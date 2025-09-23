Откройте для себя сразу две природные жемчужины Калининградской области! На Куршской косе вы познакомитесь с уникальными экосистемами, подниметесь на высоты Эфа и Мюллера, послушаете об обычаях древних куршей. А на Балтийской — перенесётесь в прошлое в музее «Старый люнет», изучите бывшую авиабазу Нойтиф.

Описание экскурсии

Балтийская коса

Наше путешествие начнётся с Балтийска — самого западного города России. По прибытии мы обзорно его осмотрим, после чего пересядем на паром и переправимся на Балтийскую косу. Вы полюбуетесь пейзажами сосновых лесов, золотистых дюн и бескрайнего моря. Побываете на бывшей авиабазе Нойтиф и отдохнёте на безлюдных пляжах.

Куршская коса

Прогулка по песчаным дюнам, знакомство с уникальными растениями и восхождение на высоту Эфа – это лишь малая часть того, что ждёт вас на этом удивительном участке Балтийского побережья. Вы узнаете о древних куршах, их обычаях и традициях, окунётесь в историю колонизации косы и насладитесь живописными видами на море.

Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.

Организационные детали