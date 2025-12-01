Гурьевск - Полесск: дорогами тевтонов (из Калининграда)
Заглянуть в средневековые замки Нойхаузен, Лабиау и подняться на немецкий маяк
Это путешествие познакомит вас с историей Восточной Пруссии, её легендами и архитектурным наследием.
Вы прогуляетесь по тевтонским замкам Нойхаузен и Лабиау, где погрузитесь в эпоху рыцарей и прекрасных дам.
Побродите по симпатичным улочкам Полесска, отведаете эля в пивоварне 19 века и подниметесь на маяк на берегу Куршского залива.
Описание экскурсии
Мистическая увертюра
Вы увидите Пирамиду Предсказателей — самый загадочный памятник Кёнигсберга. Я расскажу, кому он посвящён, как связан с оккультными учениями и зачем к нему прикасался фюрер. Затем мы отправимся к средневековому замку Нойхаузен, на кирпичах которого навсегда отпечатались следы собачьих лап. Вы услышите истории о безголовых рыцарях и монашках, которые въезжают в призрачные врата.
Каменная экспозиция
По дороге в Полесск заедем в лютеранскую кирху Гросс Легиттен. В самом городе вас ждёт здание старинной пивоварни — гордость немецких мастеров. Сегодня здесь работает музей и предлагают попробовать напиток, сваренный по древним рецептам. Далее — тевтонский замок Лабиау, помнящий герцога Альбрехта, королеву Луизу и Наполеона.
Водная феерия
Вы поймёте, почему эту местность называют Восточно-Прусской Венецией. Мы пройдём по набережной реки Дейма, поднимемся на разводной Орлиный мост и проедем вдоль живописного Полесского канала. И остановимся у маяка начала прошлого века, откуда открывается величественный вид на Куршский залив.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Lancer, есть автокресло
замок Лабиау (по субботам и воскресеньям): взрослый — 200 ₽, детский — 150 ₽
пивоварня «Бланкенштайн» (ежедневно): самостоятельно — 250 ₽ за чел, с экскурсией — 600 ₽ за чел.
старый маяк в Заливино (среда-воскресенье): взрослый — 200 ₽, льготные — 150 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 5935 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так читать дальше
себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху.
Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.