Вы увидите настоящий замок 🏰 Тевтонского ордена "Шаакен", спуститесь в музей 🖼 инквизиции, затем посоревнуетесь в стрельбе из лука, сфотографируетесь 📸 в средневековых костюмах! Далее побываете в крафтовой сыроварне «Шаакен Дорф" и по желанию сможете поучаствовать в дегустации сыра и шоколада (с бокалом вина) и купить вкусные сувениры! После Вас ждет остановка с фото-паузой у замка «Нессельбек». Уникальный интерьер и величественная атмосфера замка никого не смогут оставить равнодушными!
Что входит
Проезд на комфортабельтом автобусе туристического класса
Профессиональный гид
Входные билеты в музей
Что не входит
Дегустация сыра и шоколада - 350 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко, д. 4 ( Дом Советов)
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