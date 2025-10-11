Провести фотосессию в самых живописных локациях у моря - из Калининграда
Чтобы увидеть лучшие места Балтийского побережья и сохранить красивые воспоминания о них, отправимся в Янтарный, Зеленоградск, Донское или Филинскую бухту. Выберем самые атмосферные моменты, поймаем вайб и создадим красивую историю в фотографиях.
Вам не нужно думать, как доехать, где найти фотографа или какие локации выбрать — я обо всём позабочусь!
Мы отправимся на фотопрогулку туда, где широкие песчаные пляжи, живописные обрывы и уютные улицы. Вот лишь несколько возможных локаций — вы можете выбрать одну из них или предложить свою:
Янтарный — один из самых красивых пляжей области с белыми песчаными холмами и променадом прямо посреди озера. Здесь можно сделать как атмосферные портреты, так и пейзажные кадры.
Зеленоградск — город с немецким колоритом, фотогеничной архитектурой, километрами пляжа и набережной, а также волнорезами и чайками, создающими особую динамику.
Донское — потрясающее место с обрывами до 50–60 метров и широкой песчаной полосой.
Филинская бухта — лучшие виды на Балтийское море и мыс. Ниже по склону скрывается небольшой пляж и дюна, где можно не только сделать красивые кадры, но и найти янтарь.
Пока мы будем гулять и фотографировать, я расскажу интересные факты и истории об этих местах. А если появятся вопросы — с удовольствием на них отвечу, ведь я не только фотограф, но и гид.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Multivan
Я снимаю на Sony Alpha 7 III
В течение 5 дней после поездки вы получите от 150 кадров в цветокоррекции. Из них вы сможете выбрать 7 снимков для ретуши
Я встречу вас в Калининграде и после отвезу обратно. Если вы остановились в Светлогорске, Янтарном или другом городе области, мы можем начать съёмку в вашей локации без доплаты (или с незначительной доплатой за дальность)
Куршская коса возможна как локация за дополнительную плату
Лучшее время для съёмки — рассвет или закат, чтобы поймать мягкий свет и особую атмосферу
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 142 туристов
Душевный и весёлый, расскажу коротко и интересно про Калининград и область. Со мной можно поговорить на любые темы, особенно о путешествиях! Дипломированный гид и фотограф со стажем более 10 лет:)
Ксения
11 окт 2025
Это был волшебный день. Сказать, что нам понравилось - это ничего не сказать))) Мы всей семьей были в огромном восторге от экскурсии. Илья просто супер гид. Провел по замечательным местам, читать дальше
рассказал много интересных фактов и мифов, а еще сделал отличные фото, которые будут нам напоминать о нашем мини отпуске в этих прекрасных местах. Никакого напряга и навязывания своего мнения (есть с чем сравнить) за всё время путешествия. У нас вообще сложилось впечатление, что мы просто хорошие знакомые, которые давно не виделись. Отдельное спасибо за рекомендации по посещению интересных мест в Калининграде.
Всем нашим друзьям порекомендовали Илью))) А тем, кто еще сомневается в выборе, на 1000% рекомендуем, вы точно не пожалеете о сделанном выборе.
Валерия
2 окт 2025
Илья, огромное спасибо за этот чудесный день! Комфортная машина, шикарная экскурсия, а фотки просто в самое сердечко ❤️ Комфортно было, как будто общаешься со старым другом. Мы вернемся в Калининград весной,и обязательно встретимся ещё раз! За рекомендацию ресторана,отдельное спасибо! Экскурсию брать, она 1000000000 из 100!