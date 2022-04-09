Что вас ожидает

Правдинск-Фридланд: кирха, Наполеон и ГЭС

Час пути — и мы в живописном Фридланде. На прогулке вы увидите кусочек средневековой городской стены, услышите легенду Фридландского герба и отыщете его на старинной стене. Полюбуетесь деталями богатых особняков, которые сохранились с немецких времен.

Наша главная цель здесь — бывшая орденская кирха 14 века, а сейчас храм Св. Георгия Победоносца. По винтовой лестнице поднимемся на его смотровую, откуда городок как на ладони: рыночная площадь, Мельничный пруд, примыкающие друг к другу домики с черепичными крышами, водонапорная башня и старинная действующая гимназия.

Отдельно поговорим о роковом 1807-ом, когда под Фридландом столкнулись французская и русская армии. Мы расскажем о героях того сражения, покажем место, где жил Наполеон, госпиталь и мемориал погибшим русским солдатам.

Кроме того, пройдем по подвесному мосту через реку Лава и доедем до Правдинской ГЭС, красивой, мощной и знаменитой тем, что ее построил автор Могилы Канта у стен Кёнигсбергского собора.

Железнодорожный-Гердауэн

Тридцать три дома сохранили свой средневековый шарм, поэтому Железнодорожный напоминает баварские городки. Здесь мы вновь будем искать детали: эркеры, фахверковые фасады, резные дубовые двери, фамильные гербы. Поднимемся по немецкой брусчатке на высокий холм к руинам рыцарского замка и спустимся к руинам старой мельницы у воды — это место силы.

Шлюз Мазурского канала — для любителей острых ощущений

В финале путешествия вас ждет Георгенфельде — крупнейший шлюз Мазурского канала. Если вы не боитесь высоты, поднимемся на сооружение, чтобы оценить всю грандиозность немецких шлюзов.

Время для фотографий

Уцелевший средневековый храм, фахверковые улочки, колоритная мельница, индустриальный пейзаж со шлюзом и грохочущей водой — эти и другие места на юго-востоке Калининградской области подарят вам много ракурсов и идей для оригинальных снимков.

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