Вы увидите настоящий замок 🏰 Тевтонского ордена "Шаакен", спуститесь в музей 🖼 инквизиции, затем посоревнуетесь в стрельбе из лука, сфотографируетесь 📸 в средневековых костюмах! Далее побываете в крафтовой сыроварне «Шаакен Дорф" и по желанию сможете поучаствовать в дегустации сыра и шоколада (с бокалом вина) и купить вкусные сувениры! После Вас ждет остановка с фото-паузой у замка «Нессельбек». Уникальный интерьер и величественная атмосфера замка никого не смогут оставить равнодушными!