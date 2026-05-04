Кафедральный собор Кёнигсберга: история города в каждом камне
Исследовать остров Канта - от тевтонских рыцарей до современного Калининграда
На неспешной прогулке по брусчатке острова Кнайпхоф мы окунёмся в живую летопись Калининграда.
У великого хранителя времени — Кафедрального собора — раскроем тайну места, где зародился древний город. Прикоснёмся к суровой славе Тевтонского ордена. Рассмотрим старинный мост 16 века и навестим бронзового хомлина Карла. А завершим экскурсию у подножия маяка.
Вы узнаете, как были основаны Альтштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт и как их объединение заложило фундамент для столицы Восточной Пруссии, наследником которой стал Калининград.
Остров Канта
Посетим остров Кнайпхоф — исторический центр старого Кёнигсберга. У стен Кафедрального собора вспомним о прусских вождях, тевтонских рыцарях и великих магистрах ордена. Остановимся у памятников Петру I, герцогу Альбрехту и сможем почтить память Иммануила Канта у его усыпальницы.
Малые часовни великого собора
Рассмотрим эпитафии — каменные плиты, хранящие память о жителях старого города. И познакомимся с двумя духовными «ключами» собора: православной часовней иконы Божией Матери «Нерушимая Стена» и аскетичной Евангелическо-Лютеранской.
Легенды Медового моста
Здесь вы услышите историю о крошечных хранителях города — хомлинах. И мы непременно навестим их главу, самого почтенного дедушку Карла.
Рыбная деревня: дух старины
Мы пройдём по живописному кварталу, поговорим о синагоге старого Кёнигсберга, а после при желании вы сможете подняться на маяк и полюбоваться городом с высоты.
Организационные детали
Собор осматриваем снаружи, внутрь вы можете зайти самостоятельно после экскурсии
В середине маршрута можно сделать паузу, чтобы вы могли купить кофе, мороженое или местные сыры
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У маяка в Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 982 туристов
Я дипломированный гид по Калининграду и Калининградской области и человек, влюблённый в свой город. Хотите познакомиться с Калининградом? Увидеть в современном городе черты старого Кёнигсберга? Узнать его тайны и городские читать дальшеуменьшить
легенды? Тогда я предлагаю для вас авторские экскурсии по Калининграду – Кёнигсбергу!
Также экскурсии для вас проводят мои коллеги — дипломированные и опытные гиды. Ждём вас на индивидуальных экскурсиях, автомобильных и пешеходных.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталия
2 мая 2026 встретились с Диной. И она провела нам потрясающую экскурсию. Мы были ограничены во времени. Поэтому формат экскурсии нас устраивал: без чрезмерных дат, но абсолютно информативно, с полным представлением об истории Калининграда в целом. А не только кафедрального собора. У Дины потрясающее чувство юмора. Короче, остались в самых приятных впечатлениях. Рекомендую!
Н
Наталья
Были сегодня на данной экскурсии. Полтора часа пролетели на одном дыхании, узнали много интересных фактов, рекомендую однозначно данную экскурсию и экскурсовода Дину.
Анастасия
Очень довольны экскурсией! Искали непродолжительный пеший вариант для первого знакомства с Калининградом. Дина полностью оправдала ожидания! Легкая подача материала, хороший маршрут! Экскурсия прошла позитивно и информативно) рекомендуем!
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Кафедральный собор Кёнигсберга: история города в каждом камне»