Совершая прогулку 👣 вокруг руин замка мы делаем 5 остановок.

На каждой остановке, Вы надеваете очки виртуальной реальности при этом слушаете аудиогид.

Продолжительность звуковой дорожки аудиогида не более 6 минут на каждой остановке.

В очках виртуальной реальности Вы не просто видите картинку, а находится внутри трехмерной визуальной среды. Подняли голову — смотрите в виртуальное небо, опустил — разглядываешь несуществующую брусчатку. Эффект присутствия феноменальный.

Реконструированные пространства: