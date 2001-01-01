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Куршская коса и обзорная экскурсия по Зеленоградску

Максим
Максим – Гид из Калининграда
Куршская коса и обзорная экскурсия по Зеленоградску
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☀️Однодневная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 806 ₽ за экскурсию

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Куршская коса и обзорная экскурсия по Зеленоградску
Куршская коса и обзорная экскурсия по Зеленоградску

Что вы увидите

  • "Королевский бор"
  • "Высота Миллера"
  • "Танцующий лес"
  • "Высота Эфа"
  • берег Балтийского моря
  • проедем населенные пункты Рыбачий
  • Лесное
  • Зеленоградск (католическая и баптистская капелла, протестантская кирха, виллы и главная гостиница Кранца, водонапорная башня и остальные достопримечательности курорта)
  • Повунденская кирха
Самая главная экскурсия ⛳ для гостей нашего города. Начнем наш путь с Калининграда и по пути посетим руины одной из древних кирх области, кирху Святой Барбары, где еще остались фрески святого 14 века. Далее проедем до г. Зеленоградска и прогуляемся по главной улице города, рассмотрим курхаус (главную гостиницу Кранца), управление курортами, виллу бывшего бургомистра Мемеля, католическая и баптискую капеллу, протестантский храм, пройдем по променаду и узнаем что сейчас стоит на месте центральной гостиницы "Монополь" и где отдыхал русский реформатор Столыпин. А также увидим самую красивую водонапорную башню области. И в продолжении нашей поездки посетим природный парк 🌳 "Куршская коса", прогуляемся по Королевскому лесу 🌲, сделаем восхождение на высоту Миллера и Эфа, осмотрим "Танцующий лес". Узнаем из чего готовили блюдо "голубь с косы", почему на косе была создана планерная школа. Во время поездки узнаем о временах тевтонского ордена и его боевой путь по современной Пруссии. Эти места интересны своей историей 📖, они посещались Петром 1, императором Александром 1, а также тесно связаны с прусской мадонной Королевой Пруссии Луизой. Также здесь расположены самые высокие дюны Европы, которые человек смог остановить. Эти места были почитаемы королевской знатью и особенно русскими путешественниками 19-20 веков.
Что входит
  • услуги гида
  • траснпорт/трансфер
Что не входит
  • питание
  • оплата проезда в национальный парк "Куршская коса"
  • посещение музеев (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Дом Советов, улица Шевченко 4
Куршская коса и обзорная экскурсия по Зеленоградску
Куршская коса и обзорная экскурсия по Зеленоградску
Куршская коса и обзорная экскурсия по Зеленоградску
Куршская коса и обзорная экскурсия по Зеленоградску
Куршская коса и обзорная экскурсия по Зеленоградску

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Максим
Максим
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Максим проводит ещё 1 экскурсию

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