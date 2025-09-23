Описание экскурсии
Балтийская коса
Наше путешествие начнётся с Балтийска — самого западного города России. По прибытии мы обзорно его осмотрим, после чего пересядем на паром и переправимся на Балтийскую косу. Вы полюбуетесь пейзажами сосновых лесов, золотистых дюн и бескрайнего моря. Побываете на бывшей авиабазе Нойтиф и отдохнёте на безлюдных пляжах.
Куршская коса
Прогулка по песчаным дюнам, знакомство с уникальными растениями и восхождение на высоту Эфа – это лишь малая часть того, что ждёт вас на этом удивительном участке Балтийского побережья. Вы узнаете о древних куршах, их обычаях и традициях, окунётесь в историю колонизации косы и насладитесь живописными видами на море.
Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе туристического класса
- Отдельно оплачивается экосбор — 400 ₽/взрослый, пенсионерам и детям до 18 лет бесплатно, переправа на пароме — 210 ₽ с чел., обед — по желанию
- При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ. Если вы не из России, подготовьте дополнительную справку
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2990 ₽
|Дети до 18 лет
|2950 ₽
|Пенсионеры
|2950 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Немного тяжеловато перенесла переезд с одной косы на другую, но это мои трудности по здоровью.
Будет не лишним, если в программе вы укажете время переезда.
Мне очень хотелось в один день побывать на две косы и я этого получила,