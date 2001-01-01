Самая главная экскурсия ⛳ для гостей нашего города. Начнем наш путь с Калининграда и по пути посетим руины одной из древних кирх области, кирху Святой Барбары, где еще остались фрески святого 14 века. Далее проедем до г. Зеленоградска и прогуляемся по главной улице города, рассмотрим курхаус (главную гостиницу Кранца), управление курортами, виллу бывшего бургомистра Мемеля, католическая и баптискую капеллу, протестантский храм, пройдем по променаду и узнаем что сейчас стоит на месте центральной гостиницы "Монополь" и где отдыхал русский реформатор Столыпин. А также увидим самую красивую водонапорную башню области. И в продолжении нашей поездки посетим природный парк 🌳 "Куршская коса", прогуляемся по Королевскому лесу 🌲, сделаем восхождение на высоту Миллера и Эфа, осмотрим "Танцующий лес". Узнаем из чего готовили блюдо "голубь с косы", почему на косе была создана планерная школа. Во время поездки узнаем о временах тевтонского ордена и его боевой путь по современной Пруссии. Эти места интересны своей историей 📖, они посещались Петром 1, императором Александром 1, а также тесно связаны с прусской мадонной Королевой Пруссии Луизой. Также здесь расположены самые высокие дюны Европы, которые человек смог остановить. Эти места были почитаемы королевской знатью и особенно русскими путешественниками 19-20 веков.