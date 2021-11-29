Об экскурсии

Калининград сочетает артефакты разных времен. Вы посетите остров Канта и увидите, что осталось от некогда величественного Королевского замка. Пройдете по сохранившимся улочкам района Штайндамм и оцените Рыбную деревню в прусском стиле.

Я расскажу, как складывалась история города и чем он живет сегодня. Загадка семи мостов, тайна философского камня И. Канта, Восточная ярмарка, «гестапо» – эти и многие другие темы, которые мы затронем в ходе нашей прогулки. Пройдемся по набережной Музея Мирового океана, заглянем в мастерскую хомлинов, увидим сохранившиеся элементы Второго Вального кольца, которое строилось в середине XIX века, чтобы охранять крепость Кенигсберг.