Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
Калининград сочетает артефакты разных времен. Вы посетите остров Канта и увидите, что осталось от некогда величественного Королевского замка. Пройдете по сохранившимся улочкам района Штайндамм и оцените Рыбную деревню в прусском стиле.
Я расскажу, как складывалась история города и чем он живет сегодня. Загадка семи мостов, тайна философского камня И. Канта, Восточная ярмарка, «гестапо» – эти и многие другие темы, которые мы затронем в ходе нашей прогулки. Пройдемся по набережной Музея Мирового океана, заглянем в мастерскую хомлинов, увидим сохранившиеся элементы Второго Вального кольца, которое строилось в середине XIX века, чтобы охранять крепость Кенигсберг.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Завершение: Улица Канта, 1, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 10:00 и 14:00
Инна К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них