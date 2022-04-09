Правдинск-Фридланд: кирха, Наполеон и ГЭС
Час пути — и мы в живописном Фридланде. На прогулке вы увидите кусочек средневековой городской стены, услышите легенду Фридландского герба и отыщете его на старинной стене. Полюбуетесь деталями богатых особняков, которые сохранились с немецких времен.
Наша главная цель здесь — бывшая орденская кирха 14 века, а сейчас храм Св. Георгия Победоносца. По винтовой лестнице поднимемся на его смотровую, откуда городок как на ладони: рыночная площадь, Мельничный пруд, примыкающие друг к другу домики с черепичными крышами, водонапорная башня и старинная действующая гимназия.
Отдельно поговорим о роковом 1807-ом, когда под Фридландом столкнулись французская и русская армии. Мы расскажем о героях того сражения, покажем место, где жил Наполеон, госпиталь и мемориал погибшим русским солдатам.
Кроме того, пройдем по подвесному мосту через реку Лава и доедем до Правдинской ГЭС, красивой, мощной и знаменитой тем, что ее построил автор Могилы Канта у стен Кёнигсбергского собора.
Тридцать три дома сохранили свой средневековый шарм, поэтому Железнодорожный напоминает баварские городки. Здесь мы вновь будем искать детали: эркеры, фахверковые фасады, резные дубовые двери, фамильные гербы. Поднимемся по немецкой брусчатке на высокий холм к руинам рыцарского замка и спустимся к руинам старой мельницы у воды — это место силы.
В финале путешествия вас ждет Георгенфельде — крупнейший шлюз Мазурского канала. Если вы не боитесь высоты, поднимемся на сооружение, чтобы оценить всю грандиозность немецких шлюзов.
Уцелевший средневековый храм, фахверковые улочки, колоритная мельница, индустриальный пейзаж со шлюзом и грохочущей водой — эти и другие места на юго-востоке Калининградской области подарят вам много ракурсов и идей для оригинальных снимков.