На неспешной прогулке по брусчатке острова Кнайпхоф мы окунёмся в живую летопись Калининграда. У великого хранителя времени — Кафедрального собора — раскроем тайну места, где зародился древний город. Прикоснёмся к суровой славе Тевтонского ордена. Рассмотрим старинный мост 16 века и навестим бронзового хомлина Карла. А завершим экскурсию у подножия маяка.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Место, где начинался Кёнигсберг

Вы узнаете, как были основаны Альтштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт и как их объединение заложило фундамент для столицы Восточной Пруссии, наследником которой стал Калининград.

Остров Канта

Посетим остров Кнайпхоф — исторический центр старого Кёнигсберга. У стен Кафедрального собора вспомним о прусских вождях, тевтонских рыцарях и великих магистрах ордена. Остановимся у памятников Петру I, герцогу Альбрехту и сможем почтить память Иммануила Канта у его усыпальницы.

Малые часовни великого собора

Рассмотрим эпитафии — каменные плиты, хранящие память о жителях старого города. И познакомимся с двумя духовными «ключами» собора: православной часовней иконы Божией Матери «Нерушимая Стена» и аскетичной Евангелическо-Лютеранской.

Легенды Медового моста

Здесь вы услышите историю о крошечных хранителях города — хомлинах. И мы непременно навестим их главу, самого почтенного дедушку Карла.

Рыбная деревня: дух старины

Мы пройдём по живописному кварталу, поговорим о синагоге старого Кёнигсберга, а после при желании вы сможете подняться на маяк и полюбоваться городом с высоты.

Организационные детали