Гурьевск - Полесск: дорогами тевтонов (из Калининграда)

Заглянуть в средневековые замки Нойхаузен, Лабиау и подняться на немецкий маяк
Это путешествие познакомит вас с историей Восточной Пруссии, её легендами и архитектурным наследием.

Вы прогуляетесь по тевтонским замкам Нойхаузен и Лабиау, где погрузитесь в эпоху рыцарей и прекрасных дам.

Побродите по симпатичным улочкам Полесска, отведаете эля в пивоварне 19 века и подниметесь на маяк на берегу Куршского залива.
Гурьевск - Полесск: дорогами тевтонов (из Калининграда)© Сергей
Описание экскурсии

Мистическая увертюра

Вы увидите Пирамиду Предсказателей — самый загадочный памятник Кёнигсберга. Я расскажу, кому он посвящён, как связан с оккультными учениями и зачем к нему прикасался фюрер. Затем мы отправимся к средневековому замку Нойхаузен, на кирпичах которого навсегда отпечатались следы собачьих лап. Вы услышите истории о безголовых рыцарях и монашках, которые въезжают в призрачные врата.

Каменная экспозиция

По дороге в Полесск заедем в лютеранскую кирху Гросс Легиттен. В самом городе вас ждёт здание старинной пивоварни — гордость немецких мастеров. Сегодня здесь работает музей и предлагают попробовать напиток, сваренный по древним рецептам. Далее — тевтонский замок Лабиау, помнящий герцога Альбрехта, королеву Луизу и Наполеона.

Водная феерия

Вы поймёте, почему эту местность называют Восточно-Прусской Венецией. Мы пройдём по набережной реки Дейма, поднимемся на разводной Орлиный мост и проедем вдоль живописного Полесского канала. И остановимся у маяка начала прошлого века, откуда открывается величественный вид на Куршский залив.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Lancer, есть автокресло

Отдельно оплачиваются входные билеты:

  • замок Нойхаузен (ежедневно): взрослый — 500 ₽, льготные — 250 ₽
  • кирха Гросс Легиттен (ежедневно) — 100 ₽ за чел.
  • замок Лабиау (по субботам и воскресеньям): взрослый — 200 ₽, детский — 150 ₽
  • пивоварня «Бланкенштайн» (ежедневно): самостоятельно — 250 ₽ за чел, с экскурсией — 600 ₽ за чел.
  • старый маяк в Заливино (среда-воскресенье): взрослый — 200 ₽, льготные — 150 ₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 5935 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так
читать дальше

себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху. Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.

