Путешествие по трём приморским городам Балтийского побережья — Светлогорску, Янтарному и Балтийску для тех, у кого времени мало, а желания увидеть и узнать много. За один день — все сокровища Балтики: динамично, интересно, впечатляюще.

Балтийск

Балтийск – город 🏙️ военный, строгий. Вы увидите военные корабли у набережной и лебедей в гавани, поднимитесь на постамент памятника императрице Елизавете Петровне и полюбуетесь просторами суровой Балтики.

Янтарный

Посёлок Янтарный — это место, где добывают янтарь и лучший в стране пляж 🏖️, который отмечен международным знаком «Голубой флаг». По желанию и за дополнительную плату, возможно посещение единственного в мире карьера по добыче янтаря открытым способом.

Светлогорск

Светлогорск — город 🏙️ курорт с XIX века, сохраняющий свою аристократичность до наших дней. Прогуляемся по его узким улочкам, рассмотрим виллы, утопающие в лесу 🌲 и спустимся на променад.