Куршская и Балтийская: 2 косы за 1 день - из Калининграда

Подняться на высоты Эфа и Мюллера и побывать в музее «Старый люнет»
Откройте для себя сразу две природные жемчужины Калининградской области! На Куршской косе вы познакомитесь с уникальными экосистемами, подниметесь на высоты Эфа и Мюллера, послушаете об обычаях древних куршей. А на Балтийской — перенесётесь в прошлое в музее «Старый люнет», изучите бывшую авиабазу Нойтиф.
4.4
6 отзывов
Ближайшие даты:
23
фев2
мар9
мар16
мар23
мар30
мар6
апр
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Балтийская коса

Наше путешествие начнётся с Балтийска — самого западного города России. По прибытии мы обзорно его осмотрим, после чего пересядем на паром и переправимся на Балтийскую косу. Вы полюбуетесь пейзажами сосновых лесов, золотистых дюн и бескрайнего моря. Побываете на бывшей авиабазе Нойтиф и отдохнёте на безлюдных пляжах.

Куршская коса

Прогулка по песчаным дюнам, знакомство с уникальными растениями и восхождение на высоту Эфа – это лишь малая часть того, что ждёт вас на этом удивительном участке Балтийского побережья. Вы узнаете о древних куршах, их обычаях и традициях, окунётесь в историю колонизации косы и насладитесь живописными видами на море.

Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Отдельно оплачивается экосбор — 400 ₽/взрослый, пенсионерам и детям до 18 лет бесплатно, переправа на пароме — 210 ₽ с чел., обед — по желанию
  • При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ. Если вы не из России, подготовьте дополнительную справку
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2990 ₽
Дети до 18 лет2950 ₽
Пенсионеры2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Черняховского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 113068 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
2
3
1
2
1
В
Валентина
23 сен 2025
Спасибо за проведенную экскурсию. Гид отработал на все 100 баллов.

Немного тяжеловато перенесла переезд с одной косы на другую, но это мои трудности по здоровью.
Будет не лишним, если в программе вы укажете время переезда.
К
Ксения
16 сен 2025
Все хорошо
Е
Екатерина
21 авг 2025
Я удивилась, что не было куча вариантов экскурсии на две косы, только вот эта экскурсия была единственной:)
Мне очень хотелось в один день побывать на две косы и я этого получила,
благодаря этой экскурсии! Гид Евгений очень интересно и живописно рассказывал, заботливо спрашивал, всё ли хорошо, хорошо ли его слышно и в целом очень приятный мужчина, которого интересно слушать. Да так подробно рассказывает, что вообще не остаётся никаких вопросов. Ну и я определилась с тем, что Балтийская коса куда интереснее, чем Куршская:) Даже на Балтийской косе с большим удовольствием помочила ноги. Спасибо Евгению и водителю Сергею за комфортную поездку!
Звезду сняла за небольшое соответствие с планом экскурсии. В конце путешествия было прописано, что заедем в Бастион Обертайх, но по факту этого не было, вместо этого нас разводили по остановкам. Мне не критично, ведь в приоритете было посещение двух кос, но для кого-то может быть не очень приятно, что такое опустили. Ещё и было обидно, что было мало времени на Куршской косе. До отъезда в Балтийск выделили полчаса, чтобы успеть побывать чуть дальше на высоте Эфа, покушать, сходить в туалет. На берегу моря даже толком не успела побывать, только прибежать на лестницу, сделать видео и убежать к автобусу:(Хотелось бы побольше времени на Куршской косе.
Несмотря на такие небольшие недостатки, от экскурсии я получила огромное удовольствие.

Н
Наталья
24 июл 2025
На данной экскурсии не были, заменили на экскурсию "г. Балтийск и Балтийская коса". Экскурсовод Евгений рассказывает очень интересно, цитирует стихи. Много узнали о истории Балтийска, о крепости Пилау. Побывали на Балтийской косе, добирались до нее на Пароме. Прогулялись до пляжа. Всё понравилось. Спасибо.
К
Ксения
19 июл 2025
Экскурсия очень познавательная! Гид Евгений рассказал много интересной информации о Калининграде, Зеленоградске, Куршской косе, Балтийске. В ходе экскурсии можно и насладиться природными красотами, и погрузиться в историю. Всё очень понравилось.
Н
Наталья
24 июн 2025
Вместо маршрута на 2 косы ездили только на балтийскую

