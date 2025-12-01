Это путешествие познакомит вас с историей Восточной Пруссии, её легендами и архитектурным наследием. Вы прогуляетесь по тевтонским замкам Нойхаузен и Лабиау, где погрузитесь в эпоху рыцарей и прекрасных дам. Побродите по симпатичным улочкам Полесска, отведаете эля в пивоварне 19 века и подниметесь на маяк на берегу Куршского залива.

Описание экскурсии

Мистическая увертюра

Вы увидите Пирамиду Предсказателей — самый загадочный памятник Кёнигсберга. Я расскажу, кому он посвящён, как связан с оккультными учениями и зачем к нему прикасался фюрер. Затем мы отправимся к средневековому замку Нойхаузен, на кирпичах которого навсегда отпечатались следы собачьих лап. Вы услышите истории о безголовых рыцарях и монашках, которые въезжают в призрачные врата.

Каменная экспозиция

По дороге в Полесск заедем в лютеранскую кирху Гросс Легиттен. В самом городе вас ждёт здание старинной пивоварни — гордость немецких мастеров. Сегодня здесь работает музей и предлагают попробовать напиток, сваренный по древним рецептам. Далее — тевтонский замок Лабиау, помнящий герцога Альбрехта, королеву Луизу и Наполеона.

Водная феерия

Вы поймёте, почему эту местность называют Восточно-Прусской Венецией. Мы пройдём по набережной реки Дейма, поднимемся на разводной Орлиный мост и проедем вдоль живописного Полесского канала. И остановимся у маяка начала прошлого века, откуда открывается величественный вид на Куршский залив.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Lancer, есть автокресло

Отдельно оплачиваются входные билеты: