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Призрак Замка Шаакен

Универсал-Тур
Универсал-Тур – Гид из Калининграда
Призрак Замка Шаакен
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🖼Музеи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍤Можно и покушать

  • 1 400 ₽ за человека

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Призрак Замка Шаакен
Призрак Замка Шаакен

Что вы увидите

  • Замок Шаакен
  • Замок Нессельбек
  • Сыроварня Шаакен Дорф
Вы увидите настоящий замок 🏰 Тевтонского ордена "Шаакен", спуститесь в музей 🖼 инквизиции, затем посоревнуетесь в стрельбе из лука, сфотографируетесь 📸 в средневековых костюмах! Далее побываете в крафтовой сыроварне «Шаакен Дорф" и по желанию сможете поучаствовать в дегустации сыра и шоколада (с бокалом вина) и купить вкусные сувениры! После Вас ждет остановка с фото-паузой у замка «Нессельбек». Уникальный интерьер и величественная атмосфера замка никого не смогут оставить равнодушными!
Что входит
  • Проезд на комфортабельтом автобусе туристического класса
  • Профессиональный гид
  • Входные билеты в музей
Что не входит
  • Дегустация сыра и шоколада - 350 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко, д. 4 ( Дом Советов)
Призрак Замка Шаакен
Призрак Замка Шаакен
Призрак Замка Шаакен
Призрак Замка Шаакен
Призрак Замка Шаакен
Призрак Замка Шаакен

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Универсал-Тур
Универсал-Тур
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