачьими» местечками.
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
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Описание

Что вас ожидает

Аэропорт Храброво находится между Калининградом и Зеленоградском, поэтому в зависимости от места вашего размещения мы выберем, что посетим первым — современный Калининград, в прошлом крепость Кёнигсберг, или очаровательный Зеленоградск — бывший королевский курорт Кранц.

Калининград

Башни и крепостные валы, городские ворота и пруды — мы соберём факты этого города от Пруссии до России как бусины на нить истории семи веков. Вы увидите:

  • Росгартенские ворота — одни из самых красивых городских ворот
  • Башню Дона, где в апреле 1945 года закончился штурм Кёнигсберга и было поднято Красное знамя
  • Скульптуру «Борющиеся зубры», полную зашифрованных символов
  • Остров Канта с величественным Кафедральным собором, сохранившимся после Второй мировой войны
  • Бранденбургские ворота — единственные из городских ворот Кёнигсберга, которые сохранили свою транспортную функцию
  • Рабочий район Ратсхоф с очаровательными таунхаусами и престижный район Амалиенау с великолепными виллами зажиточных кёнигсбержцев
  • Музей марципана, где можно отведать настоящий марципановый кофе и узнать любопытные факты о лакомстве, прославившем Кёнигсберг на всю Европу
  • Представителей семейки Хомлинов — маленьких хранителей Калининграда

Зеленоградск

Котоградск — именно так называют сегодня наш Зеленоградск. Пушистые жители будут встречаться вам на каждом шагу. Кото-шеф и кото-общежитие, котофейня и музей Муррариум — это их город! В программе:

  • Домик, где останавливалась королева Луиза, когда бежала от Наполеона
  • Курортный проспект — очаровательная улица в европейском стиле
  • Кошачье общежитие — маленькие домики-копии вилл Зеленоградска
  • Виллы в югендстиле
  • Музей истории и архитектуры «Кенигсберг» (по желанию), где вы вы увидите здания, которые не сохранились после войны

По пути я расскажу вам как зародился и процветал город на Королевской горе, почему именно Кранц стал первым королевским курортом Пруссии и почему сейчас этот город называют Котоградск.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле Citroen C4 Picasso или микроавтобусе Ford Transit/Volkswagen Caravelle. Есть детское кресло и бустеры.
  • Мы заберём вас из аэропорта и после экскурсии отвезём по указанному адресу
  • Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты в Музей истории и архитектуры «Кёнигсберг» (500 руб. /чел.) и обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту Храброво
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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