Обзор всех сокровищ русской Балтики в мини-группе

Бюро Э.
Бюро Э. – Гид из Калининграда
Путешествие по трём приморским городам Балтийского побережья — Светлогорску, Янтарному и Балтийску для тех, у кого времени мало, а желания увидеть и узнать много.

За один день — все сокровища Балтики: динамично, интересно, впечатляюще.
Задать вопрос

Экскурсия

12 000 ₽ за экскурсию

Заказать экскурсию
Обзор всех сокровищ русской Балтики в мини-группе
Обзор всех сокровищ русской Балтики в мини-группе

Что вы увидите

  • г. Балтийск:
  • Набережная с военными кораблями
  • Лебеди в гавани
  • Памятник императрице Елизавете
  • Цитадель «Пиллау»
  • Поселок Янтарный:
  • Пляж со статусом «Голубой Флаг»
  • Янтарный карьер
  • Янтарный комбинат
  • Парк имени Беккера
  • Город Светлогорск:
  • Архитектура города начала XX века
  • Водонапорная башня
  • Набережная с Солнечными часами
  • Янтарь-холл
  • Макет Кёнигсберга XVI века
Путешествие по трём приморским городам Балтийского побережья — Светлогорску, Янтарному и Балтийску для тех, у кого времени мало, а желания увидеть и узнать много. За один день — все сокровища Балтики: динамично, интересно, впечатляюще.
Балтийск
Балтийск – город 🏙️ военный, строгий. Вы увидите военные корабли у набережной и лебедей в гавани, поднимитесь на постамент памятника императрице Елизавете Петровне и полюбуетесь просторами суровой Балтики.
Янтарный
Посёлок Янтарный — это место, где добывают янтарь и лучший в стране пляж 🏖️, который отмечен международным знаком «Голубой флаг». По желанию и за дополнительную плату, возможно посещение единственного в мире карьера по добыче янтаря открытым способом.
Светлогорск
Светлогорск — город 🏙️ курорт с XIX века, сохраняющий свою аристократичность до наших дней. Прогуляемся по его узким улочкам, рассмотрим виллы, утопающие в лесу 🌲 и спустимся на променад.
+Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты на смотровую площадку карьера (350 руб. /чел. )
  • Личные расходы: обед, сувениры
Начало и место завершения
🚩 Площадь Победы, 1, Калининград
Обзор всех сокровищ русской Балтики в мини-группе
Обзор всех сокровищ русской Балтики в мини-группе
Обзор всех сокровищ русской Балтики в мини-группе
Обзор всех сокровищ русской Балтики в мини-группе
Обзор всех сокровищ русской Балтики в мини-группе

Экскурсия проводится По договоренности

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Бюро Э.
Бюро Э.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные🚗На машине🚌На автобусе🏡Выездные

Бюро Э. проводит ещё 1 экскурсию

Обзор курортного Зеленоградска и средневекового замка Шаакен
9 000
6 часов
Обзор курортного Зеленоградска и средневекового замка Шаакен

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 180
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
857 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
725 отзывов
Огни ночного Калининграда
875
2 часа
Огни ночного Калининграда
185 отзывов
Форты Кёнигсберга
950
3 часа
Форты Кёнигсберга
148 отзывов
Калининград: самый смак за 3 часа
скидка10%
875
788
3.5 часа
Калининград: самый смак за 3 часа
325 отзывов
Объехать топовые места города, раскрыть его историю, понять современность и сделать лучшие снимки
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград — Кёнигсберг»
500
1 час
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград — Кёнигсберг»
247 отзывов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде