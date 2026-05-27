Куршская коса — это уникальный хрупкий мир. Дюны, море и сосны живут здесь своей особой жизнью. На экскурсии мы познакомим вас с ними. Вы пройдёте по Танцующему лесу и подниметесь на высоту Эфа.
А затем перенесётесь в другое измерение — к готическим сводам замка Нойхаузен и историям о рыцарях и не только.
Описание экскурсии
- Танцующий лес. Прогулка среди причудливо изогнутых сосен.
- Высота Эфа. Смотровая площадка с видом на море, залив, дюны и посёлок Морское.
- Замок Нойхаузен. Подлинные готические своды, подвалы, фрагменты оборонительных стен и истории о рыцарях, охотах и дубе-долгожителе, который растёт у стен замка уже почти век.
Примерный тайминг
- Переезд из Калининграда — 1 час.
- Танцующий лес — 40 минут.
- Высота Эфа — 1,5 часа.
- Переезд к замку Нойхаузен — около 1 часа.
- Экскурсия по замку — 1 час.
- Возвращение в Калининград — 40 минут.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автобусе туристического класса.
- Дополнительно оплачиваются обед — по желанию, экосбор — 400 ₽ за чел., бесплатно дети до 18 лет и пенсионеры, билеты в замок Нойхаузен — 1000 ₽ за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в пятницу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Пенсионеры, студенты, школьники
|1750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1419 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области — максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.
