Внутренние помещения замка, а так же интерьеры и предметы искусства
Орденские залы с выставками Государственной университетской библиотеки
зал московитов
зал предков
тронный зал
спальня Королевы Луизы
Зеркальный зал
фрагмент Янтарной комнаты
замковая Кирха
зал Чести
зал Ордена Черного Орла
зал приемов Великого Курфюрста
зал приема Императрицы
кафельный зал
королевский трон Фридриха I
комната рождения Фридриха I
флизовый зал
охотничий зал
спальня королевы Луизы
королевские покои
помещение перед входом в палаты магистра
помещения архива Ордена
столовая герцога Альбрехта
ресторан Блютгерихт
этнографический музей
музей Пруссия
трапезная
архив
каркас короны со скипетром короля Кёнигсберга Фридриха I
Картина богемского художника Матиаса Цвишека
картина Доменико Гарджуло «Перенесение Ковчега Завета царем Давидом в Иерусалим»
книги из Серебряной библиотеки герцога Альбрехта, кресло из Кафельного зала Королевского замка
гравировка по рисунку Б. Питерс, генеалогическое древо Гогенцоллернов, портал в южном крыле
стол в стиле барокко и многое другое.
Совершая прогулку 👣 вокруг руин замка мы делаем 5 остановок.
На каждой остановке, Вы надеваете очки виртуальной реальности при этом слушаете аудиогид.
Продолжительность звуковой дорожки аудиогида не более 6 минут на каждой остановке.
В очках виртуальной реальности Вы не просто видите картинку, а находится внутри трехмерной визуальной среды. Подняли голову — смотрите в виртуальное небо, опустил — разглядываешь несуществующую брусчатку. Эффект присутствия феноменальный.
Реконструированные пространства:
-внутренний двор замка: ресторан Блютгерихт, зал Московитов, зал Предков, Тронный зал, спальня Королевы Луизы, Зеркальный зал, замковая Кирха, зал Чести, зал Ордена Черного Орла, зал приемов Великого Курфюрста, зал приема Императрицы, Флизовый зал, Охотничий зал, трапезная, архив, Этнографический музей;
западный флигель
северную сторона
южную сторона
юго-западную сторона.
ут.
Начиная с XVIII века в Королевском замке неизменно короновались прусские короли. После объединения Германии в 1870 году прусские короли становятся кайзерами (императорами). Но прежде чем стать властителем империи, нужно было сначала получить титул короля Пруссии.
В Королевском замке, который в начале прошлого века немцы превратили в музейный комплекс, и помимо Янтарной комнаты было огромное количество культурных ценностей. Достаточно упомянуть про обширную коллекцию янтаря, которую собирали веками, собрание королевских регалий, парадных портретов прусских королей и других картин, оружия. В замке хранилась знаменитая «Серебряная библиотека» – 20 томов старинных книг в серебряных переплетах, богатейшая археологическая коллекция музея «Пруссия»… Большая часть этих сокровищ погибла во время налета английской авиации в августе 1944 года.
Что входит
Вам выдается индивидуальный комплект оборудования компании Samsung
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Калининград, ул. Шевченко 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.