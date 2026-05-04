Мои заказы

Кафедральный собор Кёнигсберга: история города в каждом камне

Исследовать остров Канта - от тевтонских рыцарей до современного Калининграда
На неспешной прогулке по брусчатке острова Кнайпхоф мы окунёмся в живую летопись Калининграда.

У великого хранителя времени — Кафедрального собора — раскроем тайну места, где зародился древний город. Прикоснёмся к суровой славе Тевтонского ордена. Рассмотрим старинный мост 16 века и навестим бронзового хомлина Карла. А завершим экскурсию у подножия маяка.
5
3 отзыва
Кафедральный собор Кёнигсберга: история города в каждом камне
Кафедральный собор Кёнигсберга: история города в каждом камне
Кафедральный собор Кёнигсберга: история города в каждом камне

Описание экскурсии

Место, где начинался Кёнигсберг

Вы узнаете, как были основаны Альтштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт и как их объединение заложило фундамент для столицы Восточной Пруссии, наследником которой стал Калининград.

Остров Канта

Посетим остров Кнайпхоф — исторический центр старого Кёнигсберга. У стен Кафедрального собора вспомним о прусских вождях, тевтонских рыцарях и великих магистрах ордена. Остановимся у памятников Петру I, герцогу Альбрехту и сможем почтить память Иммануила Канта у его усыпальницы.

Малые часовни великого собора

Рассмотрим эпитафии — каменные плиты, хранящие память о жителях старого города. И познакомимся с двумя духовными «ключами» собора: православной часовней иконы Божией Матери «Нерушимая Стена» и аскетичной Евангелическо-Лютеранской.

Легенды Медового моста

Здесь вы услышите историю о крошечных хранителях города — хомлинах. И мы непременно навестим их главу, самого почтенного дедушку Карла.

Рыбная деревня: дух старины

Мы пройдём по живописному кварталу, поговорим о синагоге старого Кёнигсберга, а после при желании вы сможете подняться на маяк и полюбоваться городом с высоты.

Организационные детали

  • Собор осматриваем снаружи, внутрь вы можете зайти самостоятельно после экскурсии
  • В середине маршрута можно сделать паузу, чтобы вы могли купить кофе, мороженое или местные сыры
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У маяка в Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина
Дина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 982 туристов
Я дипломированный гид по Калининграду и Калининградской области и человек, влюблённый в свой город. Хотите познакомиться с Калининградом? Увидеть в современном городе черты старого Кёнигсберга? Узнать его тайны и городские
читать дальшеуменьшить

легенды? Тогда я предлагаю для вас авторские экскурсии по Калининграду – Кёнигсбергу! Также экскурсии для вас проводят мои коллеги — дипломированные и опытные гиды. Ждём вас на индивидуальных экскурсиях, автомобильных и пешеходных.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
2 мая 2026 встретились с Диной. И она провела нам потрясающую экскурсию. Мы были ограничены во времени. Поэтому формат экскурсии нас устраивал: без чрезмерных дат, но абсолютно информативно, с полным представлением об истории Калининграда в целом. А не только кафедрального собора. У Дины потрясающее чувство юмора. Короче, остались в самых приятных впечатлениях. Рекомендую!
Н
Были сегодня на данной экскурсии. Полтора часа пролетели на одном дыхании, узнали много интересных фактов, рекомендую однозначно данную экскурсию и экскурсовода Дину.
Анастасия
Очень довольны экскурсией! Искали непродолжительный пеший вариант для первого знакомства с Калининградом. Дина полностью оправдала ожидания! Легкая подача материала, хороший маршрут! Экскурсия прошла позитивно и информативно) рекомендуем!

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Кафедральный собор Кёнигсберга: история города в каждом камне»

Сердце Кёнигсберга: прошлое и настоящее
Пешая
2 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сердце Кёнигсберга: прошлое и настоящее
Откройте тайны острова Канта, прогуливаясь по историческим местам. Узнайте о философе Кантe, герцоге Альбрехте и семи мостах Кёнигсберга
Начало: Медовый мост
7 мая в 10:00
8 мая в 10:00
5200 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
На автобусе
3 часа
-
10%
335 отзывов
Групповая
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
Калининград за 3 часа: эпохи, интриги, шокирующее прошлое и философский остров Канта
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
900 ₽1000 ₽ за человека
Из Кёнигсберга в Калининград: сквозь века
На автобусе
3 часа
4 отзыва
Групповая
Из Кёнигсберга в Калининград: сквозь века
От средневековых крепостей до Янтарной комнаты - познакомиться с городом на обзорной экскурсии
Начало: На улице Шевченко
Расписание: ежедневно в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1200 ₽ за человека
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
Пешая
1 час
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
Узнайте о немецких и русских корнях Калининграда через Кафедральный собор. Прогулка вокруг здания откроет двери в прошлое и расскажет о судьбе города
Начало: В Рыбной деревне
Завтра в 20:30
7 мая в 20:30
от 3000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
5%
Скидка при заказе до 25 мая
4520выгода 226 ₽
от 4294 ₽ за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.